Описание приготовления:

Из аквафабы можно очень просто приготовить мороженое. Оно получатся воздушным, нежным и подойдет для тех, кто отказался от продуктов животного происхождения. Лучше всего подойдёт аквафаба от консервированного нута. Также желательно, чтобы в составе не было лишнего сахара и соли. Винный камень можно заменить на лимонную кислоту или лимонный сок по вкусу. Ксантановая камедь делает структуру мороженого более кремовой и пластичной, но можно обойтись и без нее. По желанию вы можете добавить в такое мороженое любые орешки, ягоды или фрукты, сладкие сиропы или ароматизаторы на вкусу вкус.

Назначение: На полдник

Блюдо: Десерты / Мороженое / Сладкое

Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание / Веганские блюда

Состав / Ингредиенты:

Аквафаба 120 Миллилитров

Сахарная пудра 2-4 Ст. ложек

Винный камень 1/4 Чайных ложки

Ксантановая камедь 1/3 Чайных ложки

Ванильный ароматизатор 1-2 Капель

Количество порций 2

Калорийность

153 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

40 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Мороженое из аквафабы»

Подготовьте все ингредиенты.

Перелейте охлажденную аквафабу в миску и начните сбивать на высокой скорости.

Продолжайте взбивать до тех пор, пока масса не станет белой и воздушной, как взбитый яичный белок. Это займет примерно 5 минут.

Добавьте по вкусу сахарную пудру, ксантановую камедь и винный камень. Продолжайте взбивать аквафабу до устойчивых пиков и гладкой блестящей консистенции. На это уйдет около 10 минут.

Переложите массу в пищевой контейнер. Уберите в морозилку на 6-8 часов.

С помощью ложки для мороженого сделайте шарики из мороженого. Подавайте мороженое с ягодами, сладким соусом или дробленными орешками. Приятного вам аппетита!