Морским пехотинцам Черноморского флота передали икону Александра Невского

6 декабря военнослужащим 810-й бригады морской пехоты передали в дар икону святого князя Александра Невского. Её освящение прошло во Владимирском соборе – Усыпальнице адмиралов, молебен служил благочинный Севастопольского округа Сергий Халюта. После этого икону перевезли в военный городок бригады в районе Казачьей бухты в храм Александра Невского, где лик святого будет находиться постоянно.

Это уже второй образ Великого князя, переданный морским пехотинцам. Всего народным художником Петром Стронским было написано 5 икон для каждого флота и Каспийской флотилии России. Все они были освящены год назад в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге, а затем первая икона отправилась на Балтийский флот.

Святой князь Александр Невский считается покровителем российской морской пехоты. Соответствующую резолюцию в 2012 году благословил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.