Мороженное — любимая сладость для малышей

Мама, хочу!» – сколько раз в день родителям приходится слышать эти два слова? Чаще всего детское «хочу» касается игрушек и сладостей. А летом оно неизменно обитает рядом с витриной для мороженого. Потому что лето – время самого любимого сладкого десерта. Как часто детям можно есть мороженое? Не вредно ли оно, не заболит ли горло, не начнется ли аллергия от сахара и других ингредиентов? Эти вопросы волнуют родителей не меньше, чем детей тревожит выбор самого яркого цвета, самого необычного вкуса и вычурной формы лакомства. Такой у них возраст – возраст экспериментов. Как среди множества видов мороженого выбрать лучшее? Также вас может заинтересовать как сделать мороженое пломбир, подробнее по ссылке.

Несколько советов для заботливых родителей: Не приучайте малыша к мороженому до трех лет – слушайте педиатров. Первое мороженое (а в идеале и все остальное) не должно содержать вредных добавок и избыточное количество растительных жиров. Это всегда неполезно, а иногда и не так вкусно, как лакомство с натуральным составом. Если ребенок склонен к аллергии, имеет избыточный вес или какие-то хронические заболевания, то обязательно проконсультируйтесь с врачом. Он подскажет, мороженое с какими ингредиентами в составе покупать не стоит. Мороженое – это в первую очередь продукт питания, поэтому 2-3 раза в неделю можно давать его ребенку на полдник или на второй завтрак. Когда ребенок постоянно получает небольшие порции мороженого, он постепенно закаляет свое горло: его слизистая оболочка со временем станет менее уязвима для вредных микробов. Поэтому балуйте малыша чаще, но следите за объемом порций!

Мороженое само по себе не может стать причиной болезни, то есть бояться, что у ребенка после порции десерта сразу заболит горло, не нужно. Другое дело, если он накануне переутомился в школе, сильно замерз, промочил ноги или сидел на сквозняке. У любой болезни всегда несколько причин! Дорогие родители, несмотря на всю осторожность, с которой вы обычно относитесь к холодному лакомству, не забывайте, что оно полезно для детей! Мороженое – это сладкий, вкусный, питательный десерт, в составе которого может быть масса полезных ингредиентов. Например, натуральный сок, сухофрукты, орешки или ягоды. Мороженое, как и любое другое сладкое, поднимает настроение, стимулирует умственную активность и заряжает энергией, потому что оно помогает вырабатывать серотонин.