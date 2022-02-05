Мошенники снова оживились. Со счетов крымчан «уходят» миллионы рублей

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 4. АиФ-Крым №4 25/01/2022

Предупреждения не звучат разве что из утюгов. Информационные ролики крутят в маршрутках и троллейбусах. В «проходных» местах и в учреждениях расклеены листовки. Практически каждую неделю хоть в каком-то СМИ, да промелькнёт очередная новость об обманутых. А крымчане по-прежнему доверяют незнакомцам, позвонившим по телефону. И лишаются своих сбережений.

Остановитесь. Подумайте

Об одной из новых схем мошенничества уже предупредил портал Госуслуг. Мошенники представляются сотрудниками портала и довольно правдоподобно убеждают людей продиктовать им код из смс-сообщения, которое приходит при регистрации на электронном ресурсе. Чаще всего говорили, что это необходимо для привязки QR-кода к странице пользователя.

В ноябре и декабре Крым пережил ажиотажный спрос на вакцинацию. Множеству людей потребовался сертификат. В том числе и тем, кто «не дружит» с компьютером и интернетом. Зарегистрироваться на Госуслугах помогали родные, друзья. Как раз такие люди, имеющие смутное представление о том, как работает система и как охраняются персональные данные на ресурсе, и становились жертвами мошенников.