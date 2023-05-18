Описание приготовления:
Из аквафабы можно очень просто приготовить мороженое. Оно получатся воздушным, нежным и подойдет для тех, кто отказался от продуктов животного происхождения. Лучше всего подойдёт аквафаба от консервированного нута. Также желательно, чтобы в составе не было лишнего сахара и соли. Винный камень можно заменить на лимонную кислоту или лимонный сок по вкусу. Ксантановая камедь делает структуру мороженого более кремовой и пластичной, но можно обойтись и без нее. По желанию вы можете добавить в такое мороженое любые орешки, ягоды или фрукты, сладкие сиропы или ароматизаторы на вкусу вкус.
Назначение: На полдник
Блюдо: Десерты / Мороженое / Сладкое
Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание / Веганские блюда
Состав / Ингредиенты:
- Аквафаба 120 Миллилитров
- Сахарная пудра 2-4 Ст. ложек
- Винный камень 1/4 Чайных ложки
- Ксантановая камедь 1/3 Чайных ложки
- Ванильный ароматизатор 1-2 Капель
Количество порций 2
Калорийность
153 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
40 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Мороженое из аквафабы»
Подготовьте все ингредиенты.
Перелейте охлажденную аквафабу в миску и начните сбивать на высокой скорости.
Продолжайте взбивать до тех пор, пока масса не станет белой и воздушной, как взбитый яичный белок. Это займет примерно 5 минут.
Добавьте по вкусу сахарную пудру, ксантановую камедь и винный камень. Продолжайте взбивать аквафабу до устойчивых пиков и гладкой блестящей консистенции. На это уйдет около 10 минут.
Переложите массу в пищевой контейнер. Уберите в морозилку на 6-8 часов.
С помощью ложки для мороженого сделайте шарики из мороженого. Подавайте мороженое с ягодами, сладким соусом или дробленными орешками. Приятного вам аппетита!