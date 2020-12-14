Мощный циклон поможет улучшить водную ситуацию в Крыму — специалист

Только мощный циклон может улучшить ситуацию с водой в Крыму, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на начальника регионального Гидрометцентра Татьяну Любецкую.

В Ялте с понедельника вводят шестичасовые графики подачи воды При этом специалист отметила, что точное количество осадков, которое должно выпасть для наполнения крымских водохранилищ, специалисты подсчитать не могут. Однако уже сейчас известно, что в ближайшее время активного и мощного циклона не предвидится.

«Для улучшения ситуации нужен выход активного циклона, который принес бы очень сильные дожди и обильные ливни – больше 50 мм осадков, чтобы выпадали они, допустим, не более чем за 12 часов. И желательно, чтобы эти дожди с прохождением холодного фронта переходили в снегопады. Пока таких циклонов мы не видим – смотрим на перспективу, но ничем не можем порадовать», — отметила специалист.