Описание приготовления:

Манго для мороженого выбирайте хорошо созревшее, без всяких признаков порчи. В нем будут присутствовать маленькие волокна, но чтобы от них избавиться, достаточно просто протереть пюре через сито. Хотя они совсем не мешают. При желании в массу можно добавить мелкие кусочки манго или полить сверху белым шоколадом.

Назначение: Летние

Основной ингредиент: Фрукты / Манго

Блюдо: Десерты / Мороженое / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Манго 500 Грамм

Сливки для взбивания 33% 100 Миллилитров

Сахар 50 Грамм

Сок лимона 1 Ст. ложка

Сгущенка 50 Миллилитров

Соль 1 Щепотка

Количество порций 8

Калорийность

113 ккал

Калорийность

1 г

Белки

2 г

Жиры

19 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Мороженое из манго»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления мороженого из манго. Манго тщательно вымойте и вытрите.

Манго разрежьте пополам, удалите косточку и ложкой достаньте мякоть. Пробейте мякоть блендером до однородной массы. Нам нужно получить 350 мл. пюре.

В манговое пюре выложите сгущенку, соль и влейте лимонный сок.

Холодные сливки взбейте вместе с сахаром до пышной массы и добавьте в манговую массу. Все аккуратно перемешайте до однородности.

Воздушную массу разложите по формочкам для мороженого или просто поставьте в миске и уберите в морозильную камеру на 6 часов.

Мороженое из манго готово! Приятного аппетита!