Морковный торт – это десерт, который полюбится всем сладкоежкам. Домашняя выпечка имеет необыкновенный вкус. Сам бисквит получается влажным и сочным, а благодаря крему – будто тает во рту. Крем для морковного торта может быть разным – творожным, сметанным или из крема-чиз. В некоторых рецептах используют карамель, она придает особый шарм десерту.

Классический морковный торт в домашних условиях

Классический морковный торт в домашних условиях сможет приготовить как профессионал, так и начинающий кулинар. Процесс не из простых и требует максимальной выдержки и терпения. Если следовать инструкции, все сложится на высшем уровне.

Ингредиенты –+8 порц.

Мука пшеничная 300 гр.

Яйцо куриное 3 шт.

Сахар-песок 200 гр.

Апельсин 1 шт.

Морковь 450 гр.

Разрыхлитель 10 гр.

Сахарная пудра 100 гр.

Корица 1 ст.л.

Сметана 25% 500 гр.

Грецкий орех 150 гр.

Масло растительное 150 мл.

Шаги 120 мин.

Классический морковный торт легко готовится в домашних условиях. Подготавливаем ингредиенты. Сметана обязательно должна быть жирной, в идеале домашней. Разогреваем духовой шкаф до 180°С. Морковку очищаем, ополаскиваем и мелко натираем на терке. С промытого и обсушенного апельсина снимаем цедру. В объемной чаше объединяем яйца, сахар и апельсиновую цедру. Вымешиваем миксером до пенистой субстанции. Вливаем растительное масло без запаха и сдабриваем корицей. Продолжаем вымешивать электроприбором. Просеяв отдельно муку с разрыхлителем, понемногу подсыпаем к жидким ингредиентам и вымешиваем до исчезновения комочков. В бисквитное тесто вводим мелко натертую морковку и объединяем силиконовой лопаткой. Перебрав грецкие орехи от скорлупы и перегородок, рубим их и всыпаем в тесто. Разъемную форму слегка смазываем маслом или простилаем пергаментной бумагой. Аккуратно выливаем тесто и прокручиваем форму, чтобы содержимое распределилось равномерно. Помещаем в горячую духовку на 45 минут. По истечении указанного времени, открываем дверцу духового шкафа, осторожно прокалываем бисквит зубочисткой. Готовую основу достаем и размещаем на досточке остывать. Аккуратно снимаем разъемные бортики, достаем бисквит и режем на желаемое количество коржей. В глубокой миске при помощи венчика объединяем сметану и сахарную пудру. Собираем торт при помощи кольца, установив его на блюде для сборки. На дно кладем ложку крема и размазываем по поверхности. Сверху укладываем корж и пропитываем его ⅓ готового сметанного крема. Повторяем процедуру, пока составляющие не закончатся. Щедро пропитываем последний корж. Прикрыв, убираем на стабилизацию в холод. Спустя несколько часов достаем выпечку и убираем кольцо. Морковный торт готов! Декорируем рубленым или смолотым грецким орехом. Режем на порции и угощаем близких. Приятного аппетита!

Морковный торт с грецкими орехами

Морковный торт с грецкими орехами выглядит фантастически. Воплощение рецепта занимает два часа, и конечно потребуется время на стабилизацию. Рекомендую готовить с вечера и дать постоять торту ночь. Торт в этом случае будет безумно аппетитным и хорошо пропитавшимся.

Время готовки – 2 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 130 гр.

Яйца – 2 шт.

Сахар-песок – 150 гр.

Ананас консервированный – 145 гр.

Морковь – 110 гр.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Сода – 1 ч.л.

Корица – 1 ч.л.

Соль – ¼ ч.л.

Орехи грецкие – 115 гр.

Масло растительное – 100 мл.

Орех мускатный молотый – ¼ ч.л.

Кардамон молотый – ¼ ч.л.

Имбирь молотый – ½ ч.л.

Карамель:

Сахар-песок – 220 гр.

Вода – 60 мл.

Сливки 33% – 90 мл.

Масло сливочное – 70 гр.

Соль морская – по вкусу.

Крем:

Маскарпоне – 250 гр.

Рикотта – 250 гр.

Масло сливочное – 160 гр.

Сахарная пудра – 170 гр.

Ванилин – 2 гр.

Шаг 1. Подготавливаем продукты.

Шаг 2. Включив духовку на 180°С, приготовим тесто. В объемной чаше соединяем сухие составляющие – сахарный песок, соль, просеянную муку с содой и разрыхлителем, а также пряные ароматизаторы. В небольшой емкости взбалтываем яйца с растительным маслом без запаха.

Шаг 3. Очистив морковку, мелко трем на терке. Перебрав грецкие орехи, произвольно рубим. Консервированный ананас разрезаем на кубики.

Шаг 4. Сначала к сухим компонентам вливаем жидкие и активно вымешиваем до исчезновения комков. Затем вводим морковку, ананасы и орехи. Получаем однородную массу.

Шаг 5. Противень застилаем просиликоненным пергаментом и распределяем тесто по застеленной поверхности. Помещаем в горячую духовку на четверть часа.

Шаг 6. Проверив, пропеклась ли основа, достаем и даем остыть. При помощи формы вырезаем коржи.

Шаг 7. В сотейнике смешиваем воду с сахаром и прогреваем, не размешивая, до полного растворения крупинок. Сироп увариваем до приятного янтарного оттенка. В другой посуде сливки доводим до горячего состояния. Сливочное масло должно быть мягким.

Шаг 8. Отключив нагрев, в сироп вливаем горячие сливки и активно перемешиваем силиконовой лопаткой.

Шаг 9. В карамельную массу отправляем сливочное масло и размешиваем, пока субстанция не станет гладкой.

Шаг 10. В однородную массу всыпаем крупные кристаллы морской соли. Размешав, переливаем карамель в банку и помещаем в холод охлаждаться.

Шаг 11. Достаем продукты для крема.

Шаг 12. В большой миске объединяем размягченное сливочное масло с сахарной пудрой и ванилином при помощи миксера. В пышную массу частями добавляем маскарпоне и рикотту. Вымешиваем крем. Немного сливочного крема оставляем для декора, переложив в кондитерский мешок. Карамель перед сборкой достаем из холодильника и даем ей нагреться.

Шаг 13. На поверхность кладем корж и промазываем кремом. Формируем из крема бортик при помощи кондитерского мешка. Центр заполняем карамелью.

Шаг 14. Укладываем второй корж и повторяем те же действия.

Шаг 15. В завершении кладем последний корж и выравниваем торт кремом. Убираем в холод стабилизироваться.

Шаг 16. Декорируем торт по своему усмотрению, используя остатки крема. Перемещаем в холод на пару часов.

Шаг 17. Режем торт на порции.

Шаг 18. Угощаем друзей. Приятного аппетита!

ПП низкокалорийный морковный торт

ПП низкокалорийный морковный торт – десерт для худеющих сладкоежек, исполнение которого может показаться сложным. Но на самом деле все намного проще. Рецепт подходит и для тех, кто не ест белую муку. Приготовление торта не составит никакого труда, но потребует значительных временных затрат.

Время готовки – 3 ч. 00 мин.

Время приготовления – 45 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Мука овсяная – 1 ст.

Яйца – 3 шт.

Сахарозаменитель – по вкусу.

Цедра мандарина – 5 гр.

Морковь – 250 гр.

Разрыхлитель – 10 гр.

Ряженка – 200 мл.

Ванилин – 2 гр.

Творог 2% – 200 гр.

Орехи грецкие – 35 гр.

Масло растительное – 1 ст.л.

Йогурт греческий – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты для торта.

Шаг 2. Разбив яйца в миску, соединяем при помощи венчика с сахарозаменителем. Я отдаю предпочтение эритриту. Он не оставляет неприятного послевкусия в отличие от стевии.

Шаг 3. К получившейся субстанции выливаем растительное масло без запаха и ряженку. Вымешиваем ручным приспособлением.

Шаг 4. Далее вводим просеянную овсяную муку вместе с разрыхлителем. Разбалтываем до гладкости.

Шаг 5. Очищенную морковку режем и кладем вместе с 20 граммами грецкого ореха в чашу измельчителя.

Шаг 6. Перемалываем до желаемой консистенции.

Шаг 7. Перекрученные компоненты отправляем в тесто. Перемешиваем.

Шаг 8. Стеклянную емкость застилаем качественной бумагой для выпечки. Выливаем тесто и отправляем в горячую духовку запекаться на 35 минут при 180°С. Испеклась ли основа, проверяем шпажкой.

Шаг 9. Морковный бисквит остужаем и делим на коржи, обрезая неровные края.

Шаг 10. Смешиваем творог, греческий йогурт, ванилин и сахарозаменитель.

Шаг 11. Размешиваем вручную или используем электроприбор.

Шаг 12. На блюдо для сборки кладем корж.

Шаг 13. Распределяем третью часть крема.

Шаг 14. Таким образом собираем весь торт и выравниваем его остатками крема.

Шаг 15. Измельчаем бисквитные обрезки, декорируем ими бока.

Шаг 16. Верхушку торта украшаем оставшимся рубленым грецким орехом и цедрой мандарина. Для стабилизации переносим торт в холодильную камеру на несколько часов.

Шаг 17. Нарезаем порционно и наслаждаемся десертом без вреда для фигуры. Приятного аппетита!

Морковный торт с сырным кремом-чиз

Морковный торт с сырным кремом-чиз – десерт, который не оставит равнодушным ни одного любителя сладостей. Ароматная бисквитная основа великолепно сочетается со сливочным кремом. Технология приготовления не доставит трудностей. К занимательному процессу можно привлечь детей, будет очень интересно. Бисквит получается влажным и сочным. Восхитительное завершение каждого застолья.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 250 гр.

Яйца – 3 шт.

Ванильный сахар – 1 ст.л.

Соль – ¼ ч.л.

Молотый мускатный орех – 0,5 ч.л.

Молотый имбирь – 0,5 ч.л.

Сахар коричневый/обычный – 180 гр.

Сода – ⅓ ч.л.

Морковка – 350 гр.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Сахарная пудра – 60 гр.

Корица – 1 ч.л.

Крем-чиз – 250 гр.

Орехи грецкие – 150 гр.

Масло растительное – 250 мл.

Лимонный сок – 1-2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты и нагреваем духовку до 180°С. Очищенную сочную и сладкую морковку измельчаем удобным способом – теркой или на комбайне. Перебираем орехи от мусора и перегородок (необязательно использовать грецкие). Для более яркого вкуса, подсушиваем на сухой сковородке. Отвешиваем пряности, опираясь на свой вкус.

Шаг 2. Разбалтываем яйца категории С0-С1 с коричневым (или обычным) сахаром и ванильным сахаром. Вливаем дезодорированное растительное масло и снова объединяем составляющие до однородности. При желании вместо сахара используем сахарную пудру. Количество сладости регулируем по вкусу. Если морковка слишком сладкая, пропорции сахара можно уменьшить.

Шаг 3. Всыпаем просеянную муку с разрыхлителем и содой, соль и пряности. Важно не переборщить с ароматными специями, чтобы не забить вкус морковного бисквита. Перемешиваем электроприбором, чтобы не было комков. Бисквит можно приготовить на любой муке, смешав несколько видов или с использованием отрубей, если того требует ситуация.

Шаг 4. Всыпаем порубленные грецкие орехи и измельченную морковку. Объединяем компоненты. В форму, смазанную маслом, перекладываем тесто и выпекаем 50 минут в горячей духовке. Протыкаем бисквит шпажкой. Достаем и оставляем остывать в форме. После чего разрезаем на желаемое количество коржей ножом, ниткой или специальным приспособлением.

Шаг 5. Объединяем охлажденный крем-чиз с сахарной пудрой. Взбиваем до пышности и вливаем цитрусовый сок. Вымешиваем до гладкого состояния. Собираем торт, уложив корж на блюдо и пропитав щедрым слоем крема. Повторяем действия, пока компоненты не закончатся. Убираем изделие в холод стабилизироваться. Лучше всего на ночь, но и пары часов для пропитки будет достаточно.

Шаг 6. Декорируем охлажденный десерт по вкусу. Например, рублеными орехами. Можно использовать свежие фрукты, ягоды или сухие апельсины. Разрезаем торт на порции. Кипятим чайник и завариваем любимые напитки. Шикарный десерт покорит всех гостей, эмоциям, как и комплиментам не будет предела. Приятного аппетита!

Морковный торт со сметанным кремом

Морковный торт со сметанным кремом – нежнейшее лакомство с влажной текстурой. Для приготовления используют простые продукты, которые волшебным образом превращаются в изумительное угощение. Готовьте и удивляйте своих родственников невероятной выпечкой.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 200 гр.

Яйца – 2 шт.

Сахар-песок – 120 гр.

Морковь – 250 гр.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Сахарная пудра – 50 гр. + 1,5 ст.л.

Корица – 1 ч.л.

Сметана 25% – 300 гр.

Орехи грецкие – 100 гр.

Масло растительное – 100 мл.

Соль – щепотка.

Пропитка:

Вода – 150 мл.

Сахар-песок – 2-3 ст.л.

Мед – 1 ст.л.

Коньяк/ром – 25 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем компоненты для изумительного десерта. Очищаем сочную сладкую морковку.

Шаг 2. Сметану перекладываем в сито, застеленное марлей в несколько слоев. Даем отстояться.

Шаг 3. Лишняя влага сольется, и сметана станет гуще.

Шаг 4. Перебираем орехи от скорлупы и перегородок. Смалываем при помощи измельчителя или кофемолки.

Шаг 5. Взбалтываем яйца с рафинированным растительным маслом.

Шаг 6. Всыпаем сахар и снова взбиваем.

Шаг 7. К взбитой субстанции просеиваем муку, разрыхлитель и корицу. Объединяем до гладкости.

Шаг 8. В бисквитную заготовку засыпаем измельченные грецкие орехи.

Шаг 9. Мелко натираем на терке очищенную морковку и перекладываем в тесто.

Шаг 10. Вымешиваем тесто до однородности.

Шаг 11. Огнеупорную форму выстилаем силиконизированным пергаментом и выливаем морковную заготовку. Выпекаем 20 минут при 180°С.

Шаг 12. Проверив готовность коржей, достаем и остужаем их.

Шаг 13. Пропекшиеся коржи делим на части, соответствующие количеству слоев.

Шаг 14. Для пропитки кипятим воду с сахарным песком. Проварив 3 минуты, отключаем нагрев и вводим алкоголь. Когда пропитка станет теплой, добавьте мед, но это по желанию.

Шаг 15. Выкладываем отвешенную сметану в высокую миску.

Шаг 16. Засыпаем сахарную пудру.

Шаг 17. Взбиваем миксером до воздушного состояния.

Шаг 18. Пропитываем коржи сахарной жидкостью.

Шаг 19. Крем распределяем по коржам.

Шаг 20. Повторяем действия. Для декора вырезаем трафареты.

Шаг 21. Посыпаем верхушку сахарной пудрой. Помещаем торт в холод на пару часов для того, чтобы коржи хорошо пропитались.

Шаг 22. Угощаем близких. Приятного аппетита!

Постный морковный торт с апельсиновым соком

Постный морковный торт с апельсиновым соком выглядит шикарно. Сочный бисквит с нежнейшей прослойкой доставит массу незабываемых впечатлений. Влажная текстура делает торт невероятно аппетитным. Ароматный торт непременно должен стать приятным завершением особого мероприятия.

Время готовки – 3 ч. 35 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 250 гр.

Смесь пряных специй – 4 гр.

Сахар-песок – 90 гр.

Апельсин – 1 шт.

Морковь – 240 гр.

Разрыхлитель – 3 ч.л.

Сода – 1 ч.л.

Яблочное пюре – 100 гр.

Сок апельсиновый – 75 мл.

Масло растительное – 115 мл.

Апельсиновые чипсы – по желанию.

Для крема:

Сахар-песок – 75 гр.

Яблочное пюре – 250 гр.

Сок апельсиновый – 100 гр.

Какао-масло – 40 гр.

Крахмал кукурузный – 40 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. Очищаем сладкую и сочную морковку.

Шаг 2. Объединяем просеянную муку, соду, пряности, разрыхлитель и сахарный песок.

Шаг 3. Размешав сухие компоненты, вводим растительное масло без запаха.

Шаг 4. Вымешиваем до песочной текстуры.

Шаг 5. Снимаем цедру с чистого апельсина и высыпаем к песочной крошке. Вливаем апельсиновый сок и добавляем яблочное пюре. Размешиваем.

Шаг 6. Измельчаем очищенную морковку и добавляем к предыдущей массе. Вымешиваем тесто до однородности.

Шаг 7. Заполняем тестом разъемное кольцо. Помещаем в прогретую до 180°С духовку и выпекаем полчаса. Прокалываем зубочисткой.

Шаг 8. Достаем компоненты для крема.

Шаг 9. В яблочное пюре кладем сахар, объединяем компоненты в сотейнике.

Шаг 10. Высыпаем крахмал и вымешиваем венчиком, чтобы не осталось комочков.

Шаг 11. Вливаем апельсиновый сок и снова размешиваем, нагреваем до густого состояния при регулярном помешивании.

Шаг 12. В густую пузырящуюся массу кладем какао-масло и продолжаем готовить до полного растворения.

Шаг 13. Убрав крем с огня, застилаем пищевой пленкой в контакт и даем охладиться.

Шаг 14. Охлажденный крем взбиваем до воздушности.

Шаг 15. Испекшийся корж остужаем в форме, затем аккуратно убираем кольцо.

Шаг 16. Делим корж на части в зависимости от желаемого количества слоев.

Шаг 17. На блюдо кладем корж и щедро пропитываем кремом.

Шаг 18. Завершив сборку, перекладываем на подложку или собираем сразу на ней. Выравниваем верх и бока кремом.

Шаг 19. Декорируем по желанию. У меня сушеные апельсины. Можно использовать свежие фрукты или ягоды.

Шаг 20. Охлаждаем в холодильнике.

Шаг 21. Режем на порции.

Шаг 22. Подаем угощение к горячим напиткам. Приятного аппетита!

Диетический морковный торт без муки и сахара

Диетический морковный торт без муки и сахара готовится из овсяных отрубей. Несмотря на это, текстура торта выходит нежной. Творожный крем готовят из продукта любой жирности. Но если хочется снизить калорийность, берем обезжиренный творог. Морковь должна быть обязательно сочной и сладкой.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Отруби овсяные – 2 ст.л.

Яйца – 1 шт.

Сахар-песок/сахарозаменитель – 3 ч.л.

Цедра лимона – 1 ч.л.

Морковь – 1 шт.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Крахмал кукурузный – 20 гр.

Ванилин – 1,5 гр.

Творог – 130 гр.

Молоко – 4-5 ст.л.

Масло сливочное – для смазывания чаши.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В миску выливаем молоко и яйцо категории С0-С1. Добавляем качественные овсяные отруби. Проверяем, чтобы они не горчили. Тщательно вымешиваем.

Шаг 2. Отдельно объединяем крахмал, сахар или сахарозаменитель и разрыхлитель.

Шаг 3. В овсяную жидкую смесь вводим сухую смесь.

Шаг 4. Очистив морковку, мелко трем на терке и отправляем в тесто.

Шаг 5. В промазанную маслом чашу мультиварки выливаем тесто и готовим при закрытой крышке в режиме “Выпечка”. В середине цикла проверяем и переворачиваем.

Шаг 6. Перекладываем корж на блюдо после завершения программы и остужаем.

Шаг 7. Делим корж на 4 части.

Шаг 8. Творог смешиваем с ванилином и сахаром или сахарозаменителем. Пропитываем каждую четвертинку.

Шаг 9. Складываем кусочки друг на друга и выравниваем борта остатками крема.

Шаг 10. Декорируем цедрой и убираем в холод на стабилизацию. Лучше всего на ночь. Режем на кусочки.

Шаг 11. Угощаем близких. Приятного аппетита!

Морковно-творожный торт

Морковно-творожный торт привлекает потрясающим внешним видом. Шикарное угощение станет для вас замечательным вариантом для встречи гостей. Десерт очень нравится как детям, так и взрослым. Нежнейший крем придает сочности морковному торту.

Время готовки – 2 ч. 50 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 200 гр.

Яйца – 2 шт.

Сахар коричневый – 100 гр.

Творог – 200 гр.

Морковь – 1 шт.

Сода, гашенная лимонным соком – 1 ч.л.

Сахарная пудра – 3-4 ст.л.

Корица – по вкусу.

Сметана – 250 гр.

Темный шоколад – 100 гр.

Майонез – 2 ст.л.

Ванилин – 2 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Объединяем яйца и коричневый сахар.

Шаг 2. Во взбитую массу вводим майонез, соду, гашенную лимонным соком и просеянную муку. Вымешиваем до однородности.

Шаг 3. Очищаем морковку и натираем на мелкой терке. Добавляем в тесто.

Шаг 4. Вымешиваем тесто до однородности. Форму застилаем силиконизированным пергаментом. Разравниваем. Помещаем в духовку, прогретую до 180°С на полчаса.

Шаг 5. Половину шоколада рубим или ломаем на кусочки.

Шаг 6. Для крема соединяем творог и сметану. Всыпаем сахарную пудру, ванилин и корицу. Пробиваем массу погружным прибором до гладкости.

Шаг 7. Испекшийся корж проверяем на готовность зубочисткой. Вынимаем бисквит и слегка остужаем.

Шаг 8. Делим горячий пирог на желаемое количество коржей.

Шаг 9. На горячий корж кладем кусочки шоколада.

Шаг 10. Далее распределяем творожный крем.

Шаг 11. Таким образом собираем весь торт. Выравниваем остатками крема бортики и верхушку.

Шаг 12. Растапливаем оставшийся шоколад и рисуем сверху при помощи корнетика. Присыпаем тертым шоколадом. Декор зависит от фантазии.

Шаг 13. Убираем торт стабилизироваться на несколько часов. Затем его режем на порции.

Шаг 14. Торт получается сочным.

Шаг 15. Кипятим чайник и угощаем десертом домочадцев. Приятного аппетита!

Торт на морковном бисквите

Торт на морковном бисквите готовится просто. Для крема потребуется сливочный сыр, который придает угощению необыкновенный вкус. Десерт выглядит невероятно. Идеальное угощение для торжественного мероприятия вызовет восхищение у всех, кому посчастливится попробовать его.

Время готовки – 3 ч. 00 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 200 гр.

Яйца – 2 шт.

Сахарная пудра – 70 гр.

Сливочный сыр – 400 гр.

Морковное пюре – 220 гр.

Разрыхлитель – 5 гр.

Корица – 3 гр.

Сливки 33% – 70 мл.

Масло растительное – 160 мл.

Сахар-песок – 240 гр.

Сода – 3 гр.

Соль – 3 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем сочную морковку. Овощей понадобится в два раза больше указанного количества, т.е. приблизительно 440 граммов.

Шаг 2. Натираем на терке корнеплоды. Перекладываем в кастрюлю с двойным дном.

Шаг 3. Вливаем воду и размещаем над огнем. Увариваем.

Шаг 4. Сваренный овощ измельчаем погружным прибором.

Шаг 5. Подготавливаем остальные компоненты. Объединяем растительное масло с сахаром, вводим морковное пюре и яйца.

Шаг 6. К жидкой массе высыпаем просеянную муку с разрыхлителем и содой. Солим и размешиваем до однородности. При желании добавляем пряности.

Шаг 7. Выливаем тесто в форму. Можно коржи выпекать поочередно или сразу, а потом разрезать на количество слоев.

Шаг 8. Помещаем в горячую духовку минут на 15-20 при 170°С.

Шаг 9. Охлаждаем бисквитные коржи.

Шаг 10. Взбиваем жирные сливки до воздушных пиков. Подсыпая сахарную пудру, продолжаем взбивать. Вводим сливочный сыр и доводим крем до гладкости. Все продукты должны быть холодными.

Шаг 11. Пропитываем коржи кремом. Таким образом собираем торт. Остатки крема смешиваем с красителем и небрежными мазками декорируем бока.

Шаг 12. Затем выравниваем и получаем неравномерные цветные переходы.

Шаг 13. Таким же образом декорируем, используя краситель другого цвета.

Шаг 14. Убираем торт в холодильник на стабилизацию. После чего украшаем ягодами или фруктами. Приятного аппетита!

Морковный торт с апельсиновой карамелью

Морковный торт с апельсиновой карамелью выглядит очень красиво. Процесс приготовления простой, достаточно длительный, но увлекательный. Сборка торта – интересный процесс, которым заинтересуются дети. Такой торт станет любимым десертом. Если у вас предстоит юбилей или торжественное событие, это лакомство соберет все овации.

Время готовки – 12 ч. 00 мин.

Время приготовления – 1 ч. 00 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 250 гр.

Яйца – 3 шт.

Сахар-песок – 210 гр.

Апельсин (цедра) – 1 шт.

Морковь – 240 гр.

Разрыхлитель – 10 гр.

Масло растительное – 180 мл.

Корица – 6 гр.

Орехи грецкие – 120 гр. (по желанию).

Апельсиновая карамель:

Сахар-песок – 250 гр.

Вода – 60 мл.

Масло сливочное – 70 гр.

Сливки 33% – 70 мл.

Апельсиновый сок – 70 мл.

Апельсин (цедра) – 1 шт.

Крем:

Сахарная пудра – 80 гр.

Сливки 33% – 170 мл.

Сливочно-творожный сыр – 500 гр.

Крем для выравнивания:

Сливочное масло – 140 гр.

Сахарная пудра – 140 гр.

Творожный сыр – 420 гр.

Куркума – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем составляющие для бисквитной основы.

Шаг 2. Хорошо промыв апельсин, снимаем цедру.

Шаг 3. Очищенную морковку рубим на кусочки.

Шаг 4. Складываем в измельчитель.

Шаг 5. Перемалываем морковку.

Шаг 6. В миску просеиваем муку и разрыхлитель.

Шаг 7. Добавляем корицу.

Шаг 8. Объединяем компоненты.

Шаг 9. В отдельную миску разбиваем яйца.

Шаг 10. Добавляем сахар.

Шаг 11. Взбиваем миксером.

Шаг 12. Должна получиться воздушная побелевшая масса.

Шаг 13. Понадобиться не менее 5-ти минут. Все зависит от мощности электроприбора.

Шаг 14. Наливаем растительное масло без запаха. Продолжаем взбивать.

Шаг 15. Вводим измельченную морковку.

Шаг 16. Затем высыпаем цедру.

Шаг 17. Вымешиваем венчиком.

Шаг 18. Добавляем сухие компоненты.

Шаг 19. Объединяем продукты лопаткой.

Шаг 20. Разливаем тесто по формам.

Шаг 21. Выпекаем в горячей духовке при 170°С 45 минут. Проткнув зубочисткой, проверяем готовность.

Шаг 22. Слегка остудив, достаем бисквит из формы и заворачиваем в пленку. Помещаем в холод на 6 часов.

Шаг 23. Подготавливаем продукты для карамели.

Шаг 24. Выдавливаем апельсиновый сок и процеживаем.

Шаг 25. В сотейник наливаем воду и высыпаем сахар.

Шаг 26. Разместив на огне, варим сироп, не перемешивая.

Шаг 27. Когда масса станет янтарного цвета, вводим сливочное масло. Размешиваем.

Шаг 28. Выливаем горячие сливки. Хорошо перемешиваем.

Шаг 29. Затем наливаем горячий сок и продолжаем прогревать.

Шаг 30. Добавляем цедру и размешиваем.

Шаг 31. Приготовленную карамель остужаем и процеживаем.

Шаг 32. Закрываем пленкой в контакт и убираем в холод.

Шаг 33. Достаем компоненты для крема. Соединяем сливочный сыр с сахарной пудрой.

Шаг 34. Добавляем холодные сливки.

Шаг 35. Взбиваем до воздушности, собираем со стенок крем лопаткой.

Шаг 36. Кулинарные мешки наполняем карамелью и кремом.

Шаг 37. Бисквиты режем на коржи.

Шаг 38. Корж намазываем кремом, в центр кладем карамель.

Шаг 39. Таким образом собираем торт. Убираем в холод на стабилизацию часа на 4.

Шаг 40. Готовим крем для выравнивания. Продукты должны быть комнатной температуры.

Шаг 41. Взбиваем сливочное масло до пышности. Добавляем сахарную пудру. Продолжаем взбивать.

Шаг 42. Затем вводим сыр и объединяем компоненты на минимальной скорости.

Шаг 43. Для красивого цвета добавляем куркуму. Размешиваем.

Шаг 44. Используя крем, выравниваем торт.

Шаг 45. По желанию делаем узоры.

Шаг 46. Украшаем фруктами или ягодами.

Шаг 47. Готовый торт режем на кусочки и приглашаем гостей. Приятного аппетита!