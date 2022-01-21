Морозы и снег ожидаются в Крыму в выходные дни

В Крыму в начале следующей недели ожидается до 12 градусов мороза ночью и пяти градусов ниже нуля днем, передает Крымский гидрометцентр.

В Крыму в пятницу ожидаются снег и гололед — МЧС «В выходные дни и на следующей рабочей неделе ожидается однородный характер погоды: временами мокрый снег, снег, гололедица. Ветер умеренный, в начале недели сильный северо-восточный 10-15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7-12 градусов мороза, на южном побережье 0-5 градусов мороза», — уточнили в сообщении.

Напомним, что в пятницу, 21 января, в Крыму ожидаются снег и гололедно-изморозевые отложения.