Мост над обрывом и огромные медузы: московская блогерка назвала 14 причин посетить Крым

Туристка рассказала о самых запомнившихся местах полуострова

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Блогерка из Москвы @anastasi_kova составила небольшой список причин для поездки в Крым. Девушка опубликовала его в своем аккаунте в соцсети Instagram.

По мнению девушки, отправиться на полуостров стоит ради дайвинга в Чаше любви, полета на параплане в Бахчисарае и прогулки по мостику над обрывом на горе Ай-Петри.

Также москвичка посоветовала подписчикам увидеть крымские мальдивы (мыс Беляус), побывать на розовом озере Сасык-Сиваш в Евпатории, попробовать крымское вино, полюбоваться огромными медузами с яхты и посмотреть на Крымский мост.