Мука и тёплая вода. Вкусный рецепт без яиц и молока: просто и быстро

Уже много лет люди используют тесто в кулинарии, но где его истоки? Ученые занялись этим вопросом и вскоре выяснили, что раньше использовали не современные злаки, а совершенно другие ингредиенты. Например, высушенные и превращенные в муку жёлуди. Из них пекли хлеб и готовили тесто. В списке ингредиентов не было яиц или молока, как сейчас. Что если попробовать приготовить вкусное угощение без этих ингредиентов в рецептуре теста? Давайте пробовать!
Ингредиенты:
- мука — 500 гр;
- вода — 350 мл;
- дрожжи — ст.л;
- сахар — ст.л;
- соль — ч.л;
- растительное масло — ст.л.
Приготовление:
Берем глубокую тару и наливаем в нее теплую воду. Добавляем одну столовую ложку дрожжей, а также одну столовую ложку сахара. Перемешиваем ингредиенты.
Добавляем растительное масло и снова перемешиваем. Всыпаем часть муки, а также одну чайную ложку соли. Перемешиваем ложкой. Постепенно добавляем оставшуюся часть муки. Ложкой вымешиваем тесто.
Смазываем руки растительным маслом и вымешиваем руками. Тесто в таре накрываем сначала пищевой пленкой, а затем кухонным полотенцем. Оставляем на 15 минут на столе.
Снова смазываем руки растительным маслом, немного вымешиваем. Оставляем на 30 минут под пищевой пленкой и полотенцем.
Смазываем руки растительным маслом и вынимаем заготовку из миски.
Делим на небольшие части, формируем шарики. Чтобы изделия не прилипали к столу, смазываем поверхность растительным маслом.
На плите разогреваем сковороду с растительным маслом. Руками проделываем отверстие по центру изделий и отправляем жариться с двух сторон.
Все готово! Получилось очень вкусное угощение для семьи. Успехов в приготовлении!