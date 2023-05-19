Морковная икра на зиму — интересная заготовка, которую используют как самостоятельную закуску или в качестве составляющего для более сложных блюд. Икру часто используют вместо заправки для первых блюд. Морковное изделие готовится очень просто. Воспроизвести заготовку без особых усилий сможет каждый.

Морковная икра через мясорубку на зиму

Морковная икра через мясорубку на зиму приятно удивит родных и близких. Насыщенный вкус оставляет незабываемое послевкусие. Яркую закрутку используют в качестве намазки на хлеб или добавляют в борщ вместо зажарки. Закрутка экономит время и пользуется большой популярностью.

Ингредиенты –+5 порц.

Морковь 1 кг

Помидоры 1 шт.

Масло растительное 100 мл.

Чеснок 2 зуб.

Уксус столовый 9% 1 ст.л.

Сахар-песок 1 ст.л.

Соль ½ ст.л.

Шаги 60 мин.

Для реализации морковной икры на зиму необходимо собрать все составляющие. Сочную морковку хорошо промываем, удаляем с нее кожицу и режем, как нравится. Измельчаем корнеплоды любым кухонным прибором – мясорубкой, блендером или комбайном. Таким же образом поступаем с томатами, предварительно вымыв плоды. Очищенный чеснок также перекручиваем. Перекрученные овощи объединяем в емкости большого объема. Сыплем соль и сахарный песок, добавляем растительное масло без запаха. Размешиваем и устанавливаем на плите. После закипания увариваем при постоянном помешивании 40 минут. Спустя полчаса добавляем консервант и доготавливаем. Морковную икру раскладываем по стерилизованным стеклянным емкостям, закручиваем чистыми крышками. Остудив закрутки, размещаем в месте хранения зимних заготовок. Используем морковную икру в качестве интересной закуски. Приятного аппетита!

Морковная икра на зиму с помидорами

Морковная икра на зиму с помидорами – рецепт, который позволяет с умом применить подпорченные плоды, вырезав пятнышки и помятые места. Красивый внешний вид корнеплодов здесь не имеет значения, так как для угощения используются измельченные составляющие.

Время готовки – 2 ч. 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3,5 л.

Ингредиенты:

Морковь – 1 кг.

Помидоры – 1,6 кг.

Масло растительное – 200 мл.

Чеснок – 1 головка.

Уксус 6% – 1,5 ст.л.

Сахар-песок – 0,5 ст.

Соль – 1 ст.л.

Перец черный молотый – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошо смыв с морковки земельный налет, срезаем кожу ножом или счищаем с помощью овощечистки.

Шаг 2. Промываем томаты, обсушиваем и вырезаем изъяны и плодоножки.

Шаг 3. Томатную нарезку прокручиваем в комбайне или применив электромясорубку или механический агрегат.

Шаг 4. Морковку делим на сегменты, подходящие для комфортного измельчения.

Шаг 5. Повторяем процедуру измельчения с морковкой.

Шаг 6. Перекрученные составляющие загружаем в огнеупорную емкость. Добавляем сахар, солим и выливаем растительное масло. Разместив на огне, томим 1 час 30 минут.

Шаг 7. Не теряя времени, очищаем чеснок от шелухи.

Шаг 8. Измельчаем дольки мелко, насколько это возможно. Для измельчения также можно использовать чесночницу.

Шаг 9. Когда пройдет указанное время, кладем рубленый чеснок и сыплем перец к протушенной массе.

Шаг 10. Спустя 10 минут вливаем уксус.

Шаг 11. Томим 5 минут, после чего заполняем простерилизованные банки по своей методике и закупориваем их.

Шаг 12. Остудив, перемещаем заготовку в место, где хранятся зимние закрутки и запасы консервации. Приятного аппетита!

Морковная икра с томатной пастой на зиму

Морковная икра с томатной пастой на зиму обладает насыщенным цветом и вкусом. Густая консистенция позволяет намазывать икру на хлеб. Это отличный вариант вкусного и сытного перекуса. Петрушка и чеснок гармонично вписываются в блюдо и придают восхитительный аромат.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 5

Ингредиенты:

Морковь – 6 шт.

Томатная паста – 2 ст.л.

Масло подсолнечное – 3 ст.л.

Чеснок – 1 головка.

Лук репчатый – 2 шт.

Уксус яблочный – 1 ст.л.

Острый перец стручковый – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный горошком – по вкусу.

Петрушка – 10 гр.

Вода – 1 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для воплощения оригинального рецепта составляем необходимые компоненты. Хорошо вымыв небольшие баночки, прокаливаем их, чтобы убить микробы. Простерилизовав, осматриваем банки на сколы и повреждения. Крышки кипятим отдельно.

Шаг 2. С репчатого лука и чеснока убираем шелуху. Морковку промываем и очищаем. Промытый острый перец освобождаем от плодоножки, семена оставляем по желанию. Овощи нарезаем и пропускаем через мясорубку. Количество остроты контролируем самостоятельно.

Шаг 3. На раскаленной с растительным маслом сковороде обжариваем перекрученные овощи.

Шаг 4. Сдабриваем качественной томатной пастой и размешиваем. Провариваем на средней температуре при регулярном помешивании.

Шаг 5. Спустя полчаса пробуем на вкус, солим и перчим, предварительно растерев горошины перца в ступке. Перетертый перец более душистый, чем молотый. Промытую петрушку измельчаем и слегка посыпаем икру.

Шаг 6. Доготавливаем овощную массу, проваривая еще полчаса. Спустя 25 минут доливаем уксусную кислоту. Размешав, прогреваем массу вместе и отключаем нагрев.

Шаг 7. Кипящей насыщенной икрой наполняем стерилизованные емкости и закупориваем крышками. Установив дном вверх, просматриваем, не пропускает ли закатка воздух. Если все хорошо, накрываем и ждем остывания. Если все же масса протекает, следует перезакрыть баночку. Иначе все труды будут напрасны.

Шаг 8. Морковную икру размещаем в кладовке или подвале. Открываем заготовку и используем в качестве аппетитной оригинальной закуски или привлекательного гарнира. Приятного аппетита!

Икра из моркови и лука на зиму

Икра из моркови и лука на зиму отличается от аналогов невероятным ароматом. Именно пряности и запеченные компоненты позволяют добиться шикарного запаха. Благодаря манке икра имеет достаточно густую и нежную текстуру и выглядит достойно.

Время готовки – 14 ч. 30 мин.

Время приготовления – 1 ч. 00 мин.

Порции – 40

Ингредиенты:

Морковь – 400 гр.

Помидоры – 500 гр.

Лук – 300 гр.

Перец болгарский – 600 гр.

Манная крупа – 160 гр.

Масло растительное – 60 мл.

Чеснок – 5 зубчиков.

Уксус 9% – 1 ст.л.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Мускатный орех – 0,5 ч.л.

Соль – 1,5 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты по списку. Морковь, лук и чеснок очищаем. С томатов и перца смываем загрязненный налет. Удаляем плодоножки, в перцах вычищаем внутренности. Зелень хорошенько перебираем и промываем. Сразу же вымываем баночки и прогреваем их.

Шаг 2. Чеснок рубим или пропускаем через чесночницу. Томаты и перцы режем на четвертинки. Лук с морковкой нарезаем кубиками.

Шаг 3. Противень промазываем растительным маслом, укладываем морковку, лук, томаты и перцы. Размещаем в прогретой до 180° духовке на 15 минут. С запеченных овощей снимаем кожицу. После чего измельчаем их удобным агрегатом. Масса должна стать гладкой.

Шаг 4. В сковородку с тяжелым дном наливаем растительное масло и отправляем перекрученные овощи и рубленый чеснок. Тушим 1,5 часа. Спустя время вводим манку при постоянном помешивании, провариваем еще 15 минут. Солим, солодим, приправляем перцем и мускатным орехом. Наливаем уксусную кислоту и доготавливаем массу в течение 5 минут.

Шаг 5. Стерильные банки наполняем морковной икрой, закручиваем, оставляем на ночь остужаться. Остывшие закрутки перемещаем в погреб. Икра хранится не более шести месяцев. Но обычно расходуются значительно быстрее, так как пользуется повышенным спросом среди домочадцев и друзей.

Шаг 6. Блюдо определенно достойно вашего внимания. Это хороший способ сохранить корнеплод. При обычном хранении плоды часто теряют свою сочность и упругость, да и просто занимают много места. Приятного аппетита!

Морковная икра с яблоками на зиму

Морковная икра с яблоками на зиму станет фаворитом для многих. Яблоки придают кисло-сладкие нотки, а чеснок и перец чили отвечают за остроту закрутки. Пряности тоже играют немаловажную роль. Попробовав однажды, сложно пройти мимо яркой закуски с богатым вкусом.

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 1,2 л.

Ингредиенты:

Морковь – 500 гр.

Яблоки – 1 кг.

Лук репчатый – 100 гр.

Перец чили – 1 шт.

Томатная паста – 1 ст.л.

Масло растительное – 50 мл.

Чеснок – 1 головка.

Уксус 9% – 1-2 ст.л.

Сахар-песок – 1,5 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Пряности – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Проверяем продукты по списку. Отбираем спелые плоды, допускается использование ингредиентов с изъянами. Обрезав подпорченные места, все прекрасно подойдет для икры.

Шаг 2. Подготавливаем стеклянные емкости, погрузив их в содовый раствор. Тщательно смываем, а затем стерилизуем.

Шаг 3. Очищаем луковицы от шелухи и произвольно нарезаем. Выгружаем в толстостенную кастрюлю с растительным маслом, посыпаем сахаром. Обжариваем.

Шаг 4. С морковки счищаем кожуру и нарезаем достаточно крупно. Забрасываем к прозрачному луку и припускаем все вместе.

Шаг 5. Вымытые яблоки избавляем от кожицы и семенной коробки. Режем пластинками и отправляем к пассерованным овощам.

Шаг 6. Сдабриваем томатной пастой. Сыплем соль, пряности по своему усмотрению и добавляем сахар. Кладем нарезанный острый перец. Количество жгучего ингредиента варьируется под себя. Количество чеснока то же кладем по усмотрению.

Шаг 7. Минимизируя нагрев и прикрыв, варим полчаса.

Шаг 8. В протушенную массу кладем очищенный чеснок и сушеные травы. Провариваем четверть часа.

Шаг 9. Приготовленную массу измельчаем погружным прибором, кипятим пару минут, отключаем нагрев и вводим уксусную кислоту. Тщательно вымешиваем.

Шаг 10. Аппетитной нежной икрой наполняем стеклянные простерилизованные емкости и хорошенько закручиваем.

Шаг 11. Остудив закрутки под одеялом, перемещаем в место для хранения заготовок.

Шаг 12. Угощаем близких и друзей, подав со свежеиспеченным хлебом. Приятного аппетита!