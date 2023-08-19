Моти в домашних условиях

Моти из рисовой муки – это интересный десерт родом из японской кухни и имеющий свою несложную технологию приготовления. Для моти замешивается тесто на специальной рисовой муке «мотигомэ» (обычная рисовая мука для моти не подходит), сахарной пудре и воде, выдерживается в микроволновке, что делает его очень пластичным и упругим. Из теста формируются небольшие фигурки разной формы и в них заворачивают разнообразную сладкую начинку. Тесто окрашивают красителями или ягодно-фруктовым соком.

Классический японский десерт «Моти» из рисовой муки

Классический японский десерт «Моти» из рисовой муки прост в исполнении и достаточно быстрый. Тесто замешивается на специальной рисовой муке с сахарной пудрой и водой. Затем ставится на пару минут в микроволновку для заваривания. Начинка выбирается по вкусу хозяйки и может быть разной. В этом рецепте для окраса теста берем сок черники.

Ингредиенты –+6 порц.

Мука рисовая 150 гр.

Сахарная пудра 45 гр.

Вода 150 мл.

Сок ягодный 25 мл.

Крахмал картофельный для работы с тестом

Арахисовая паста для начинки

Шаги 30 мин.

Классический японский десерт «Моти» из рисовой муки легко можно приготовить в домашних условиях. Сразу отмерить, согласно пропорции рецепта, базовый набор ингредиентов. В отдельную посуду высыпать рисовую муку с сахарной пудрой и хорошо перемешать. Ягодный сок, а в этом рецепте черничный, смешать с чистой водой и перелить в рисовую смесь. Венчиком или ложкой эти ингредиенты хорошо перемешать до однородной консистенции. Замешанное тесто должно получиться жидким. Посуду прикрыть куском пищевой пленки и на 1,5 минуты поставить в микроволновку при максимальной мощности. Затем тесто извлечь, проверить консистенцию и повторно поставить обратно еще на 1 минуту. За это время рисовое тесто заварится и станет густой клейкой массой. Его хорошо перемешать и остудить. Для формирования моти присыпать крахмалом столешницу или разделочную доску. Руками разделить тесто на 6 одинаковых кусочков и на крахмале сформировать из них плоские лепешки. В середину каждой лепешки положить немного выбранной начинки, в этом рецепте берем арахисовую пасту. Сформировать все моти в форме небольших аккуратных шариков и обвалять в крахмале. Приготовленный японский десерт «Моти» из рисовой муки можно сразу подавать к столу. Приятного аппетита!

Моти на сковороде в домашних условиях

Моти на сковороде в домашних условиях готовится подобно вариантам в микроволновке, только тесто замешивается на других ингредиентах и заваривается в сковороде при постоянном помешивании. Начинка выбирается по вкусовым предпочтениям хозяйки. В этом рецепте тесто для моти замешиваем на специальной рисовой муке, молоке, сахаре и растительном масле.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 8.

Ингредиенты:

Рисовая мука – 170 гр.

Сахар – 130 гр.

Молоко – 250 мл.

Масло растительное – 4 ч.л.

Экстракт ванили – 1 ч.л.

«Нутелла» для начинки – 100 гр.

Пищевой краситель – 4 капли.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В чугунную сковороду вылить молоко, хорошо нагреть, не доводя до кипения и полностью растворить в нем сахар.

Шаг 2. В эту массу вылить растительной масло, добавить ваниль и по желанию любой пищевой краситель, хорошо все перемешать и сковороду снять с плиты.

Шаг 3. В горячую массу высыпать нужное количество рисовой муки и лопаткой замесить тесто до однородной текстуры.

Шаг 4. Затем сковороду с тестом поставить на минимальный огонь. Лопаткой распределить по поверхности, довести до кипения и затем при постоянном помешивании заварить, чтобы оно собралось в гладкую и однородную массу.

Шаг 5. Присыпать крахмалом столешницу, переложить на нее заваренное тесто, немного раскатать, прикрыть пленкой и дать полностью остыть.

Шаг 6. Остывшее тесто раскатать в более тонкую лепешку и разрезать на одинаковые квадраты. На каждый положить немного начинки, а в этом рецепте пасты «Нутелла» и руками сформировать моти.

Шаг 7. Приготовленные Моти на сковороде в домашних условиях переложить на сервировочное блюдо и перед подачей пару часов выдержать в холодильнике. Приятного аппетита!

Шоколадные моти

Шоколадные моти отличаются хорошим вкусом и готовятся как классические по двум вариантам: из рисового теста с шоколадной начинкой, или с добавлением в тесто какао-порошка. В этом рецепте готовим моти по второму варианту, а начинку к ним лучше выбрать нейтрального вкуса, например, сливочный сыр. Тесто завариваем в микроволновке.

Время готовки: 50 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 6-8 шт.

Ингредиенты:

Рисовая мука клейкая – 120 гр.

Кукурузный крахмал – 30 гр.

Сахар – 20 гр.

Молоко – 210 мл.

Какао-порошок – 2 ст.л.

Масло сливочное – 15 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В посуду для замеса теста и подходящую к микроволновке высыпать указанное в рецепте количество сухих ингредиентов: рисовой муки, сахара, какао-порошка и крахмала. Ложкой их хорошо перемешать.

Шаг 2. Затем к этой смеси вылить молоко и замесить тесто до жидкой однородной текстуры. Посуду накрыть куском пищевой пленки и на 2 минуты поставить в микроволновку, включив ее на максимальную мощность.

Шаг 3. Затем тесто достать из микроволновки, хорошо ложкой перемешать, закрыть пленкой и поставить обратно еще на 2 минуты.

Шаг 4. В заваренное рисово-шоколадное тесто добавить сливочное масло, еще раз хорошо перемешать и полностью остудить. Остывшее тесто переложить на присыпанную крахмалом столешницу, разделить на 6-8 одинаковых кусочков и раскатать их в лепешки. На каждую лепешку положить немного выбранной начинки.

Шаг 5. Руками сформировать аккуратные моти, придав им любую форму.

Шаг 6. Приготовленные шоколадные моти обсыпать сахарной пудрой или какао и подать к десертному столу. Приятного аппетита!

Быстрый рецепт «Моти» в микроволновке

Быстрый рецепт «Моти» в микроволновке позволит вам приготовить этот замечательный десерт к утреннему кофе или чаю. В этом варианте готовим моти на основе специальной рисовой муки, воды и сахара. В среднем мука с водой берутся в пропорции 1:1, но ее можно изменить и сделать более мягкие или более плотные моти. Готовим моти без начинки, а краситель берем розового цвета.

Время готовки: 50 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Рисовая мука клейкая – 1.5 ст.

Вода – 1.5 ст.

Сахар – 0.5 ст.

Пищевой краситель – 3-4 капли.

Крахмал – для посыпки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу отмерить, согласно пропорции рецепта, все ингредиенты для моти.

Шаг 2. Их переложить в отдельную посуду, добавить пищевой краситель и замесить тесто до однородного и без комочков муки состояния. Форму для микроволновки смазать кулинарным спреем.

Шаг 3. Замешанное тесто перелить в форму.

Шаг 4. Затем форму прикрыть пищевой пленкой и поставить в микроволновку, включив максимальную мощность.

Шаг 5. Заваривать тесто в течение 1-2 минут за один раз и проверять его текстуру, чтобы получилась полупрозрачной. При получении нужной текстуры, микроволновку выключить и оставить в ней тесто на 10 минут для остывания.

Шаг 6. В отдельную посуду высыпать кукурузный крахмал для посыпки моти.

Шаг 7. Затем в нее переложить заваренное и остывшее тесто и пластиковым ножом разделить на небольшие одинаковые кусочки.

Шаг 8. Руками, кусочкам теста придать круглую форму и хорошо обвалять в крахмале.

Шаг 9. Приготовленные в микроволновке быстрые «Моти» уложить на сервировочную тарелку и подать к завтраку. Приятного аппетита!

«Моти» с творожным сыром в домашних условиях

«Моти» отлично сочетается с начинкой из творожного сыра и в домашних условиях этот десерт несложно приготовить. В этом рецепте тесто для моти завариваем в микроволновке и добавляем пищевой краситель любого цвета. Начинку из творожного сыра дополняем свежими ягодами.

Время готовки: 45 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 3.

Ингредиенты:

Рисовая мука клейкая – 100 гр.

Вода – 180 мл.

Сахар – 50 гр.

Творожный сыр – 70 гр.

Ассорти ягодное – 50 гр.

Пищевой краситель – 3 капли.

Крахмал кукурузный – 30 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготовьте согласно пропорции рецепта и нужному вам количеству порций все ингредиенты для моти.

Шаг 2. В подходящую к микроволновке посуду вылейте воду, высыпьте сахар с рисовой мукой и добавьте выбранный краситель. Венчиком эти ингредиенты хорошо перемешайте в однородную массу.

Шаг 3. Прикройте посуду куском пищевой пленки и поставьте в микроволновку на 2 минуты, включив максимальную мощность. За это время тесто станет плотным. Ложкой его еще раз перемешайте и остудите.

Шаг 4. Затем тесто переложите на присыпанную крахмалом рабочую поверхность и разделите на небольшие одинаковые кусочки. Их немного раскатайте в плоские лепешки. На каждую заготовку положите по чайной ложке творожного сыра и по одной крупной ягоде. Затем руками аккуратно сформируйте моти в форме шариков, плотно слепив края теста, и обваляйте в крахмале.

Шаг 5. Сформированные моти на полчаса поместите в холодильник.

Шаг 6. По прошествии этого времени приготовленные в домашних условиях «Моти» с творожным сыром можете сервировать к столу. Приятного аппетита!

Моти из рисовой муки с мороженым

Моти из рисовой муки с мороженым будет у вас холодной сладкой вариацией этого, ставшего популярным, японского десерта. Тесто готовится, как для обычного моти. Мороженое выбирается по личному вкусу немного размораживается, разделяется на удобные для начинки моти шарики и повторно замораживается.

Время готовки: 45 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 3.

Ингредиенты:

Мороженое – по вкусу.

Рисовая мука клейкая – 100 гр.

Вода – 180 мл.

Сахар – 50 гр.

Крахмал кукурузный – 30 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбранное для моти любое мороженое выдержать 10 минут при комнатной температуре, чтобы подтаяло, разложить по небольшим формочкам, например, для льда или для яиц, и обратно заморозить.

Шаг 2. В посуде, подходящей для микроволновки замесить тесто из клейкой рисовой муки, воды и сахара. Тесто должно получиться жидким, однородным и сахар раствориться полностью.

Шаг 3. Затем посуду плотно прикрыть куском пищевой пленки и поставить в микроволновку на 2 минуты при максимальной мощности.

Шаг 4. Далее пленку убрать, тесто хорошо перемешать, повторно закрыть пленкой и повторно поставить в микроволновку еще на 30 секунд.

Шаг 5. Разделочную доску завернуть пленкой.

Шаг 6. Обильно посыпать ее кукурузным крахмалом, так как заваренное тесто очень липкое.

Шаг 7. Приготовленное тесто ровным слоем выложить на доску поверх крахмала и остудить.

Шаг 8. Сверху слой теста также присыпать крахмалом.

Шаг 9. Остывшее тесто разделить на 10 одинаковых кусочков.

Шаг 10. На каждый кусок теста положить по шарику мороженого и аккуратно сформировать моти. Лепить моти необходимо быстро, чтобы мороженое на растаяло.

Шаг 11. Приготовленные моти из рисовой муки с мороженым поместить в морозилку и после полной заморозки подать к десертному столу. Приятного аппетита!

Моти с бананом

Моти с бананом готовятся просто, быстро и будут у вас вкусным и нежным десертом. Бананы в начинку кладутся, нарезанные кусочками и всегда дополняются либо творожным сыром, либо пастой из бобовых. В этом рецепте тесто завариваем в микроволновке, а пищевой краситель выбираем по личному вкусу.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 10 шт.

Ингредиенты:

Рисовая мука клейкая – 100 гр.

Вода – 160 мл.

Сахарная пудра – 70 гр.

Пищевой краситель – 2-3 капли.

Крахмал кукурузный – 20 гр.

Сыр творожный – 200 гр.

Банан – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В посуду для микроволновки высыпать указанное в рецепте количество рисовой муки с сахарной пудрой, вылить воду и замесить тесто до однородной жидкой текстуры. По желанию можно добавить любой краситель.

Шаг 2. Посуду прикрыть куском пищевой пленки и заварить тесто в микроволновке на максимальной мощности в течение 2 минут. Затем тесто хорошо перемешать и поставить в микроволновку еще на 1 минуту. Заваренное тесто остудить.

Шаг 3. Банан почистить от кожуры и разрезать на 10 одинаковых кружков.

Шаг 4. Заваренное и остывшее тесто переложить на присыпанную крахмалом рабочую поверхность, разделить на 10 кусочков и придать им форму лепешек. На каждую лепешку положить по чайной ложке творожного сыра и кружку банана.

Шаг 5. Руками сформировать аккуратные моти и на полчаса поставить в холодильник.

Шаг 6. Приготовленные моти с бананом после охлаждения подать к столу. Приятного аппетита!

Моти с клубникой в домашних условиях

Моти с клубникой в домашних условиях готовятся несложно, быстро и десерт получается не только вкусным, но и красивым на разрезе. Тесто для моти с клубникой также окрашивают в розовый цвет, а ягоду дополняют или сливочно-творожным сырым, или бобовой пастой, но это уже получается другой вид моти, называемый «дайфуку».

Время готовки: 45 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 10 шт.

Ингредиенты:

Рисовая мука клейкая – 100 гр.

Вода – 185 мл.

Сахарная пудра – 50 гр.

Пищевой краситель – 2-3 капли.

Крахмал кукурузный – 30 гр.

Сыр сливочный – 150 гр.

Клубника – 10 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Указанное в рецепте количество рисовой муки, сахарной пудры и воды поместить в посуду для микроволновки и замесить тесто до однородного полужидкого состояния. Затем добавить пару капель красителя и еще раз перемешать, чтобы тесто окрасилось в насыщенный розовый цвет.

Шаг 2. Посуду прикрыть куском пищевой пленки и сделать в ней несколько проколов. Тесто поставить в микроволновку на 50 секунд, включив максимальную мощность.

Шаг 3. Затем посуду извлечь из микроволновки, тесто хорошо перемешать, закрыть пленкой и поставить в микроволновку еще на 50 секунд. Тесто должно получится эластичным, плотным и подобным пластилину, поэтому процесс заваривания можно еще раз повторить.

Шаг 4. Заваренное тесто остудить, переложить на присыпанную крахмалом столешницу и свернуть в колбаску. Тесто достаточно липкое, поэтому лучше надеть перчатки и их обсыпать крахмалом.

Шаг 5. Затем тесто разделить на 10 одинаковых кусочков, обвалять их в крахмале и раскатать в тонкие лепешки. На каждую заготовку положить по 2 чайные ложки сливочного сыра и по одной клубнике.

Шаг 6. Руками аккуратно сформировать моти, обернув тесто вокруг начинки и плотно скрепив края.

Шаг 7. Приготовленные в домашних условиях моти с клубникой на полчаса поместить в холодильник и затем сервировать к десертному столу. Приятного аппетита!

ПП Моти без сахара

Моти на рисовой муке получаются диетическим десертом сами по себе, но для ПП варианта в них сахар заменяется натуральными сахарозаменителями: эритрит или стевию. Начинкой для ПП моти без сахара, берутся любые свежие ягоды или фрукты, которые можно дополнить творожным сыром. В этом рецепте готовим моти с клубникой.

Время готовки: 45 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 10 шт.

Ингредиенты:

Рисовая мука клейкая – 100 гр.

Вода – 180 мл.

Заменитель сахара – по вкусу.

Пищевой краситель – 2-3 капли.

Крахмал кукурузный – 70 гр.

Клубника – 10 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Клубнику хорошо промыть под проточной водой, обсушить салфеткой и удалить чашелистики.

Шаг 2. В стеклянную или керамическую посуду высыпать, согласно пропорции рецепта, рисовую муку с сахарозаменителем, вылить воду, добавить несколько капель пищевого красителя и замесить тесто до однородной текстуры. Плотно прикрыть посуду пленкой. На 3 минуты тесто поставить во включенную на полную мощность микроволновку. Каждые 30 секунд тесто ложкой перемешивать. Заваренное тесто должно получиться густым и липким.

Шаг 3. Затем заваренное тесто остудить. На присыпанной крахмалом столешнице разделить тесто на 10 кусочков и раскатать их в тонкие круглые лепешки.

Шаг 4. На каждую лепешку положить по одной клубнике, завернуть и скрепить края теста, чтобы получились круглые моти. Хорошо обвалять их в крахмале.

Шаг 5. Приготовленные ПП моти без сахара на полчаса положить в холодильник и затем сервировать к столу. Приятного аппетита!

Моти из рисовой муки с маскарпоне

Сыр «Маскарпоне» своим вкусом и текстурой отлично сочетается с моти из рисовой муки. Такой десерт не сложно приготовить в домашних условиях. Маскарпоне в начинке часто дополняется другими ингредиентами и в этом рецепте добавим сливки, белый шоколад и кусочки любых фруктов. Завариваем тесто на сковороде.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 6-8 шт.

Ингредиенты:

Рисовая мука клейкая – 100 гр.

Вода – 150 мл.

Сахарная пудра – 15 гр. + для обваливания.

Масло растительное – 15 мл.

Пищевой краситель – 2-3 капли.

Крахмал кукурузный – 5 гр.

Для начинки:

Сыр Маскарпоне – 150 гр.

Сливки 33% – 40 мл.

Белый шоколад – 80 гр.

Фрукты – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В посуду для замеса теста высыпать, согласно рецепту, нужное количество рисовой муки с сахарной пудрой и вылить ложку растительного масла.

Шаг 2. Затем добавить пару капель пищевого красителя или немного любого ягодного сока, смешав ягоды с водой, чтобы получилось 100 мл. жидкости. Замесить тесто до однородного состояния.

Шаг 3. Разогреть сковороду и перелить в нее замешанное тесто. Заваривать тесто на минимальном огне при постоянном помешивании лопаткой и в продолжение 10 минут.

Шаг 4. По прошествии этого времени тесто должно получиться эластичным и однородным.

Шаг 5. Переложить его со сковороды на присыпанную крахмалом разделочную доску, прикрыть пленкой и остудить.

Шаг 6. Для начинки в другую посуду переложить сыр Маскарпоне, вылить к нему сливки и ложкой перемешать до однородности.

Шаг 7. Затем в эту массу добавить растопленный белый шоколад с кусочками любых фруктов и еще раз хорошо перемешать.

Шаг 8. Приготовленную начинку переложить в кулинарный мешок и на 15-20 минут поместить в холодильник, чтобы стала более плотной.

Шаг 9. Охлажденное тесто разделить на 6-8 кусочков, раскатать их в лепешки, на каждую осадить из мешка немного начинки и сформировать моти. Приготовленные моти из рисовой муки с маскарпоне обвалять со всех сторон в сахарной пудре и сразу подать к чаю. Приятного аппетита!