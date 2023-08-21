Морковь по-корейски – это аппетитное и насыщенное по вкусу угощение, которое можно подавать самостоятельно, вместе с горячими блюдами или использовать в салатах и закусках. Для приготовления берите на заметку проверенную кулинарную подборку из десяти вкусных и быстрых рецептов в домашних условиях с пошаговыми фотографиями.

Классическая морковь по-корейски в домашних условиях

Классическая морковь по-корейски в домашних условиях порадует вас невероятной сочностью и умеренной пикантностью. Угощение можно подавать в качестве самостоятельной холодной закуски, а также оно дополнит многие горячие блюда. Берите на заметку наш рецепт!

Ингредиенты –+6 порц.

Морковь ½ кг

Чеснок 5 зуб.

Уксус столовый 9% 1 ст.л.

Соль ¾ ст.л.

Сахар-песок 1 ч.л.

Перец красный молотый ½ ч.л.

Кориандр ½ ч.л. (семян)

Масло растительное 8 ст.л.

Шаги 8 ч.

Морковь по-корейски можно быстро и вкусно приготовить в домашних условиях Очищаем и промываем морковь, натираем ее на терке для корейской моркови. Овощ кладем в глубокую миску, поливаем уксусом, перемешиваем и накрываем пищевой пленкой. Оставляем на 1 час. Дополняем морковь солью, сахаром, перцем и семенами кориандра. Очищаем чеснок и натираем его на мелкой терке. Выкладываем в общую массу. В любой удобной емкости кипятим растительное масло. Заливаем угощение кипящим маслом, хорошо перемешиваем и даем немного остыть. Затем плотно закрываем крышкой и убираем в холодильник на 6-12 часов. Классическая морковь по-корейски в домашних условиях готова. Можно пробовать!

Морковь по-корейски с готовой приправой

Морковь по-корейски с готовой приправой получается сочной и невероятно аппетитной. Такое вкусное и насыщенное блюдо станет настоящим украшением вашего стола. Порадуйте родных с помощью нашего проверенного рецепта с пошаговыми фотографиями. Подавайте как самостоятельную закуску или вместе с горячими угощениями.

Время готовки – 6 часов

Время приготовления – 30 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Морковь – 0,8 кг.

Чеснок – 4 зубчика.

Приправа для корейской моркови – 2 ч.л.

Масло растительное – 60 мл.

Сахар – 2 ст.л.

Уксус 9% – 30 мл.

Смесь перцев – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем и промываем морковь, натираем ее на терке для корейской моркови. Кладем в глубокую миску.

Шаг 2. Дополняем овощ сахаром.

Шаг 3. Сюда же отправляем готовую приправу и смесь перцев.

Шаг 4. Выливаем указанное количество столового уксуса.

Шаг 5. Поливаем продукты растительным маслом. Греть его не нужно.

Шаг 6. Продавливаем сюда зубчики чеснока. Хорошенько перемешиваем. Закрываем крышкой и убираем в холодильник на 5-6 часов.

Шаг 7. Морковь по-корейски с готовой приправой готова. Можно угощаться!

Как приготовить острую морковь по-корейски

Как приготовить острую морковь по-корейски, подробно рассказываем в нашем проверенном рецепте с пошаговыми фотографиями. Яркая и пикантная закуска никого не оставит равнодушными. Обязательно попробуйте! Подойдет как для домашнего, так и праздничного стола.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 30 минут

Порции – 10

Ингредиенты:

Морковь – 1 кг.

Уксус яблочный/винный – 4 ст.л.

Масло растительное – 100 мл.

Перец острый молотый – по вкусу.

Чеснок – 1 головка.

Соль – 1 ч.л.

Сахар – 3 ст.л.

Перец черный молотый – 1 ч.л.

Кориандр молотый – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Морковь очищаем и натираем на терке для корейской моркови. Погружаем продукт в глубокую миску.

Шаг 2. Дополняем овощ солью, сахаром и специями

Шаг 3. Если вы любитель остроты, добавьте молотый красный перец к моркови. Перемешиваем.

Шаг 4. Вливаем яблочный уксус. Отмеряем нужное количество растительного масла и нагреваем его.

Шаг 5. Измельчаем чеснок и кладем его в общую массу.

Шаг 6. Поливаем чеснок горячим маслом и хорошо все перемешиваем.

Шаг 7. Перекладываем заготовку в контейнер и убираем в холодильник. Держим минимум 30 минут, но лучше всего оставить на ночь.

Шаг 8. Теперь вы знаете, как приготовить острую морковь по-корейски. Берите на заметку!

Домашняя морковь по-корейски с чесноком

Домашняя морковь по-корейски с чесноком отличается умеренной пикантностью, невероятной сочностью и ароматом. Насыщенное по вкусу угощение можно подавать в качестве самостоятельной холодной закуски или вместе с горячими блюдами. Берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Морковь – 300 гр.

Чеснок – 10 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Базилик сушеный – 1 ч.л.

Масло растительное – 30 мл.

Уксус 9% – 1 ст.л.

Сахар – по вкусу.

Приправа для моркови по-корейски – 1 ч.л.

Паприка – 1 ч.л.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Морковь очищаем и натираем на терке для корейской моркови. Погружаем продукт в глубокую миску.

Шаг 2. Сюда же отправляем тертый чеснок.

Шаг 3. Добавляем соль, перец и сушеный базилик.

Шаг 4. Высыпаем приправу для корейской моркови и паприку. Перемешиваем.

Шаг 5. Добавляем сахар и хорошо все перемешиваем.

Шаг 6. Дополняем угощение мелко порубленной зеленью и убираем в холодильник на пару часов.

Шаг 7. Домашняя морковь по-корейски готова. Скорее угощайтесь!

Быстрая морковка по-корейски с приправой чим-чим

Быстрая морковка по-корейски с приправой чим-чим – отличная кулинарная идея для тех, кто любит и умеет удивлять. Порадуйте себя и близких аппетитным и насыщенным блюдом в корейском стиле. На кулинарный процесс вы потратите минимум времени и сил. Используйте для этого наш проверенный рецепт с пошаговыми фото.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Морковь – 3 шт.

Приправа чим-чим – 1 пакет.

Чеснок – 2 зубчика.

Масло растительное – 6 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем морковь от кожуры и промываем ее.

Шаг 2. Дальше овощ натираем на терке для корейской моркови.

Шаг 3. Выкладываем ингредиент в глубокую миску.

Шаг 4. Очищаем зубчики чеснока, измельчаем их и отправляем к моркови.

Шаг 5. Добавляем приправу чим-чим. Выкладываем содержимое одного пакетика.

Шаг 6. Нагреваем растительное масло и заливаем им всю заготовку. Все тщательно перемешиваем и убираем в холодильник на пару часов.

Шаг 7. Быстрая морковка по-корейски с приправой чим-чим готова. Подавайте аппетитное угощение к столу!

Корейская морковь с луком в домашних условиях

Корейская морковь с луком в домашних условиях приятно удивит невероятной сочностью, насыщенным вкусом и умеренной пикантностью. Угощение можно подавать в качестве самостоятельной холодной закуски, а также вместе с горячими домашними блюдами. Берите на заметку!

Время готовки – 18 часов

Время приготовления – 30 минут

Порции – 10

Ингредиенты:

Морковь – 1 кг.

Уксус столовый 9% – 2 ст.л.

Чеснок – 1 головка.

Орехи грецкие очищенные – 8 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Соль – 1 ст.л.

Сахар – 1 ч.л.

Перец красный молотый – 1 ч.л.

Семена кориандра – 2 ч.л.

Масло растительное – 90 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем и промываем морковь, натираем на терке для корейской моркови. Кладем продукт в глубокую миску и слегка отжимаем руками для выделения сока.

Шаг 2. Заливаем овощ уксусом и хорошо перемешиваем. Закрываем пищевой пленкой и убираем в прохладное место на 8 часов.

Шаг 3. Тонкими полукольцами режем репчатый лук, измельчаем чеснок и грецкие орехи.

Шаг 4. Подготовленные продукты, кроме лука, кладем к моркови. Добавляем соль, сахар и специи.

Шаг 5. Нагреваем в сковороде растительное масло и опускаем в него лук. Готовим до прозрачности овоща.

Шаг 6. Переливаем масло с луком к моркови. Перемешиваем и оставляем на 10 часов при комнатной температуре.

Шаг 7. Корейская морковь с луком в домашних условиях готова. Подавайте к столу!

Морковь по-корейски с соевым соусом и кунжутом

Морковь по-корейски с соевым соусом и кунжутом порадует ярким вкусом и аппетитным внешним видом. Перед таким угощением никто не сможет устоять, а приготовить его в домашних условиях совсем не сложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Морковь очищенная – 0,7 кг.

Чеснок – 5 зубчиков.

Соус соевый – 3 ст.л.

Перец красный острый молотый – 1 ч.л.

Кунжут белый – 1 ст.л.

Кориандр молотый – 1 ч.л.

Паприка копченая молотая – 1 ч.л.

Сахар – 2 ч.л.

Соль – ¼ ч.л.

Уксус 9% – 1 ст.л.

Масло растительное – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Натираем очищенную морковь на корейской терке и выкладываем в глубокую миску.

Шаг 2. Дополняем овощ солью и сахаром. Перемешиваем руками и даем настояться 15 минут.

Шаг 3. Разогреваем растительное масло в сковороде. Сюда отправляем кориандр, паприку и молотый перец. Прогреваем 30 секунд, постоянно помешивая.

Шаг 4. Горячим маслом со специями заливаем морковь. Перемешиваем.

Шаг 5. Дополняем заготовку продавленным через пресс чесноком.

Шаг 6. Вливаем уксус и соевый соус. Можно немного поперчить.

Шаг 7. Хорошо все перемешиваем и убираем в холодильник минимум на час. Можно подержать сутки. Кунжут вмешиваем перед подачей.

Шаг 8. Морковь по-корейски с соевым соусом и кунжутом готова. Угощайтесь!

Домашняя корейская морковь с лимонным соком

Домашняя корейская морковь с лимонным соком – это невероятно вкусная, в меру пикантная и насыщенная закуска для вашего стола. Ваши близкие не смогут устоять перед таким аппетитным угощением. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному пошаговому рецепту.

Время готовки – 2 часа 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Морковь – 400 гр.

Чеснок – 5 зубчиков.

Соль – 3/4 ч.л.

Масло растительное – 40 мл.

Приправа для корейской моркови – 1 ч.л.

Сок лимонный – 0,75 ст.л.

Сахар – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Морковь очищаем от кожуры и промываем.

Шаг 2. Натираем овощ на терке для корейской моркови.

Шаг 3. Выкладываем морковь в большую миску.

Шаг 4. Дополняем ее солью, сахаром и специями.

Шаг 5. Продавливаем сюда зубчики чеснока.

Шаг 6. Выливаем прогретое растительное масло. Хорошо все перемешиваем.

Шаг 7. Добавляем лимонный сок.

Шаг 8. Еще раз перемешиваем и убираем в холодильник на 2 часа (можно дольше).

Шаг 9. Домашняя корейская морковь с лимонным соком готова. Подавайте закуску к столу!

Как сделать морковь по-корейски без уксуса

Как сделать морковь по-корейски без уксуса, рассказываем в нашем проверенном рецепте с пошаговым описанием процесса. Яркая закуска с ароматными специями получится даже у новичков. Обязательно попробуйте! Готовое блюдо подойдет как для домашнего, так и праздничного стола.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Морковь – 2 шт.

Чеснок – 3 зубчика.

Сок лимонный – 1,5 ст.л.

Сахар – 1 ст.л.

Специи – по вкусу.

Масло растительное – 40 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем и натираем морковь на корейской терке. Выкладываем основной ингредиент в глубокую миску.

Шаг 2. Дополняем сахаром.

Шаг 3. Высыпаем сюда и специи.

Шаг 4. Выливаем лимонный сок.

Шаг 5. Мелко рубим чеснок и отправляем его в общую массу.

Шаг 6. Поливаем морковь горячим растительным маслом. Стараемся лить на чеснок для появления яркого аромата.

Шаг 7. Перемешиваем и оставляем на 20 минут. Подавайте к столу в охлажденном виде.

Шаг 8. Теперь вы знаете, как сделать морковь по-корейски без уксуса. Берите на заметку!

Быстрая и вкусная морковь по-корейски с яблочным уксусом

Быстрая и вкусная морковь по-корейски с яблочным уксусом получается сочной и невероятно аппетитной. Такое насыщенное по вкусу блюдо станет настоящим украшением вашего стола. Порадуйте родных с помощью нашего проверенного рецепта с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Морковь – 0,5 кг.

Уксус яблочный – 2 ст.л.

Масло растительное – 50 мл.

Сахар – 1,5 ст.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Чеснок – 4 зубчика.

Кориандр молотый – 0,5 ч.л.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Перец красный молотый – по желанию.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим продукты по списку. Овощи сразу очищаем.

Шаг 2. Натираем морковь на корейской терке, выкладываем продукт в глубокую миску.

Шаг 3. Дополняем овощ солью, сахаром и специями. Перемешиваем.

Шаг 4. Следом выливаем яблочный уксус.

Шаг 5. Дополняем заготовку измельченным чесноком.

Шаг 6. Поливаем раскаленным растительным маслом. Стараемся лить масло прямо на чеснок.

Шаг 7. Перемешиваем и перекладываем заготовку в контейнер. Убираем в холодильник минимум на час, а лучше оставить на ночь.

Шаг 8. Быстрая и вкусная морковь по-корейски с яблочным уксусом готова. Можно пробовать!