Мороженое «Орео-белый шоколад»: рецепт летнего десерта

Чтобы мороженое было вкуснее, лучше подержать его в холодильнике подольше.

Вкусного мороженого в жаркую погоду хочется всегда. Если поблизости нет магазина, чтобы сбегать за ним, попробуйте приготовить этот десерт самостоятельно. Если сделать его по рецепту из блога «Кулинарная книга», это не займет много времени, и у вас будет чем порадовать себя и домочадцев.

Мороженое «Орео-белый шоколад»

Ингредиенты:

сливки (33%-36%) – 500 гр;

йогурт шоколадно-ореховый – 1 шт;

вареное сгущенное молоко – 460 гр (1 банка);

белый шоколад – 100 гр;

печенье «Орео» (белое или шоколадное) – 12 штук.

Способ приготовления:

Сливки сначала хорошо охладить, после чего взбить миксером до мягких пиков. Затем в них добавить йогурт и вареное сгущенное молоко, после чего снова все взбить.

Шоколад и печенье измельчить на кусочки и добавить в массу. 3-4 печенья оставить для украшения десерта.

Получившуюся массу переложить в форму, посыпать оставшимся печеньем, прикрыть пищевой пленкой и поставить в морозильную камеру часов на 5-6. Еще лучше, если мороженое пробудет там целую ночь.

Готовый десерт разложить в креманки и можно подавать на стол.

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