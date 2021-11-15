Мошенники лишили 82-летнюю пенсионерку из Севастополь 1 млн рублей

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В Севастополе полиция разыскивает мошенников, которые лишили 82-летнюю пенсионерку примерно 1 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

«Предварительно установлено, что пожилой женщине несколько дней подряд звонили неизвестные и под предлогами получения денежной компенсации за ранее приобретённые лекарства и покупки так называемого медицинского сертификата заставили осуществить девять денежных переводов на общую сумму 975 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.

Каждый раз с пострадавшей связывались якобы руководители, бухгалтеры, а также инкассаторы крупной финансовой организации. Они вынудили пострадавшую совершить срочные денежные переводы на предоставленные ими банковские счета. Они убедили пенсионерку, что все манипуляции нужны для решения вопросов с доставкой компенсации и сертификата.

В полиции по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Поиск и установка подозреваемых в преступлении продолжается.

Полиция Севастополя призывает граждан быть более осмотрительными и рассудительными при общении с незнакомцами. Нужно критически относиться к сообщениям о всевозможных компенсациях и внезапных выигрышах. Если незнакомцы в телефонном разговоре предлагают вам оплатить доставку, страховку или разницу стоимости товара – это мошенники.