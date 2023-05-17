Описание приготовления:
Мороженое с ярким вкусом обязательно понравится и взрослым, и детям. Идеальное время для застывания десерта — 3-4 часа в морозильной камере. По желанию можно обмакнуть мороженое в растопленный шоколад и подморозить.
Назначение: На полдник / Летние
Основной ингредиент: Молочные продукты / Сливки
Блюдо: Десерты / Мороженое / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Тархун 200 Миллилитров
- Сливки 33% 150 Миллилитров
- Сахар 2 Ст. ложки
Количество порций 4
Калорийность
0 ккал
Калорийность
0 г
Белки
0 г
Жиры
0 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Мороженое "Тархун"»
Подготовьте указанные ингредиенты. Из газировки лучше выпустить пузырьки углекислого газа, помешав ее ложкой в чашке.
Сливки с сахаром выложите в чашу кухонного комбайна или миксера и взбейте примерно 3-4 минуты. Главное — не перевзбейте, чтобы не получилось сливочное масло и сыворотка.
Влейте газировку и перемешайте. Если вы захотите приготовить мороженое из свежего тархуна, то вам нужно будет сварить из зелени сироп.
Перелейте сливочную массу в форму для мороженого и вставьте деревянные палочки в формочки. Поместите ее в морозильную камеру на 3-4 часа.
После застывания извлеките мороженое из формочек и подайте к столу охлажденным.