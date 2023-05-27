Можно готовить хоть каждый день. 4 вкусных салата из капусты

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Капуста считается одним из самых древних овощей, которые известны человечеству. Выращивать овощ начали в Древнем Риме.

Причем капусту сразу применяли для приготовления пищи. Это важно учитывать, так как многие овощи в древности использовали лишь в качестве лекарства или декоративного растения для сада.

Культура употребления капусты всегда была однотипной, но универсальной. Овощ шинковали, мелко рубили и создавали либо салаты, либо супы. Позднее капусту стали добавлять в начинку для пирогов.

Мы хотим поведать о том, какие салаты можно приготовить из капусты.

Ингредиенты для салата из капусты №1:

  • Молодая капуста — ½ кочана;
  • Огурцы — 2 шт.;
  • Яйца отварные — 4 шт.;
  • Тунец — 200 г;
  • Соль — щепотка;
  • Сметана — 4 ст.л.;
  • Горчица в зернах — 2 ч. л.

Приготовление салата из капусты №1:

Нарезаем на маленькие кубики отварные яйца, тонкими брусочками режем огурец. Шинкуем капусту, а также по вкусу зеленый лук и укроп.

Для приготовления заправки надо вылить из банки с консервированным тунцом жидкость. Рыбную массу разминаем вилкой, смешиваем с солью, сметаной и горчицей в зернах.

Заправляем тунцовой массой салат и тщательно перемешиваем.

Можно готовить хоть каждый день. 4 вкусных салата из капусты

Ингредиенты для салата из капусты №2:

  • Капуста — кочан;
  • Копченое филе — 250 г;
  • Редис — 10 шт.;
  • Лук зеленый — пучок;
  • Майонез — ст. л.;
  • Горчица в зернах — ч. л.

Приготовление салата из капусты №2:

Нарезаем тонкими небольшими брусочками копченое филе и редис. Шинкуем мелко капусту и зеленый лук. Смешиваем измельченные продукты в салатнике, заправляем горчицей и майонезом, тщательно перемешиваем.

Можно готовить хоть каждый день. 4 вкусных салата из капусты

Ингредиенты для салата из капусты №3:

  • Капуста — пучок;
  • Фета — 150 г;
  • Изюм — 50 г;
  • Яблоко — шт.;
  • Кунжут — 2 ч. л.;
  • Лимон сок — ½ ч.л.;
  • Горчица в зернах — ч. л.;
  • Растительное масло — 4 ст. л.

Приготовление салата из капусты №3:

Мелко шинкуем капусту, нарезаем брусочками яблоко, маленькими кубиками — сыр Фета. Яблочные бруски заливаем лимонным соком.

Промываем и высушиваем изюм, соединяем с капустой, яблоком и сыром в одной миске. Посыпаем салат кунжутом, добавляем горчицу в зернах.

Выливаем в салат растительное масло и тщательно перемешиваем.

Можно готовить хоть каждый день. 4 вкусных салата из капусты

Ингредиенты для салата из капусты №4:

  • Капуста — кочан;
  • Редис — 12 шт.;
  • Яйца отварные — 2 шт.;
  • Сыр — 120 г;
  • Майонез — 2 ст. л.;
  • Соль — щепотка.

Приготовление салата из капусты №4:

Нарезаем редис полукольцами, яйца — маленьким кубиком. Шинкуем капусту, измельчаем на мелких резцах терки сыр.

Соединяем капусту, сыр, яйца и редис в одной миске. Заправляем салат майонезом и солью, тщательно перемешиваем.

К каждому салату дополнительно можно добавить зелень. Это отличные варианты летних витаминных закусок.

Можно готовить хоть каждый день. 4 вкусных салата из капусты

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