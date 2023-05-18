Описание приготовления:
Манго для мороженого выбирайте хорошо созревшее, без всяких признаков порчи. В нем будут присутствовать маленькие волокна, но чтобы от них избавиться, достаточно просто протереть пюре через сито. Хотя они совсем не мешают. При желании в массу можно добавить мелкие кусочки манго или полить сверху белым шоколадом.
Назначение: Летние
Основной ингредиент: Фрукты / Манго
Блюдо: Десерты / Мороженое / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Манго 500 Грамм
- Сливки для взбивания 33% 100 Миллилитров
- Сахар 50 Грамм
- Сок лимона 1 Ст. ложка
- Сгущенка 50 Миллилитров
- Соль 1 Щепотка
Количество порций 8
Калорийность
113 ккал
Калорийность
1 г
Белки
2 г
Жиры
19 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Мороженое из манго»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления мороженого из манго. Манго тщательно вымойте и вытрите.
Манго разрежьте пополам, удалите косточку и ложкой достаньте мякоть. Пробейте мякоть блендером до однородной массы. Нам нужно получить 350 мл. пюре.
В манговое пюре выложите сгущенку, соль и влейте лимонный сок.
Холодные сливки взбейте вместе с сахаром до пышной массы и добавьте в манговую массу. Все аккуратно перемешайте до однородности.
Воздушную массу разложите по формочкам для мороженого или просто поставьте в миске и уберите в морозильную камеру на 6 часов.
Мороженое из манго готово! Приятного аппетита!