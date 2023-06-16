Морской окунь горячего копчения

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Описание приготовления:

Копченый окунь может храниться в холодильнике до пяти дней, завернутый в фольгу. Для копчения лучше всего подойдет щепа от яблони или черешни. Если нет возможности развести мангал, коптить можно на электроплитке на 3-4 режиме в зависимости от вида плитки.

Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Окунь
Блюдо: Горячие блюда / Блюда копченые

Состав / Ингредиенты:

  • Окунь морской 3 Штуки
  • Соль 100 Грамм

Количество порций 3

Калорийность

82 ккал

Калорийность

19 г

Белки

1 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Морской окунь горячего копчения»

Морской окунь горячего копчения

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления копченого морского окуня.

Морской окунь горячего копчения

Рыбу пересыпьте солью и оставьте на один час. После этого оботрите бумажным полотенцем лишнюю соль.

Морской окунь горячего копчения

Щепу для копчения немного смочите водой и выложите на дно коптильни, установите нижнюю решетку. На нее поставьте блюдо для сбора жидкости и установите верхнюю решетку. Разложите окуня, чтобы рыба не соприкасалась.

Морской окунь горячего копчения

Закройте коптильню и установите на подготовленный мангал с углями. Коптите окуня на среднем огне в течение 30-40 минут, в зависимости от размера рыбы и силы огня. Не делайте огонь сильным, окунь будет черным от большого количества дыма. Откройте коптильню и дайте рыбе остыть, иначе она может развалиться.

Морской окунь горячего копчения

Приятного аппетита!

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