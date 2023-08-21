Морковь по-корейски – это аппетитное и насыщенное по вкусу угощение, которое можно подавать самостоятельно, вместе с горячими блюдами или использовать в салатах и закусках. Для приготовления берите на заметку проверенную кулинарную подборку из десяти вкусных и быстрых рецептов в домашних условиях с пошаговыми фотографиями.
Классическая морковь по-корейски в домашних условиях
Классическая морковь по-корейски в домашних условиях порадует вас невероятной сочностью и умеренной пикантностью. Угощение можно подавать в качестве самостоятельной холодной закуски, а также оно дополнит многие горячие блюда. Берите на заметку наш рецепт!
Ингредиенты –+6 порц.
- Морковь ½ кг
- Чеснок 5 зуб.
- Уксус столовый 9% 1 ст.л.
- Соль ¾ ст.л.
- Сахар-песок 1 ч.л.
- Перец красный молотый ½ ч.л.
- Кориандр ½ ч.л. (семян)
- Масло растительное 8 ст.л.
Шаги 8 ч.
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Морковь по-корейски можно быстро и вкусно приготовить в домашних условиях Очищаем и промываем морковь, натираем ее на терке для корейской моркови.
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Овощ кладем в глубокую миску, поливаем уксусом, перемешиваем и накрываем пищевой пленкой. Оставляем на 1 час.
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Дополняем морковь солью, сахаром, перцем и семенами кориандра.
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Очищаем чеснок и натираем его на мелкой терке. Выкладываем в общую массу.
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В любой удобной емкости кипятим растительное масло.
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Заливаем угощение кипящим маслом, хорошо перемешиваем и даем немного остыть. Затем плотно закрываем крышкой и убираем в холодильник на 6-12 часов.
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Классическая морковь по-корейски в домашних условиях готова. Можно пробовать!
Морковь по-корейски с готовой приправой
Морковь по-корейски с готовой приправой получается сочной и невероятно аппетитной. Такое вкусное и насыщенное блюдо станет настоящим украшением вашего стола. Порадуйте родных с помощью нашего проверенного рецепта с пошаговыми фотографиями. Подавайте как самостоятельную закуску или вместе с горячими угощениями.
Время готовки – 6 часов
Время приготовления – 30 минут
Порции – 8
Ингредиенты:
- Морковь – 0,8 кг.
- Чеснок – 4 зубчика.
- Приправа для корейской моркови – 2 ч.л.
- Масло растительное – 60 мл.
- Сахар – 2 ст.л.
- Уксус 9% – 30 мл.
- Смесь перцев – 0,5 ч.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Очищаем и промываем морковь, натираем ее на терке для корейской моркови. Кладем в глубокую миску.
Шаг 2. Дополняем овощ сахаром.
Шаг 3. Сюда же отправляем готовую приправу и смесь перцев.
Шаг 4. Выливаем указанное количество столового уксуса.
Шаг 5. Поливаем продукты растительным маслом. Греть его не нужно.
Шаг 6. Продавливаем сюда зубчики чеснока. Хорошенько перемешиваем. Закрываем крышкой и убираем в холодильник на 5-6 часов.
Шаг 7. Морковь по-корейски с готовой приправой готова. Можно угощаться!
Как приготовить острую морковь по-корейски
Как приготовить острую морковь по-корейски, подробно рассказываем в нашем проверенном рецепте с пошаговыми фотографиями. Яркая и пикантная закуска никого не оставит равнодушными. Обязательно попробуйте! Подойдет как для домашнего, так и праздничного стола.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 30 минут
Порции – 10
Ингредиенты:
- Морковь – 1 кг.
- Уксус яблочный/винный – 4 ст.л.
- Масло растительное – 100 мл.
- Перец острый молотый – по вкусу.
- Чеснок – 1 головка.
- Соль – 1 ч.л.
- Сахар – 3 ст.л.
- Перец черный молотый – 1 ч.л.
- Кориандр молотый – 1 ч.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Морковь очищаем и натираем на терке для корейской моркови. Погружаем продукт в глубокую миску.
Шаг 2. Дополняем овощ солью, сахаром и специями
Шаг 3. Если вы любитель остроты, добавьте молотый красный перец к моркови. Перемешиваем.
Шаг 4. Вливаем яблочный уксус. Отмеряем нужное количество растительного масла и нагреваем его.
Шаг 5. Измельчаем чеснок и кладем его в общую массу.
Шаг 6. Поливаем чеснок горячим маслом и хорошо все перемешиваем.
Шаг 7. Перекладываем заготовку в контейнер и убираем в холодильник. Держим минимум 30 минут, но лучше всего оставить на ночь.
Шаг 8. Теперь вы знаете, как приготовить острую морковь по-корейски. Берите на заметку!
Домашняя морковь по-корейски с чесноком
Домашняя морковь по-корейски с чесноком отличается умеренной пикантностью, невероятной сочностью и ароматом. Насыщенное по вкусу угощение можно подавать в качестве самостоятельной холодной закуски или вместе с горячими блюдами. Берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.
Время готовки – 2 часа
Время приготовления – 30 минут
Порции – 2
Ингредиенты:
- Морковь – 300 гр.
- Чеснок – 10 гр.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Базилик сушеный – 1 ч.л.
- Масло растительное – 30 мл.
- Уксус 9% – 1 ст.л.
- Сахар – по вкусу.
- Приправа для моркови по-корейски – 1 ч.л.
- Паприка – 1 ч.л.
- Зелень – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Морковь очищаем и натираем на терке для корейской моркови. Погружаем продукт в глубокую миску.
Шаг 2. Сюда же отправляем тертый чеснок.
Шаг 3. Добавляем соль, перец и сушеный базилик.
Шаг 4. Высыпаем приправу для корейской моркови и паприку. Перемешиваем.
Шаг 5. Добавляем сахар и хорошо все перемешиваем.
Шаг 6. Дополняем угощение мелко порубленной зеленью и убираем в холодильник на пару часов.
Шаг 7. Домашняя морковь по-корейски готова. Скорее угощайтесь!
Быстрая морковка по-корейски с приправой чим-чим
Быстрая морковка по-корейски с приправой чим-чим – отличная кулинарная идея для тех, кто любит и умеет удивлять. Порадуйте себя и близких аппетитным и насыщенным блюдом в корейском стиле. На кулинарный процесс вы потратите минимум времени и сил. Используйте для этого наш проверенный рецепт с пошаговыми фото.
Время готовки – 2 часа
Время приготовления – 20 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Морковь – 3 шт.
- Приправа чим-чим – 1 пакет.
- Чеснок – 2 зубчика.
- Масло растительное – 6 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Очищаем морковь от кожуры и промываем ее.
Шаг 2. Дальше овощ натираем на терке для корейской моркови.
Шаг 3. Выкладываем ингредиент в глубокую миску.
Шаг 4. Очищаем зубчики чеснока, измельчаем их и отправляем к моркови.
Шаг 5. Добавляем приправу чим-чим. Выкладываем содержимое одного пакетика.
Шаг 6. Нагреваем растительное масло и заливаем им всю заготовку. Все тщательно перемешиваем и убираем в холодильник на пару часов.
Шаг 7. Быстрая морковка по-корейски с приправой чим-чим готова. Подавайте аппетитное угощение к столу!
Корейская морковь с луком в домашних условиях
Корейская морковь с луком в домашних условиях приятно удивит невероятной сочностью, насыщенным вкусом и умеренной пикантностью. Угощение можно подавать в качестве самостоятельной холодной закуски, а также вместе с горячими домашними блюдами. Берите на заметку!
Время готовки – 18 часов
Время приготовления – 30 минут
Порции – 10
Ингредиенты:
- Морковь – 1 кг.
- Уксус столовый 9% – 2 ст.л.
- Чеснок – 1 головка.
- Орехи грецкие очищенные – 8 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Соль – 1 ст.л.
- Сахар – 1 ч.л.
- Перец красный молотый – 1 ч.л.
- Семена кориандра – 2 ч.л.
- Масло растительное – 90 мл.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Очищаем и промываем морковь, натираем на терке для корейской моркови. Кладем продукт в глубокую миску и слегка отжимаем руками для выделения сока.
Шаг 2. Заливаем овощ уксусом и хорошо перемешиваем. Закрываем пищевой пленкой и убираем в прохладное место на 8 часов.
Шаг 3. Тонкими полукольцами режем репчатый лук, измельчаем чеснок и грецкие орехи.
Шаг 4. Подготовленные продукты, кроме лука, кладем к моркови. Добавляем соль, сахар и специи.
Шаг 5. Нагреваем в сковороде растительное масло и опускаем в него лук. Готовим до прозрачности овоща.
Шаг 6. Переливаем масло с луком к моркови. Перемешиваем и оставляем на 10 часов при комнатной температуре.
Шаг 7. Корейская морковь с луком в домашних условиях готова. Подавайте к столу!
Морковь по-корейски с соевым соусом и кунжутом
Морковь по-корейски с соевым соусом и кунжутом порадует ярким вкусом и аппетитным внешним видом. Перед таким угощением никто не сможет устоять, а приготовить его в домашних условиях совсем не сложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.
Время готовки – 1 час 30 минут
Время приготовления – 30 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Морковь очищенная – 0,7 кг.
- Чеснок – 5 зубчиков.
- Соус соевый – 3 ст.л.
- Перец красный острый молотый – 1 ч.л.
- Кунжут белый – 1 ст.л.
- Кориандр молотый – 1 ч.л.
- Паприка копченая молотая – 1 ч.л.
- Сахар – 2 ч.л.
- Соль – ¼ ч.л.
- Уксус 9% – 1 ст.л.
- Масло растительное – 50 мл.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Натираем очищенную морковь на корейской терке и выкладываем в глубокую миску.
Шаг 2. Дополняем овощ солью и сахаром. Перемешиваем руками и даем настояться 15 минут.
Шаг 3. Разогреваем растительное масло в сковороде. Сюда отправляем кориандр, паприку и молотый перец. Прогреваем 30 секунд, постоянно помешивая.
Шаг 4. Горячим маслом со специями заливаем морковь. Перемешиваем.
Шаг 5. Дополняем заготовку продавленным через пресс чесноком.
Шаг 6. Вливаем уксус и соевый соус. Можно немного поперчить.
Шаг 7. Хорошо все перемешиваем и убираем в холодильник минимум на час. Можно подержать сутки. Кунжут вмешиваем перед подачей.
Шаг 8. Морковь по-корейски с соевым соусом и кунжутом готова. Угощайтесь!
Домашняя корейская морковь с лимонным соком
Домашняя корейская морковь с лимонным соком – это невероятно вкусная, в меру пикантная и насыщенная закуска для вашего стола. Ваши близкие не смогут устоять перед таким аппетитным угощением. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному пошаговому рецепту.
Время готовки – 2 часа 20 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Морковь – 400 гр.
- Чеснок – 5 зубчиков.
- Соль – 3/4 ч.л.
- Масло растительное – 40 мл.
- Приправа для корейской моркови – 1 ч.л.
- Сок лимонный – 0,75 ст.л.
- Сахар – 1 ч.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Морковь очищаем от кожуры и промываем.
Шаг 2. Натираем овощ на терке для корейской моркови.
Шаг 3. Выкладываем морковь в большую миску.
Шаг 4. Дополняем ее солью, сахаром и специями.
Шаг 5. Продавливаем сюда зубчики чеснока.
Шаг 6. Выливаем прогретое растительное масло. Хорошо все перемешиваем.
Шаг 7. Добавляем лимонный сок.
Шаг 8. Еще раз перемешиваем и убираем в холодильник на 2 часа (можно дольше).
Шаг 9. Домашняя корейская морковь с лимонным соком готова. Подавайте закуску к столу!
Как сделать морковь по-корейски без уксуса
Как сделать морковь по-корейски без уксуса, рассказываем в нашем проверенном рецепте с пошаговым описанием процесса. Яркая закуска с ароматными специями получится даже у новичков. Обязательно попробуйте! Готовое блюдо подойдет как для домашнего, так и праздничного стола.
Время готовки – 40 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Морковь – 2 шт.
- Чеснок – 3 зубчика.
- Сок лимонный – 1,5 ст.л.
- Сахар – 1 ст.л.
- Специи – по вкусу.
- Масло растительное – 40 мл.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Очищаем и натираем морковь на корейской терке. Выкладываем основной ингредиент в глубокую миску.
Шаг 2. Дополняем сахаром.
Шаг 3. Высыпаем сюда и специи.
Шаг 4. Выливаем лимонный сок.
Шаг 5. Мелко рубим чеснок и отправляем его в общую массу.
Шаг 6. Поливаем морковь горячим растительным маслом. Стараемся лить на чеснок для появления яркого аромата.
Шаг 7. Перемешиваем и оставляем на 20 минут. Подавайте к столу в охлажденном виде.
Шаг 8. Теперь вы знаете, как сделать морковь по-корейски без уксуса. Берите на заметку!
Быстрая и вкусная морковь по-корейски с яблочным уксусом
Быстрая и вкусная морковь по-корейски с яблочным уксусом получается сочной и невероятно аппетитной. Такое насыщенное по вкусу блюдо станет настоящим украшением вашего стола. Порадуйте родных с помощью нашего проверенного рецепта с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 1 час 30 минут
Время приготовления – 30 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Морковь – 0,5 кг.
- Уксус яблочный – 2 ст.л.
- Масло растительное – 50 мл.
- Сахар – 1,5 ст.л.
- Соль – 0,5 ч.л.
- Чеснок – 4 зубчика.
- Кориандр молотый – 0,5 ч.л.
- Перец черный молотый – 0,5 ч.л.
- Перец красный молотый – по желанию.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим продукты по списку. Овощи сразу очищаем.
Шаг 2. Натираем морковь на корейской терке, выкладываем продукт в глубокую миску.
Шаг 3. Дополняем овощ солью, сахаром и специями. Перемешиваем.
Шаг 4. Следом выливаем яблочный уксус.
Шаг 5. Дополняем заготовку измельченным чесноком.
Шаг 6. Поливаем раскаленным растительным маслом. Стараемся лить масло прямо на чеснок.
Шаг 7. Перемешиваем и перекладываем заготовку в контейнер. Убираем в холодильник минимум на час, а лучше оставить на ночь.
Шаг 8. Быстрая и вкусная морковь по-корейски с яблочным уксусом готова. Можно пробовать!