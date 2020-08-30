Мощи святителя Луки передали Главному храму Вооружённых сил России

Ковчег с частицей мощей святителя Луки Крымского передали в Москву. Торжественная церемония передачи состоялась в Симферополе в субботу, сообщили в пресс-службе Черноморского флота. В сопровождении роты почётного караула святыню передали из Свято-Троицкого женского монастыря, который является хранилищем мощей Святого Луки, в Главный храм Вооружённых сил Российской Федерации.

Частица мощей – это дар Симферопольской и Крымской епархии в честь Воскресения Христова. Перед отправкой ковчега священнослужители епархии провели молебен у борта самолёта морской авиации, который доставил мощи в Москву.

В церемонии торжественной передачи ковчега участвовали священнослужители Симферопольской и Крымской епархии, представители военно-политического управления Министерства обороны России, военнослужащие Черноморского флота и соединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Южного военного округа.