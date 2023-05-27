Можно готовить хоть каждый день. 4 вкусных салата из капусты

Капуста считается одним из самых древних овощей, которые известны человечеству. Выращивать овощ начали в Древнем Риме.
Причем капусту сразу применяли для приготовления пищи. Это важно учитывать, так как многие овощи в древности использовали лишь в качестве лекарства или декоративного растения для сада.
Культура употребления капусты всегда была однотипной, но универсальной. Овощ шинковали, мелко рубили и создавали либо салаты, либо супы. Позднее капусту стали добавлять в начинку для пирогов.
Мы хотим поведать о том, какие салаты можно приготовить из капусты.
Ингредиенты для салата из капусты №1:
- Молодая капуста — ½ кочана;
- Огурцы — 2 шт.;
- Яйца отварные — 4 шт.;
- Тунец — 200 г;
- Соль — щепотка;
- Сметана — 4 ст.л.;
- Горчица в зернах — 2 ч. л.
Приготовление салата из капусты №1:
Нарезаем на маленькие кубики отварные яйца, тонкими брусочками режем огурец. Шинкуем капусту, а также по вкусу зеленый лук и укроп.
Для приготовления заправки надо вылить из банки с консервированным тунцом жидкость. Рыбную массу разминаем вилкой, смешиваем с солью, сметаной и горчицей в зернах.
Заправляем тунцовой массой салат и тщательно перемешиваем.
Ингредиенты для салата из капусты №2:
- Капуста — кочан;
- Копченое филе — 250 г;
- Редис — 10 шт.;
- Лук зеленый — пучок;
- Майонез — ст. л.;
- Горчица в зернах — ч. л.
Приготовление салата из капусты №2:
Нарезаем тонкими небольшими брусочками копченое филе и редис. Шинкуем мелко капусту и зеленый лук. Смешиваем измельченные продукты в салатнике, заправляем горчицей и майонезом, тщательно перемешиваем.
Ингредиенты для салата из капусты №3:
- Капуста — пучок;
- Фета — 150 г;
- Изюм — 50 г;
- Яблоко — шт.;
- Кунжут — 2 ч. л.;
- Лимон сок — ½ ч.л.;
- Горчица в зернах — ч. л.;
- Растительное масло — 4 ст. л.
Приготовление салата из капусты №3:
Мелко шинкуем капусту, нарезаем брусочками яблоко, маленькими кубиками — сыр Фета. Яблочные бруски заливаем лимонным соком.
Промываем и высушиваем изюм, соединяем с капустой, яблоком и сыром в одной миске. Посыпаем салат кунжутом, добавляем горчицу в зернах.
Выливаем в салат растительное масло и тщательно перемешиваем.
Ингредиенты для салата из капусты №4:
- Капуста — кочан;
- Редис — 12 шт.;
- Яйца отварные — 2 шт.;
- Сыр — 120 г;
- Майонез — 2 ст. л.;
- Соль — щепотка.
Приготовление салата из капусты №4:
Нарезаем редис полукольцами, яйца — маленьким кубиком. Шинкуем капусту, измельчаем на мелких резцах терки сыр.
Соединяем капусту, сыр, яйца и редис в одной миске. Заправляем салат майонезом и солью, тщательно перемешиваем.
К каждому салату дополнительно можно добавить зелень. Это отличные варианты летних витаминных закусок.