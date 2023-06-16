Описание приготовления:
Копченый окунь может храниться в холодильнике до пяти дней, завернутый в фольгу. Для копчения лучше всего подойдет щепа от яблони или черешни. Если нет возможности развести мангал, коптить можно на электроплитке на 3-4 режиме в зависимости от вида плитки.
Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Окунь
Блюдо: Горячие блюда / Блюда копченые
Состав / Ингредиенты:
- Окунь морской 3 Штуки
- Соль 100 Грамм
Количество порций 3
Калорийность
82 ккал
Калорийность
19 г
Белки
1 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Морской окунь горячего копчения»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления копченого морского окуня.
Рыбу пересыпьте солью и оставьте на один час. После этого оботрите бумажным полотенцем лишнюю соль.
Щепу для копчения немного смочите водой и выложите на дно коптильни, установите нижнюю решетку. На нее поставьте блюдо для сбора жидкости и установите верхнюю решетку. Разложите окуня, чтобы рыба не соприкасалась.
Закройте коптильню и установите на подготовленный мангал с углями. Коптите окуня на среднем огне в течение 30-40 минут, в зависимости от размера рыбы и силы огня. Не делайте огонь сильным, окунь будет черным от большого количества дыма. Откройте коптильню и дайте рыбе остыть, иначе она может развалиться.
Приятного аппетита!