Рецепты Мороженое вошло в Книгу рекордов Гиннеса: в чем его уникальность По Admin - 22 мая, 2023 0 29 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Недавно зафиксировали новый мировой рекорд – мороженое стоимостью 6696 долларов за шарик. Почему оно стоит так много – читайте в нашем материале. Уникальный десерт изготовила японская компания по производству мороженого. Его особенность – сочетание самых редких и роскошных ингредиентов. Таким образом привычное летнее лакомство превратили в самое дорогое в мире мороженое, цена которого составляет 6696 долларов за порцию. Интересно Начинаем сезон жареного мяса правильно: вкусные блюда из курятины, которые порадуют друзей Как мороженое стало одним из мировых рекордов Японский бренд Cellato Мороженое изготовил мороженое из белого трюфеля, выращенного в Италии. Это редкий деликатес, который стоит около 6905 долларов за 450 грамм. Выдающийся десерт также включает в себя Пармиджано Реджано и осадок саке. Особенный десерт / Фото nypost По словам представителей Гиннеса, на усовершенствование вкуса понадобилось более полутора лет. Достижение титула Книги рекордов Гиннеса показало, что все усилия того стоят, – отметили разработчики. Cellato планирует выпустить продукты с другими комбинациями роскошных ингредиентов, таких как шампанское и икра. Интересный факт Согласно рейтингу издания World Maps по количеству съеденного за год мороженого лидирует Новая Зеландия – 28,4 литра на человека в год. Далее следуют США 20,8 литра и Австралия – 18 литров. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Это блюдо покоряет всех: как приготовить нежный пирог с курочкойСмакуем последний вечер выходных: легкие рулетики с сосискамиРецепт: Диетическое овсяное печенье — Из хлопьев «4 злака» с творогом, без сахара, без муки и манки, и лишнего жира.Рецепт: Кексы «День и ночь» — Быстрые и красивые кексы в силиконовых формочках, ванильно-шоколадные с хрустящими шариками.Шоколадное тесто, маковый слой с вишнями и творожная прослойка: приготовьте сырник Королевский