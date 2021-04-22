Мошенник выманил у жителя Ялты 30 тысяч рублей

В Ялте задержали мошенника, который действовал через сайт объявлений, передает Крыминформ, ссылаясь на пресс-службу УМВД РФ по городу.

Суд признал виновным таксиста из Сак в убийстве пассажира В сообщении уточняется, что в полицию обратился местный житель с заявлением о том, что перевел злоумышленнику 30 тысяч рублей в качестве оплаты за товар, но ничего взамен не получил.

«После перечисления денег товар доставлен не был, а продавец перестал выходить на связь и вскоре удалил свое сообщение в интернете», – отметили стражи правопорядка.