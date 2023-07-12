Мороженое всего из 2-х ингредиентов. Простой и быстрый рецепт за 5 минут

Мороженое является одним из самых популярных видов десерта. Во многих ресторанах — это отдельный вид блюд, от которых нельзя отказываться.

В мире потребляется каждый год примерно 15 миллиардов литров этого сладкого молочного изделия. Существует невероятное количество видов и вкусов мороженого. Например, недавно начали создавать мороженое с ликером и водкой. Также есть мороженое с овощными вкусами.

В странах Скандинавии есть мороженое с сельдью и прочими видами рыбы.

Мы хотим поведать о простом сливочном мороженом из детства.

Ингредиенты для мороженого:

Сливки 33% — 500 г;

Сгущенное молоко — 350 г;

Вафельные коржи — 3 шт.

Приготовление мороженого:

Холодные сливки взбиваем миксером на средних оборотах. Постепенно обороты увеличиваем для получения густой массы. Рекомендуется охладить перед готовкой венчики миксера и тару, в которой взбиваются сливки.

В слегка загустевшие сливки выливаем тонкой струйкой сгущенное молоко, продолжаем взбивать массу 2-3 минуты на средних оборотах. Кондитерскую форму смазываем каплей растительного масла, застилаем пергаментом. На дно кладем вафельный корж, выкладываем слой сливочной массы.

Накрываем сливочную массу вторым коржом. Убираем в морозильную камеру форму на 5-7 часов до застывания.

Мороженое можно делать шоколадным, фруктовым и даже овощным, если добавить к сливкам определенные продукты. Также вместо вафельных коржей используется печенье.