Мошенник взимал с водителей плату за парковку у Ливадийского дворца

В Ялте сотрудники полиции привлекли к административной ответственности местного жителя, который незаконно требовал с водителей деньги за парковку в районе Ливадийского дворца, передает Крыминформ, ссылаясь на УМВД РФ по Ялте.

Власти Ялты рассчитывают получать 60 млн рублей в год от работы парковок Информация о незаконных действиях мужчины появилась в соцсетях. Правоохранители оперативно отреагировали на сообщения.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан оперативниками уголовного розыска», – уточнили полицейские.