Мошенники «продают» путевки в отели Крыма через фейковые сайты

Интернет-мошенники продолжают «продавать» несуществующие номера в отелях для отдыхающих, передает пресс-служба МВД по республике.

Специалист раскрыл схему работы мошенников при продаже билетов в Крым Уточняется, что злоумышленники создают фейковые сайты отелей ЮБК и «продают» с их помощью номера для отдыхающих. Полицейские в Ялте продолжают получать заявления от пострадавших. Потерпевшие отправляли мошенникам от 20 до 100 тысяч рублей.

«Сайты предлагали свободные номера, но ставили условие – оплачивать проживание до приезда, переводя всю сумму сразу», – уточнили в сообщении.