Мука, манка и кипяток. Вкусные домашние лепёшки: такое приготовление вы еще не видели

Лепешки — это восточный хлеб, к которому принято относиться с почтением и уважением. Трапеза с присутствием на столе лепешки считается необычной. Необходимо соблюдать некоторые традиции употребления этого восточного хлеба.

Например, лепешку не разрезают ножом. Традиционно этот хлеб отламывают руками. Также на стол не подается нечетное количество лепешек. Это плохая примета.

Домашние лепешки ценятся намного выше, нежели покупные. Даже если первые лепешки получаются у домохозяйки не особо правильно.

Мы покажем, как сделать ароматные пышные лепешки дома.

Ингредиенты для лепешек:

мука — 600 г;

манная крупа — 200 г;

разрыхлитель — ч. л.;

вода — 100 мл;

соль — ч. л.;

сахар — ч. л.;

сливочное масло — 200 г.

Приготовление лепешек:

В миске смешиваем манную крупу с мукой и разрыхлителем. В воду добавляем соль и сахарный песок, смешиваем до растворения компонентов. Выливаем воду в сыпучие ингредиенты, руками замешиваем липкое мягкое тесто на столе.

Сформированное тесто делим на 4 равных части, смазываем растительным маслом. Накрываем тесто пищевой пленкой, оставляем на час в тепле.

Растапливаем сливочное масло в микроволновке. Раскатываем одну из частей теста в тонкий пласт, толщина менее миллиметра.

Смазываем пласт сливочным маслом, края подворачиваем к середине.

Полученный вытянутый прямоугольник сворачиваем в рулет.

Рулет требуется сплющить и раскатать в толстую лепешку толщиной 5-6 мм. Аналогичную процедуру повторяем с остальными частями теста.

Разогреваем сковороду без масла, выкладываем лепешку. Обжариваем лепешку с обеих сторон до румяной корочки.

Получаются вкусные домашние лепешки. Их можно подавать к любому блюду, будь то суп или шашлык.