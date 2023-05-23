Мука, манка и кипяток. Хлеб больше не покупаю, готовлю аппетитные лепёшки

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Лепешки, предположительно, были приготовлены человеком раньше нежели привычный для нас хлеб. Дело в том, что сделать лепешку быстрее, не требуется множества дополнительных ингредиентов.

Вероятно, это оправдывает тот факт, что лепешки существуют во множестве кухонь мира. Данное изделие из теста встречается как в азиатской, так и в средиземноморской и латиноамериканской гастрономической культуре.

В нашей стране лепешки стали известны благодаря жителям Кавказа. Все национальные блюда на Кавказе готовятся в основном с использованием лепешек.

Стоит приготовить это изделие из простого теста самостоятельно.

Ингредиенты для лепешки:

  • Мука — 300 г.;
  • Манная крупа — 150 г;
  • Разрыхлитель — ч.л.;
  • Вода — 300 мл;
  • Сахар — ст.л.;
  • Соль — ст.л.;
  • Сливочное масло — 150 г.

Приготовление лепешек:

В муку высыпаем манную крупу и разрыхлитель, смешиваем компоненты в глубокой таре. В отдельной миске с водой соединяем сахар и соль.

В миске с мукой делаем углубление, выливаем туда соду с растворенными солью и сахаром. Замешиваем тесто сперва лопаткой, а затем вручную. Нужно добиться эластичного и не липкого комка теста.

Тесто надо разделить на 4 колобка, которые требуется смазать маслом. Под целлофаном следует оставить тесто на час в тепле.

Мука, манка и кипяток. Хлеб больше не покупаю, готовлю аппетитные лепёшки

Далее тесто руками надо размять в тонкие круглые лепешки, смазываем сливочным маслом.

Сворачиваем тонкий пласт краями внутрь, скручиваем в рулет и сминаем.

Мука, манка и кипяток. Хлеб больше не покупаю, готовлю аппетитные лепёшки

Снова раскатываем тесто в лепешки, но более толстые, равные диаметру сковороды. В сковороде надо обжарить данные лепешки с обеих сторон до золотистой корочки.

Мука, манка и кипяток. Хлеб больше не покупаю, готовлю аппетитные лепёшки

Лепешки надо обжарить на сковороде без добавления растительного масла. Это отличная замена покупного хлеба, которую можно сочетать с овощами и мясом.

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