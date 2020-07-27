В последнее время достаточно стремительно развивается строительная сфера. Практически регулярно появляются новые методики выполнения работ, что позволяет значительно повысить эксплуатационные характеристики дома. Более того, при строительстве домов используются и новые строительные материалы, с помощью которых можно реализовать различные архитектурные решения. Сегодня активно ведется частное строительство, при этом многие уделяют внимание не только внутренней отделки своего дома, но и облагораживанию прилегающей территории. Сделать свой дом более комфортным можно при помощи цветочных клумб и зеленых газонов, и в этом случае следует обязательно подумать об обустройстве автоматической системе полива. Рекомендуем вам заказать монтаж систем автополива в Москве и области на сайте https://grand-poliv.ru/montazh-sistem-avtopoliva/.

Стоит отметить, что автоматический полив позволяет обеспечить наиболее оптимальное увлажнение грунта. Если раньше полив огорода, цветочных клумб или сада осуществлялся вручную, на что приходилось тратить много сил и времени, то сегодня все это можно делать в автоматическом режиме. Именно система самостоятельно осуществляет орошение территории в соответствии с заданным алгоритмом. Ее работу обеспечивает специальный контролер и насосное оборудование. Обязательным условием работы такой системы является ее постоянное подключение к источнику водоснабжения.

Автоматическая система полива обеспечивает полив без действий человека по запрограммированному графику. Каждая система состоит из:

контроллера управления системы;

электромагнитных клапанов;

роторных дождевателей;

датчика и индикатора погоды;

дистанционного пульта управления системы.

Контроллер является основным элементом системы. Он позволяет поочередно включать электромагнитные клапаны для обеспечения эффективного полива газонов. Когда закрывается один клапан, то контроллером открывается другой, который предназначен для своей зоны. Автополив выполняется беспрерывно. Благодаря контроллеру полив газонов может производиться в определенные дни и часы. Каждой отдельной зоне участка программируется свое время. Определенные контроллеры имеют функции, позволяющие программировать сезонное регулирование.

Электромагнитным клапаном управляется группа роторных дождевателей, которые обеспечивают автополив растений различной величины. Сложность дендроплана, особенности ландшафта, параметры водозабора влияют на необходимое количество дождевателей.

Дождевателями эффективно распыляется и подается вода, прямо к растениям. Дождеватели оснащаются различными поливочными головками, которые способны выполнять самый сложный автополив. Дождеватели нужно выбирать в зависимости от площади участка, а также радиуса эффективного полива, который может составлять 0,6-30 м. используя всяческие форсунки можно обеспечить полив, как малых по площади клумб, так и огромных футбольных полей.

Метеостанциями и датчиками погоды выполняется одна из важных участий в жизни ландшафта. При сильном порыве ветра, осадках и заморозках, система отключает автополив и орошение. Благодаря датчикам экономятся затраты.

Дистанционным пультом управления выполняется полив по потребности.