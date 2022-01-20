Мороз почти полностью лишает отопления жителей одного из районов Севастополя

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Резкие похолодания и минусовые температуры, становятся настоящим кошмаром для жителей частных домов на улицах Муромской, Маслиновой, Ромашковой и Ромашкового тупика. Все они расположены в районе Горпищенко. Когда температура падает ниже нуля, вместе с ней критически падает и давление в газовых трубах, к которым подключено несколько десятков домов. А это фактически лишает людей отопления, возможности приготовить еду или помыться – газовые котлы просто не могут запуститься. В ситуации разбирался новостной портал ForPost.

Например, в это похолодание давление в трубе было в шесть раз ниже необходимой для комфортной жизни нормы.

«Кастрюля 40 минут закипает. Невозможно ни приготовить пищу, ни помыться. Моемся в тазиках, кипятим воду в чайниках. А когда ещё и свет отключали, вообще был тупик», – так жители района описывают свои проблемы, которые больше похожи на бытовые сложности из 90-х, но не из 2022 года.

Когда на газ становится неэффективным, люди начинают активно использовать электроэнергию. Но электрочайник и электронагреватель полностью проблему не решают. Так, в конце прошлого года в одном из районов улицы Горпищенко света не было 3 дня. Из-за энергетических проблем сильно страдают дети.

«У меня сейчас внук болеет, я рядом с ним включил нагреватель, чтобы он не замерз. Но нагреватель нельзя оставить на ночь», – рассказывает глава инициативной группы жителей района Игорь Нажа.

Инфраструктуру люди строили несколько лет назад за свои деньги – на долевых паях. Однако даже за это время население района сильно выросло, и явно будет расти дальше. А текущие газовые и электрические мощность уже явно не соответствуют реальным потребностям района.

«Сейчас на нашу линию посадили магазин, какие-то другие объекты – теперь у нас 198 вольт напряжения в сети. Рядом выдали ещё 10 участков под ИЖС, которые явно будут запитаны от этой же подстанции. Хотя мы собственники – нас никто в известность не ставил», – делятся своим удивлением жильцы.

Похожая ситуация сложилась и с газом. По договору, с которым ознакомились наши коллеги из ForPost, его должно поставлять ПАО «Севастопольгаз». Непосредственно к домам трубы подводили в 2018 году. Тогда люди выбирали, заплатить достаточно большую сумму в 5 миллионов рублей непосредственно ПАО «Севастопольгаз» или сумму поменьше ООО «СМИ». По понятным причинам жильцы решили сэкономить.

Первые серьезные проблемы начались прошлой зимой. В феврале 2021 года севастопольцы направили письма в ПАО «Севастопольгаз», Роспотребнадзор и Жилнадзор. Однако отреагировали на них в апреле – тогда проверка не смогла зафиксировать отклонения от норм просто потому, что на улице было тепло.

В следующий отопительный сезон снижение давления всё-таки удалось зафиксировать. Но возникла другая сложность – найти ответственных. Несмотря на договора о поставке газа и своевременную, по словам жителей, оплату энергоресурсов, ПАО «Севастопольгаз» настаивает на ответственности за ситуации ООО «СМИ», которое числится собственником конкретных газовых сетей.

«Есть договор с «Севастопольгазом», где в пункте о правах и обязанностях поставщик обязуется поставлять газ с нужными характеристиками и с должным давлением», – считают люди.

Официальная позиция ПАО «Севастопольгаз», пишет ForPost, такова: в связи с обращениями граждан было решено выдать технические условия на догазификацию проживающих в этих местах абонентов. Это позволит «врезаться» в существующий газопровод среднего давления, который проведён вдоль улицы Горпищенко.

В ПАО подтвердили, что давление в сетях в этом районе частных домов снижается из-за морозов. В связи с этим основным абонентом газопровода, от которого запитаны улицы Ромашковый тупик и остальные, будут выполнены ранее выданные ТУ по установке газорегуляторного пункта шкафного исполнения.

Когда именно это будет реализовано, и насколько будет эффективно – пока неясно. А пока жители нескольких улиц обогреваются с помощью электричества, что стоит примерно втрое дороже.

Жители улицы Ромашковый тупик, а также Муромская, Маслиновая и Ромашковая настоятельно просят власти города обратить внимание на свою проблему.

«Мы по телевизору слышим заявления чиновников, что у нас есть программа по газификации, всё хорошо, вон – Фруктовое подключили. У нас в городе газа нет, о чем мы говорим! О каком выполнении федеральных программ?», – возмущаются севастопольцы.

Измученные люди уже подумывают идти вместе с детьми греться в Правительство города-героя. Свои надежды они возлагают на губернатора Михаила Развожаева и прокуратуру города-героя.

«Мы написали губернатору, уже непонятно, к кому ещё обращаться. Просим обратить внимание правительство, прокуратуру, депутатов на это безобразие, которое творится. Когда у нас минусовая температура – все болеют, в том числе дети», – призывают жители района.