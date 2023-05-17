Описание приготовления:

Мороженое с ярким вкусом обязательно понравится и взрослым, и детям. Идеальное время для застывания десерта — 3-4 часа в морозильной камере. По желанию можно обмакнуть мороженое в растопленный шоколад и подморозить.

Назначение: На полдник / Летние

Основной ингредиент: Молочные продукты / Сливки

Блюдо: Десерты / Мороженое / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Тархун 200 Миллилитров

Сливки 33% 150 Миллилитров

Сахар 2 Ст. ложки

Количество порций 4

Калорийность

0 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

0 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Мороженое "Тархун"»

Подготовьте указанные ингредиенты. Из газировки лучше выпустить пузырьки углекислого газа, помешав ее ложкой в чашке.

Сливки с сахаром выложите в чашу кухонного комбайна или миксера и взбейте примерно 3-4 минуты. Главное — не перевзбейте, чтобы не получилось сливочное масло и сыворотка.

Влейте газировку и перемешайте. Если вы захотите приготовить мороженое из свежего тархуна, то вам нужно будет сварить из зелени сироп.

Перелейте сливочную массу в форму для мороженого и вставьте деревянные палочки в формочки. Поместите ее в морозильную камеру на 3-4 часа.

После застывания извлеките мороженое из формочек и подайте к столу охлажденным.