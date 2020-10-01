Мощные осадки прошедших дней не наполнили водохранилище Севастополя

В общей сложности сутки проливных дождей никак не повлияли на запасы воды в Чернореченском водохранилище, сообщает новостной портал ForPost со ссылкой на данные севастопольского «Водоканала». Воды в нём по-прежнему около 18 миллионов кубометров.

Ведущий эксперт ГБУ «Экоцентр» Алексей Фёдоров утверждает, что это закономерная ситуация. Он уточнил, что запасы воды в нашем водохранилище увеличиваются за счёт дождя и снега, которые выпадают в районе Ай-Петринской яйлы. Причём осадки должны выпадать как минимум 2 недели. Учёный полагает, что надеяться можно только на зимние осадки при условии их регулярности. Но есть и хорошая новость: на уровне воды в скважинах Гераклейского полуострова и такие ливни, которые прошли накануне, могут отразиться положительно.