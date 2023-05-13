Мука и тёплая вода. Вкусный рецепт без яиц и молока: просто и быстро

Уже много лет люди используют тесто в кулинарии, но где его истоки? Ученые занялись этим вопросом и вскоре выяснили, что раньше использовали не современные злаки, а совершенно другие ингредиенты. Например, высушенные и превращенные в муку жёлуди. Из них пекли хлеб и готовили тесто. В списке ингредиентов не было яиц или молока, как сейчас. Что если попробовать приготовить вкусное угощение без этих ингредиентов в рецептуре теста? Давайте пробовать!

Ингредиенты:

мука — 500 гр;

вода — 350 мл;

дрожжи — ст.л;

сахар — ст.л;

соль — ч.л;

растительное масло — ст.л.

Приготовление:

Берем глубокую тару и наливаем в нее теплую воду. Добавляем одну столовую ложку дрожжей, а также одну столовую ложку сахара. Перемешиваем ингредиенты.

Добавляем растительное масло и снова перемешиваем. Всыпаем часть муки, а также одну чайную ложку соли. Перемешиваем ложкой. Постепенно добавляем оставшуюся часть муки. Ложкой вымешиваем тесто.

Смазываем руки растительным маслом и вымешиваем руками. Тесто в таре накрываем сначала пищевой пленкой, а затем кухонным полотенцем. Оставляем на 15 минут на столе.

Снова смазываем руки растительным маслом, немного вымешиваем. Оставляем на 30 минут под пищевой пленкой и полотенцем.

Смазываем руки растительным маслом и вынимаем заготовку из миски.

Делим на небольшие части, формируем шарики. Чтобы изделия не прилипали к столу, смазываем поверхность растительным маслом.

На плите разогреваем сковороду с растительным маслом. Руками проделываем отверстие по центру изделий и отправляем жариться с двух сторон.

Все готово! Получилось очень вкусное угощение для семьи. Успехов в приготовлении!