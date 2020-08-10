JFA 50 — элегантный парусник для большой регаты

Сразу за кают-компанией находится каюта владельца, «обставленная» с большим вкусом. В основание высокой двуспальной кровати встроены отделения для постельного белья и бумаг, рядом можно видеть секретер-бюро с многочисленными полочками и ящичками. Благодаря своей изолированности это отделанное светлыми породами дерева, кожей и медью помещение представляется самым тихим и уютным на яхте. Дополняют его обстановку три встроенных шкафа и туалетная комната. Иллюминаторы не позволяют до конца отрешиться от действительности, однако открывающийся из них вид настраивает на самый добрый лад. Если вам нужна аренда катера, яхты, теплохода, лодки в Крыму, более детально вам расскажет яхтенная чартерная компания Крым-Вояж.

Две другие каюты расположены в корме, над моторным отсеком. Деревянные панели, встроенные шкафы — больше здесь нет ничего. Но внешняя лаконичность убранства никак не сказывается на комфорте. Здесь же, рядом с уже упоминавшимся штурманским столиком, находится вторая туалетная комната. Обе комнаты имеют душевые кабины, отделанные белым лаком.

Каждая мелочь на этой яхте продумана, а их совокупность даёт ощущение заботливого внимания к каждой, даже мелкой, потребности, которая может возникнуть у любителей путешествий по воде. Впрочем, описываемое судно — лишь первая ласточка из довольно большой серии. И дизайн, несомненно, ещё будет меняться в зависимости от пожеланий заказчиков.

И прогулочные яхты, и крейсерские яхты-катера в равной мере интересны дизайнеру, стимулируют свободный полёт его творческой мысли. Ведь важно удовлетворить запросы и светского льва, и просоленного морского волка, создав для каждого комфортное место для жизни и отдыха. Но этим сфера деятельности дизайнеров «интерьеров на воде» не ограничивается. Сегодня большой популярностью пользуются морские прогулки по Крыму.

Известно, что вдоль парижских набережных Сены стоят баржи, сделавшиеся для своих владельцев настоящим неповторимым домом. В Москве есть несколько ресторанов на воде, где необычная атмосфера и хорошая кухня дополняются особыми ощущениями от близости стихии. И кто знает, может, и мы в скором времени будем искать баржи и строить свои дома вдоль московских набережных, чтобы наслаждаться видом из окон и неведомыми ранее ощущениями.

Аренда туристического снаряжения – бизнес идея

Все товары необходимо иметь в наличие и постоянно проверять их работоспособность и надежность. В случае порчи – менять. Особенно тщательно проверяйте лодки/катамараны, спасательные жилеты, веревки и карабины. Почему именно их? Потому что многие из туристов – любители экстрима. Они с легкостью готовы рисковать жизнью, сплавляясь по порогам горных рек, залезая в пещеры и так далее. Оберегая их, сбережете себя и свой бизнес.

Как выдавать товары напрокат

Все товары, нужные клиенту/клиентам, следует выдавать под залог. Что это значит? А это означает, что арендуя лодку, человек должен оставить половину ее стоимости, плюс аренда за каждый день. С каждым клиентом составляется договор об аренде туристического снаряжения.

В договоре указывается весь взятый товар, количество, цена аренды каждого из них за сутки, количество дней аренды. Также, внесите в договор и сумму залога, который обязаны вернуть клиенту после возврата и проверки целостности товаров. После возврата, лодки/катамараны просушите и пересыпьте тальком (подойдет детская присыпка).

Вот такой простой и прибыльный бизнес, ничего сложного и невозможного.