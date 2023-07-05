Можно ли отремонтировать прогоревший глушитель машины?

Что делать с прогоревшим глушителем

Несправная выхлопная система – это проблема не только водителя, но и всех окружающих. Это даже нарушение ПДД, за что можно схлопотать штраф в 500 рублей. Сотрудник ГИБДД будет опираться на статью 12.5 КоАП, в которой есть пункт, запрещающий эксплуатацию транспортного средства с превышением уровня шума или экологического загрязнения.

Кроме этого, есть риск, что поврежденный глушитель отвалится, при этом повредив другие узлы, расположенные на днище автомобиля. При повышении шума, нужно ехать в сервис, где проводят ремонт глушителей в Москве.

Причины выхода глушителя из строя

Выхлопная система работает в тяжелых условиях, производители это понимают, поэтому для производства ее элементов берут качественный металл. Тем не менее стальной глушитель не проработает весь срок службы автомобиля. Проходящие через выхлопную трубу газы, разогреты до температуры 500-1000 градусов. Кроме этого на нее попадает влага при езде по мокрой дороге. Разрушительные процессы усиливаются из-за резких перепадов температуры.

Кроме этого, при заглушенном двигателе внутри труб скапливается конденсат, образовавшийся из влаги в воздухе. Когда машину заводят, то вода в магистрали появляется из-за низкокачественного бензина.

Среди факторов, которые усиливают коррозионные процессы в глушителе, выделяют:

Высокие температуры, способствующие окислению металла.

Конденсат из окружающей среды.

Влага из некачественного бензина.

Скопление влаги в застойных участках и в пористых элементах.

Это все факторы, которые практически не зависят от водителя (может быть, за исключением бензина). Но есть еще и механические повреждения, которые также выводят из строя глушитель. Пробои возникают в результате попадания в глубокую яму, наезда на камни и бордюры, а также другие препятствия. Если стенки элемента уже повреждены коррозией, то достаточно будет даже небольшого удара, чтобы образовалась труба.

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Ремонтировать или менять

Всегда кажется, что любой узел легче и дешевле починить, нежели покупать новую деталь. Однако такой подход не всегда получается верным. Часто результат не оправдывает ожиданий. Это зависит от того, какая именно часть выхлопной системы вышла из строя, а также от глубины поражения ржавчиной. Если это одна или две пробоины в трубе или резонаторе, то сварка будет вполне эффективным решением. Если же коррозия разрушила внутренние перегородки глушителя, то придется менять весь элемент.

В условиях гаража получится произвести такие работы:

Закрытие латками свищей в корпусе элементов выхлопа и в соединительных трубках.

Заменить прокладки.

Приварить отвалившуюся трубу, заменить гофру и другие элементы.

Всегда нужно понимать, что отремонтированная деталь не восстанавливает полностью свой ресурс. То есть это в любом случае только отсрочка от покупки нового элемента.

Изначально производитель закладывает одинаковый срок службы, но на практике оказывается, что выходят из строя элементы в разное время. Первыми страдают места соединений и изгибов. Коррозии изначально подвергаются сварочные швы и элементы, которые часто контактируют с влагой. Если после ремонта проблема возникает в новом месте, и так повторяется каждый раз, то целесообразнее заменить глушитель, а не продолжать ставить латки.

Срок службы глушителя

В среднем ресурса глушителя хватает на 6-7 лет. Эти сроки могут колебаться в зависимости от качества детали и условий эксплуатации, но это будет в пределах пары лет. Понять, что настало время ремонтировать или менять элемент можно по усилившемуся звуку от работающего двигателя.