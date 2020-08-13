Мошенники с фэйковой страницы мэра Симферополя в соцсетях выманивали деньги

Глава администрации Симферополя Елена Проценко сообщила, что в соцсети «Одноклассники» появилась ее поддельная страница, с которой от ее имени у людей выпрашивали деньги. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

«Сегодня в социальной сети «Одноклассники» была создана фейковая страница с моими данными. От моего имени были сделаны рассылки в личных сообщениях с информацией о моей болезни и просьбой помочь материально», – заявила глава горадминистрации.

Она подчеркнула, что на фейковую страницу уже были поданы жалобы, а также выразила надежду, что фейковый аккаунт в ближайшее время будет заблокирован.