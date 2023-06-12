Мозаика для ванной, растяжки, керамическая мозаика

Выбирая основной материал для отделки дна и стен бассейна, нужно сопоставить такие параметры, как качество, долговечность, стоимость и сложность монтажа. Большинство владельцев искусственных водоемов отдают предпочтение пленке ПВХ для бассейна. Под керамической мозаикой подразумеваются две группы материалов: керамическая мозаика.

Преимущества пленки для бассейна

ПВХ покрытие для бассейна представляет собой многослойную поливинилхлоридную пленку, укрепленную армированной сеткой и пропитанную специальной антимикробной и противогрибковой жидкостью. Толщина пленки полтора миллиметра. Лайнер для бассейна позволяет одновременно гидроизолировать чашу бассейна, и облицевать его дно и стены.

К достоинствам пвх пленки можно отнести:

— Эксплуатация в течение долгого времени; при соблюдении правил монтажа, лайнер для бассейнов может служить пару десятилетий.

— Легкий монтаж; пвх покрытие будет установлено мастером в небольшой промежуток времени.

— Простота обслуживания; пленка для бассейна не требует особого ухода или обработки, но стоит быть осторожным при использовании хлора во время чистки бассейна.

— Не поддается воздействию внешних факторов. Благодаря составу пленка пвх устойчива перед влиянием высоких и низких температур, а так же солнечных лучей.

— Безопасность для человека. Состав пвх пленки экологически чист и сертифицирован согласно современным требованиям качества.

— Дизайн. Так как покрытие для бассейна вопрос еще и эстетический, клиент может выбрать цвет пленки в соответствие со своей идеей.

— Цена. Стоимость пвх пленки для бассейна достаточно низка по сравнению с керамикой или мозаикой.

При соблюдении простых правил во время постройки бассейна и покрытия его дна и стен лайнером обеспечат Вам максимум удовольствия и радости от купания, а соотношение цены и качества пвх пленки будет идеальным.

Где купить пленку пвх для бассейна?

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Самым экономным вариантом облицовки искусственного водоема является пленка для бассейна. Данный облицовочный материал одновременно выполняет не только эстетическую роль, но и служит для гидроизоляции. Пленка для бассейна может быть использована для облицовки многих материалов, среди них бетон, плитка или пластик. ПВХ пленка для бассейна устойчива к размножению микроорганизмов, поэтому на ней не свойственно появление грибка и плесени, а слегка шероховатая поверхность обеспечит эффект противоскольжения. Купить пленку ПВХ для бассейна высокого качества и по доступной цене вы можете в нашем специализированном магазине Vodaplus.

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