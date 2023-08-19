Моти в домашних условиях

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Моти из рисовой муки – это интересный десерт родом из японской кухни и имеющий свою несложную технологию приготовления. Для моти замешивается тесто на специальной рисовой муке «мотигомэ» (обычная рисовая мука для моти не подходит), сахарной пудре и воде, выдерживается в микроволновке, что делает его очень пластичным и упругим. Из теста формируются небольшие фигурки разной формы и в них заворачивают разнообразную сладкую начинку. Тесто окрашивают красителями или ягодно-фруктовым соком.

Классический японский десерт «Моти» из рисовой муки

Классический японский десерт «Моти» из рисовой муки прост в исполнении и достаточно быстрый. Тесто замешивается на специальной рисовой муке с сахарной пудрой и водой. Затем ставится на пару минут в микроволновку для заваривания. Начинка выбирается по вкусу хозяйки и может быть разной. В этом рецепте для окраса теста берем сок черники.

Моти в домашних условиях

Ингредиенты –+6 порц.

  • Мука рисовая 150 гр.
  • Сахарная пудра 45 гр.
  • Вода 150 мл.
  • Сок ягодный 25 мл.
  • Крахмал картофельный  для работы с тестом
  • Арахисовая паста  для начинки

Шаги 30 мин.

  1. Моти в домашних условиях

    Классический японский десерт «Моти» из рисовой муки легко можно приготовить в домашних условиях. Сразу отмерить, согласно пропорции рецепта, базовый набор ингредиентов.

  2. Моти в домашних условиях

    В отдельную посуду высыпать рисовую муку с сахарной пудрой и хорошо перемешать.

  3. Моти в домашних условиях

    Ягодный сок, а в этом рецепте черничный, смешать с чистой водой и перелить в рисовую смесь.

  4. Моти в домашних условиях

    Венчиком или ложкой эти ингредиенты хорошо перемешать до однородной консистенции. Замешанное тесто должно получиться жидким.

  5. Моти в домашних условиях

    Посуду прикрыть куском пищевой пленки и на 1,5 минуты поставить в микроволновку при максимальной мощности. Затем тесто извлечь, проверить консистенцию и повторно поставить обратно еще на 1 минуту.

  6. Моти в домашних условиях

    За это время рисовое тесто заварится и станет густой клейкой массой. Его хорошо перемешать и остудить.

  7. Моти в домашних условиях

    Для формирования моти присыпать крахмалом столешницу или разделочную доску.

  8. Моти в домашних условиях

    Руками разделить тесто на 6 одинаковых кусочков и на крахмале сформировать из них плоские лепешки.

  9. Моти в домашних условиях

    В середину каждой лепешки положить немного выбранной начинки, в этом рецепте берем арахисовую пасту.

  10. Моти в домашних условиях

    Сформировать все моти в форме небольших аккуратных шариков и обвалять в крахмале.

  11. Моти в домашних условиях

    Приготовленный японский десерт «Моти» из рисовой муки можно сразу подавать к столу. Приятного аппетита!

Моти на сковороде в домашних условиях

Моти на сковороде в домашних условиях готовится подобно вариантам в микроволновке, только тесто замешивается на других ингредиентах и заваривается в сковороде при постоянном помешивании. Начинка выбирается по вкусовым предпочтениям хозяйки. В этом рецепте тесто для моти замешиваем на специальной рисовой муке, молоке, сахаре и растительном масле.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 8.

Ингредиенты:

  • Рисовая мука – 170 гр.
  • Сахар – 130 гр.
  • Молоко – 250 мл.
  • Масло растительное – 4 ч.л.
  • Экстракт ванили – 1 ч.л.
  • «Нутелла» для начинки – 100 гр.
  • Пищевой краситель – 4 капли.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В чугунную сковороду вылить молоко, хорошо нагреть, не доводя до кипения и полностью растворить в нем сахар.

Моти в домашних условиях

Шаг 2. В эту массу вылить растительной масло, добавить ваниль и по желанию любой пищевой краситель, хорошо все перемешать и сковороду снять с плиты.

Моти в домашних условиях

Шаг 3. В горячую массу высыпать нужное количество рисовой муки и лопаткой замесить тесто до однородной текстуры.

Моти в домашних условиях

Шаг 4. Затем сковороду с тестом поставить на минимальный огонь. Лопаткой распределить по поверхности, довести до кипения и затем при постоянном помешивании заварить, чтобы оно собралось в гладкую и однородную массу.

Моти в домашних условиях

Шаг 5. Присыпать крахмалом столешницу, переложить на нее заваренное тесто, немного раскатать, прикрыть пленкой и дать полностью остыть.

Моти в домашних условиях

Шаг 6. Остывшее тесто раскатать в более тонкую лепешку и разрезать на одинаковые квадраты. На каждый положить немного начинки, а в этом рецепте пасты «Нутелла» и руками сформировать моти.

Моти в домашних условиях

Шаг 7. Приготовленные Моти на сковороде в домашних условиях переложить на сервировочное блюдо и перед подачей пару часов выдержать в холодильнике. Приятного аппетита!

Моти в домашних условиях

Шоколадные моти

Шоколадные моти отличаются хорошим вкусом и готовятся как классические по двум вариантам: из рисового теста с шоколадной начинкой, или с добавлением в тесто какао-порошка. В этом рецепте готовим моти по второму варианту, а начинку к ним лучше выбрать нейтрального вкуса, например, сливочный сыр. Тесто завариваем в микроволновке.

Время готовки: 50 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 6-8 шт.

Ингредиенты:

  • Рисовая мука клейкая – 120 гр.
  • Кукурузный крахмал – 30 гр.
  • Сахар – 20 гр.
  • Молоко – 210 мл.
  • Какао-порошок – 2 ст.л.
  • Масло сливочное – 15 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В посуду для замеса теста и подходящую к микроволновке высыпать указанное в рецепте количество сухих ингредиентов: рисовой муки, сахара, какао-порошка и крахмала. Ложкой их хорошо перемешать.

Моти в домашних условиях

Шаг 2. Затем к этой смеси вылить молоко и замесить тесто до жидкой однородной текстуры. Посуду накрыть куском пищевой пленки и на 2 минуты поставить в микроволновку, включив ее на максимальную мощность.

Моти в домашних условиях

Шаг 3. Затем тесто достать из микроволновки, хорошо ложкой перемешать, закрыть пленкой и поставить обратно еще на 2 минуты.

Моти в домашних условиях

Шаг 4. В заваренное рисово-шоколадное тесто добавить сливочное масло, еще раз хорошо перемешать и полностью остудить. Остывшее тесто переложить на присыпанную крахмалом столешницу, разделить на 6-8 одинаковых кусочков и раскатать их в лепешки. На каждую лепешку положить немного выбранной начинки.

Моти в домашних условиях

Шаг 5. Руками сформировать аккуратные моти, придав им любую форму.

Моти в домашних условиях

Шаг 6. Приготовленные шоколадные моти обсыпать сахарной пудрой или какао и подать к десертному столу. Приятного аппетита!

Моти в домашних условиях

Быстрый рецепт «Моти» в микроволновке

Быстрый рецепт «Моти» в микроволновке позволит вам приготовить этот замечательный десерт к утреннему кофе или чаю. В этом варианте готовим моти на основе специальной рисовой муки, воды и сахара. В среднем мука с водой берутся в пропорции 1:1, но ее можно изменить и сделать более мягкие или более плотные моти. Готовим моти без начинки, а краситель берем розового цвета.

Время готовки: 50 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

  • Рисовая мука клейкая – 1.5 ст.
  • Вода – 1.5 ст.
  • Сахар – 0.5 ст.
  • Пищевой краситель – 3-4 капли.
  • Крахмал – для посыпки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу отмерить, согласно пропорции рецепта, все ингредиенты для моти.

Моти в домашних условиях

Шаг 2. Их переложить в отдельную посуду, добавить пищевой краситель и замесить тесто до однородного и без комочков муки состояния. Форму для микроволновки смазать кулинарным спреем.

Моти в домашних условиях

Шаг 3. Замешанное тесто перелить в форму.

Моти в домашних условиях

Шаг 4. Затем форму прикрыть пищевой пленкой и поставить в микроволновку, включив максимальную мощность.

Моти в домашних условиях

Шаг 5. Заваривать тесто в течение 1-2 минут за один раз и проверять его текстуру, чтобы получилась полупрозрачной. При получении нужной текстуры, микроволновку выключить и оставить в ней тесто на 10 минут для остывания.

Моти в домашних условиях

Шаг 6. В отдельную посуду высыпать кукурузный крахмал для посыпки моти.

Моти в домашних условиях

Шаг 7. Затем в нее переложить заваренное и остывшее тесто и пластиковым ножом разделить на небольшие одинаковые кусочки.

Моти в домашних условиях

Шаг 8. Руками, кусочкам теста придать круглую форму и хорошо обвалять в крахмале.

Моти в домашних условиях

Шаг 9. Приготовленные в микроволновке быстрые «Моти» уложить на сервировочную тарелку и подать к завтраку. Приятного аппетита!

Моти в домашних условиях

«Моти» с творожным сыром в домашних условиях

«Моти» отлично сочетается с начинкой из творожного сыра и в домашних условиях этот десерт несложно приготовить. В этом рецепте тесто для моти завариваем в микроволновке и добавляем пищевой краситель любого цвета. Начинку из творожного сыра дополняем свежими ягодами.

Время готовки: 45 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 3.

Ингредиенты:

  • Рисовая мука клейкая – 100 гр.
  • Вода – 180 мл.
  • Сахар – 50 гр.
  • Творожный сыр – 70 гр.
  • Ассорти ягодное – 50 гр.
  • Пищевой краситель – 3 капли.
  • Крахмал кукурузный – 30 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготовьте согласно пропорции рецепта и нужному вам количеству порций все ингредиенты для моти.

Моти в домашних условиях

Шаг 2. В подходящую к микроволновке посуду вылейте воду, высыпьте сахар с рисовой мукой и добавьте выбранный краситель. Венчиком эти ингредиенты хорошо перемешайте в однородную массу.

Моти в домашних условиях

Шаг 3. Прикройте посуду куском пищевой пленки и поставьте в микроволновку на 2 минуты, включив максимальную мощность. За это время тесто станет плотным. Ложкой его еще раз перемешайте и остудите.

Моти в домашних условиях

Шаг 4. Затем тесто переложите на присыпанную крахмалом рабочую поверхность и разделите на небольшие одинаковые кусочки. Их немного раскатайте в плоские лепешки. На каждую заготовку положите по чайной ложке творожного сыра и по одной крупной ягоде. Затем руками аккуратно сформируйте моти в форме шариков, плотно слепив края теста, и обваляйте в крахмале.

Моти в домашних условиях

Шаг 5. Сформированные моти на полчаса поместите в холодильник.

Моти в домашних условиях

Шаг 6. По прошествии этого времени приготовленные в домашних условиях «Моти» с творожным сыром можете сервировать к столу. Приятного аппетита!

Моти в домашних условиях

Моти из рисовой муки с мороженым

Моти из рисовой муки с мороженым будет у вас холодной сладкой вариацией этого, ставшего популярным, японского десерта. Тесто готовится, как для обычного моти. Мороженое выбирается по личному вкусу немного размораживается, разделяется на удобные для начинки моти шарики и повторно замораживается.

Время готовки: 45 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 3.

Ингредиенты:

  • Мороженое – по вкусу.
  • Рисовая мука клейкая – 100 гр.
  • Вода – 180 мл.
  • Сахар – 50 гр.
  • Крахмал кукурузный – 30 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбранное для моти любое мороженое выдержать 10 минут при комнатной температуре, чтобы подтаяло, разложить по небольшим формочкам, например, для льда или для яиц, и обратно заморозить.

Моти в домашних условиях

Шаг 2. В посуде, подходящей для микроволновки замесить тесто из клейкой рисовой муки, воды и сахара. Тесто должно получиться жидким, однородным и сахар раствориться полностью.

Моти в домашних условиях

Шаг 3. Затем посуду плотно прикрыть куском пищевой пленки и поставить в микроволновку на 2 минуты при максимальной мощности.

Моти в домашних условиях

Шаг 4. Далее пленку убрать, тесто хорошо перемешать, повторно закрыть пленкой и повторно поставить в микроволновку еще на 30 секунд.

Моти в домашних условиях

Шаг 5. Разделочную доску завернуть пленкой.

Моти в домашних условиях

Шаг 6. Обильно посыпать ее кукурузным крахмалом, так как заваренное тесто очень липкое.

Моти в домашних условиях

Шаг 7. Приготовленное тесто ровным слоем выложить на доску поверх крахмала и остудить.

Моти в домашних условиях

Шаг 8. Сверху слой теста также присыпать крахмалом.

Моти в домашних условиях

Шаг 9. Остывшее тесто разделить на 10 одинаковых кусочков.

Моти в домашних условиях

Шаг 10. На каждый кусок теста положить по шарику мороженого и аккуратно сформировать моти. Лепить моти необходимо быстро, чтобы мороженое на растаяло.

Моти в домашних условиях

Шаг 11. Приготовленные моти из рисовой муки с мороженым поместить в морозилку и после полной заморозки подать к десертному столу. Приятного аппетита!

Моти в домашних условиях

Моти с бананом

Моти с бананом готовятся просто, быстро и будут у вас вкусным и нежным десертом. Бананы в начинку кладутся, нарезанные кусочками и всегда дополняются либо творожным сыром, либо пастой из бобовых. В этом рецепте тесто завариваем в микроволновке, а пищевой краситель выбираем по личному вкусу.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 10 шт.

Ингредиенты:

  • Рисовая мука клейкая – 100 гр.
  • Вода – 160 мл.
  • Сахарная пудра – 70 гр.
  • Пищевой краситель – 2-3 капли.
  • Крахмал кукурузный – 20 гр.
  • Сыр творожный – 200 гр.
  • Банан – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В посуду для микроволновки высыпать указанное в рецепте количество рисовой муки с сахарной пудрой, вылить воду и замесить тесто до однородной жидкой текстуры. По желанию можно добавить любой краситель.

Моти в домашних условиях

Шаг 2. Посуду прикрыть куском пищевой пленки и заварить тесто в микроволновке на максимальной мощности в течение 2 минут. Затем тесто хорошо перемешать и поставить в микроволновку еще на 1 минуту. Заваренное тесто остудить.

Моти в домашних условиях

Шаг 3. Банан почистить от кожуры и разрезать на 10 одинаковых кружков.

Моти в домашних условиях

Шаг 4. Заваренное и остывшее тесто переложить на присыпанную крахмалом рабочую поверхность, разделить на 10 кусочков и придать им форму лепешек. На каждую лепешку положить по чайной ложке творожного сыра и кружку банана.

Моти в домашних условиях

Шаг 5. Руками сформировать аккуратные моти и на полчаса поставить в холодильник.

Моти в домашних условиях

Шаг 6. Приготовленные моти с бананом после охлаждения подать к столу. Приятного аппетита!

Моти в домашних условиях

Моти с клубникой в домашних условиях

Моти с клубникой в домашних условиях готовятся несложно, быстро и десерт получается не только вкусным, но и красивым на разрезе. Тесто для моти с клубникой также окрашивают в розовый цвет, а ягоду дополняют или сливочно-творожным сырым, или бобовой пастой, но это уже получается другой вид моти, называемый «дайфуку».

Время готовки: 45 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 10 шт.

Ингредиенты:

  • Рисовая мука клейкая – 100 гр.
  • Вода – 185 мл.
  • Сахарная пудра – 50 гр.
  • Пищевой краситель – 2-3 капли.
  • Крахмал кукурузный – 30 гр.
  • Сыр сливочный – 150 гр.
  • Клубника – 10 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Указанное в рецепте количество рисовой муки, сахарной пудры и воды поместить в посуду для микроволновки и замесить тесто до однородного полужидкого состояния. Затем добавить пару капель красителя и еще раз перемешать, чтобы тесто окрасилось в насыщенный розовый цвет.

Моти в домашних условиях

Шаг 2. Посуду прикрыть куском пищевой пленки и сделать в ней несколько проколов. Тесто поставить в микроволновку на 50 секунд, включив максимальную мощность.

Моти в домашних условиях

Шаг 3. Затем посуду извлечь из микроволновки, тесто хорошо перемешать, закрыть пленкой и поставить в микроволновку еще на 50 секунд. Тесто должно получится эластичным, плотным и подобным пластилину, поэтому процесс заваривания можно еще раз повторить.

Моти в домашних условиях

Шаг 4. Заваренное тесто остудить, переложить на присыпанную крахмалом столешницу и свернуть в колбаску. Тесто достаточно липкое, поэтому лучше надеть перчатки и их обсыпать крахмалом.

Моти в домашних условиях

Шаг 5. Затем тесто разделить на 10 одинаковых кусочков, обвалять их в крахмале и раскатать в тонкие лепешки. На каждую заготовку положить по 2 чайные ложки сливочного сыра и по одной клубнике.

Моти в домашних условиях

Шаг 6. Руками аккуратно сформировать моти, обернув тесто вокруг начинки и плотно скрепив края.

Моти в домашних условиях

Шаг 7. Приготовленные в домашних условиях моти с клубникой на полчаса поместить в холодильник и затем сервировать к десертному столу. Приятного аппетита!

Моти в домашних условиях

ПП Моти без сахара

Моти на рисовой муке получаются диетическим десертом сами по себе, но для ПП варианта в них сахар заменяется натуральными сахарозаменителями: эритрит или стевию. Начинкой для ПП моти без сахара, берутся любые свежие ягоды или фрукты, которые можно дополнить творожным сыром. В этом рецепте готовим моти с клубникой.

Время готовки: 45 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 10 шт.

Ингредиенты:

  • Рисовая мука клейкая – 100 гр.
  • Вода – 180 мл.
  • Заменитель сахара – по вкусу.
  • Пищевой краситель – 2-3 капли.
  • Крахмал кукурузный – 70 гр.
  • Клубника – 10 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Клубнику хорошо промыть под проточной водой, обсушить салфеткой и удалить чашелистики.

Моти в домашних условиях

Шаг 2. В стеклянную или керамическую посуду высыпать, согласно пропорции рецепта, рисовую муку с сахарозаменителем, вылить воду, добавить несколько капель пищевого красителя и замесить тесто до однородной текстуры. Плотно прикрыть посуду пленкой. На 3 минуты тесто поставить во включенную на полную мощность микроволновку. Каждые 30 секунд тесто ложкой перемешивать. Заваренное тесто должно получиться густым и липким.

Моти в домашних условиях

Шаг 3. Затем заваренное тесто остудить. На присыпанной крахмалом столешнице разделить тесто на 10 кусочков и раскатать их в тонкие круглые лепешки.

Моти в домашних условиях

Шаг 4. На каждую лепешку положить по одной клубнике, завернуть и скрепить края теста, чтобы получились круглые моти. Хорошо обвалять их в крахмале.

Моти в домашних условиях

Шаг 5. Приготовленные ПП моти без сахара на полчаса положить в холодильник и затем сервировать к столу. Приятного аппетита!

Моти в домашних условиях

Моти из рисовой муки с маскарпоне

Сыр «Маскарпоне» своим вкусом и текстурой отлично сочетается с моти из рисовой муки. Такой десерт не сложно приготовить в домашних условиях. Маскарпоне в начинке часто дополняется другими ингредиентами и в этом рецепте добавим сливки, белый шоколад и кусочки любых фруктов. Завариваем тесто на сковороде.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 6-8 шт.

Ингредиенты:

  • Рисовая мука клейкая – 100 гр.
  • Вода – 150 мл.
  • Сахарная пудра – 15 гр. + для обваливания.
  • Масло растительное – 15 мл.
  • Пищевой краситель – 2-3 капли.
  • Крахмал кукурузный – 5 гр.

Для начинки:

  • Сыр Маскарпоне – 150 гр.
  • Сливки 33% – 40 мл.
  • Белый шоколад – 80 гр.
  • Фрукты – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В посуду для замеса теста высыпать, согласно рецепту, нужное количество рисовой муки с сахарной пудрой и вылить ложку растительного масла.

Моти в домашних условиях

Шаг 2. Затем добавить пару капель пищевого красителя или немного любого ягодного сока, смешав ягоды с водой, чтобы получилось 100 мл. жидкости. Замесить тесто до однородного состояния.

Моти в домашних условиях

Шаг 3. Разогреть сковороду и перелить в нее замешанное тесто. Заваривать тесто на минимальном огне при постоянном помешивании лопаткой и в продолжение 10 минут.

Моти в домашних условиях

Шаг 4. По прошествии этого времени тесто должно получиться эластичным и однородным.

Моти в домашних условиях

Шаг 5. Переложить его со сковороды на присыпанную крахмалом разделочную доску, прикрыть пленкой и остудить.

Моти в домашних условиях

Шаг 6. Для начинки в другую посуду переложить сыр Маскарпоне, вылить к нему сливки и ложкой перемешать до однородности.

Моти в домашних условиях

Шаг 7. Затем в эту массу добавить растопленный белый шоколад с кусочками любых фруктов и еще раз хорошо перемешать.

Моти в домашних условиях

Шаг 8. Приготовленную начинку переложить в кулинарный мешок и на 15-20 минут поместить в холодильник, чтобы стала более плотной.

Моти в домашних условиях

Шаг 9. Охлажденное тесто разделить на 6-8 кусочков, раскатать их в лепешки, на каждую осадить из мешка немного начинки и сформировать моти. Приготовленные моти из рисовой муки с маскарпоне обвалять со всех сторон в сахарной пудре и сразу подать к чаю. Приятного аппетита!

Моти в домашних условиях

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