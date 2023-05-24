Монтерей Джек: вкуснейший сырный суп на обед или ужин

Этот кремовый сырный суп никого не оставит равнодушным – мы гарантируем.
Суп с сыром Монтерей Джек, рецепт которого предлагает Фокус, это настоящее удовольствие для любителей сыра. Суп имеет нежный кремовый вкус и ароматный запах, а также богатый состав продуктов. В принципе, для приготовления супа вы можете использовать любой мягкий сыр с большим количеством приправ, но лучше всего подойдет сорт Монтерей Джек.
Сырный суп Монтерей Джек
Ингредиенты:
- 60 г сливочного масла;
- 1 большая луковица, нарезанная кубиками;
- 2 стебля сельдерея, нарезанные кубиками;
- 2 зубчика чеснока, измельченных;
- 60 г пшеничной муки;
- 1 л куриного бульона;
- 250 мл сливок;
- 450 г натертого сыра;
- 1 чайная ложка травяной соли (или соль со специями);
- 1/4 чайной ложки черного перца;
- 1/4 чайной ложки кайенского перца (для тех, кто любит острую еду);
- 2 столовые ложки свежего укропа, нарезанного.
В большой кастрюле на среднем огне расплавьте масло и обжарьте лук, сельдерей и чеснок до мягкости, около 10 минут, иногда помешивайте. Добавьте муку и готовьте еще 2 минуты, постоянно помешивая.
Постепенно влейте бульон и сливки, постоянно размешивая, чтобы не было комочков. Доведите смесь до кипения, затем уменьшите огонь и варите на слабом огне около 15 минут. Добавьте сыр и специи и перемешайте, пока сыр не растает и не получится гладкая поверхность. Посыпьте укропом и подавайте горячим.
Приятного аппетита!
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