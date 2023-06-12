Можно есть даже на ночь. Сочные и сытные капустные рулеты

В старину готовили голубиное мясо в савойской капусте. Существует мнение, что именно это блюдо стало прародителем современных голубцов.

Со временем это блюдо лишилось большей половины ингредиентов, в приготовлении начали использовать фарш.

Сделать голубцы не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Советуем принять во внимание наш рецепт голубцов.

Ингредиенты для голубцов:

Пекинская капуста – 1 штука;

Лук – 2 штуки;

Морковь – 2 штуки;

Соевый соус – 2 ст. л.;

Куриное филе – 1 штука;

Яйцо – 3 штуки;

Соль, перец, чеснок, паприка – по вкусу.

Приготовление капустных трубочек:

Лук нарезаем средними кубиками, морковь натираем на крупной терке. На сковородку, смазанную растительным маслом, выкладываем сначала лук. После того как лук немного будет обжарен, добавляем морковь. Продолжаем обжаривать овощи на среднем огне 2–3 минуты.

От пекинской капусты отрезаем белую хрустящую часть. Нарезаем капусту на небольшие кубики и добавляем к луку с морковью.

Жарим на среднем огне овощи до мягкости капусты. Добавляем продавленный через пресс чеснок, соль и соевый соус.

Листья капусты заливаем горячей водой и оставляем до тех пор, пока они не станут пластичными.

Куриную грудку нарезаем достаточно крупной соломкой, посыпаем солью, черным молотым перцем и паприкой. Обжариваем куриную соломку с двух сторон до румяной корочки около 2–3 минут.

На капустный лист выкладываем обжаренные овощи, а поверх кладем куриную соломку. Заворачиваем ингредиенты в капустный лист.

В миску разбиваем куриные яйца и добавляем три щепотки соли, взбалтываем вилкой. Каждый рулетик погружаем в яйцо и выкладываем на сковородку с разогретым растительным маслом.

Обжариваем с двух сторон до золотистой корочки полученные рулеты.

Такие рулетики можно подавать самостоятельно, а можно дополнить гарниром.

При желании стоит поэкспериментировать и с начинкой, например, добавить вместо грудки длинные сосиски.