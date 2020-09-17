Москвича будут судить в Крыму за попытку подкупа инспектора ГИБДД

Житель Москвы, находясь в поселке Новофедоровка (Сакский район), попытался дать взятку инспектору ГИБДД. Возбуждено уголовное дело, передает пресс-служба крымской прокуратуры.

В Крыму осудили за взятки бывшего сотрудника ГИБДД из города Саки Согласно данным следствия, инцидент произошел в июле 2020 года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял мопедом и был остановлен сотрудниками ГИБДД.

В прокуратуре отметили, что мужчина, находясь в служебном кабинете, предложил 40 тысяч рублей должностному лицу в качестве взятки за непривлечение к ответственности.