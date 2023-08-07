Муж просит готовить этот десерт 3 раза в неделю. Мгновенный торт: домашний рецепт

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Одним из самых знаменитых тортов во всем мире считается шоколадный. Трудно представить какой-либо кондитерский отдел без данного вида торта.

Основным компонентом десерта является шоколад. Традиционно в торты добавляется именно темный шоколад, с большим содержанием какао. Лишь в XX веке темный шоколад чаще стали заменять на молочный и белый. Эти эксперименты не прошли даром, ибо сейчас мы имеем много рецептов различных шоколадных тортов.

Как приготовить легкий мгновенный торт дома?

Ингредиенты для шоколадного торта:

  • мука — 80 г;
  • какао — 30 г;
  • разрыхлитель — ч. л.;
  • яйца — 3 шт.;
  • соль — щепотка;
  • сахар — 180 г;
  • молоко — 50 мл;
  • растительное масло — 50 мл.

Ингредиенты для глазури:

  • какао — 30 г;
  • сахар — 50 г;
  • молоко — 200 мл;
  • сливочное масло — 20 г.

Ингредиенты для крема:

  • сметана — 300 г;
  • творожный сыр — 100 г;
  • сахарная пудра — 4 ст. л.;
  • какао — ст. л.

Пропитка:

  • молоко — 50 мл.

Приготовление шоколадного торта:

В глубокой таре соединяем муку, какао и разрыхлитель. В отдельную чашу разбиваем яйца, солим и взбиваем до образования белой пышной массы.

Высыпаем в массу постепенно сахарный песок, продолжаем взбивать до растворения песчинок. Выливаем в смесь молоко и растительное масло, не перестаем взбивать миксером.

Делим сыпучую смесь на две части, просеиваем в яичную массу сперва одну часть, затем вторую. Важно, чтобы при замесе теста не образовалось комочков.

Муж просит готовить этот десерт 3 раза в неделю. Мгновенный торт: домашний рецепт

Смазываем форму для выпечки сливочным маслом, посыпаем мукой, выливаем бисквитное тесто.

Муж просит готовить этот десерт 3 раза в неделю. Мгновенный торт: домашний рецепт

Выравниваем тесто по дну, выпекаем при 170 градусах в духовке 35 минут.

Муж просит готовить этот десерт 3 раза в неделю. Мгновенный торт: домашний рецепт

Для приготовления глазури смешиваем какао с сахаром в сотейнике, выливаем в смесь молоко. На среднем огне доводим глазурь до закипания, варим 15 секунд, помешивая.

Снимаем глазурь с огня, выкладываем в горячую массу сливочное масло, венчиком взбиваем до полного растворения.

Муж просит готовить этот десерт 3 раза в неделю. Мгновенный торт: домашний рецепт

Для приготовления крема в миске соединяем сметану с творожным сыром и сахарной пудрой. Взбиваем ингредиенты до однородной массы погружным блендером. Просеиваем в творожную массу какао, перемешиваем.

Муж просит готовить этот десерт 3 раза в неделю. Мгновенный торт: домашний рецепт

Бисквит протыкаем зубочисткой по всей поверхности, поливаем молоком.

Муж просит готовить этот десерт 3 раза в неделю. Мгновенный торт: домашний рецепт

На поверхность бисквита выкладываем крем, распределяем ровным слоем. На крем через сито пропускаем глазурь, также распределяем ровным слоем.

Муж просит готовить этот десерт 3 раза в неделю. Мгновенный торт: домашний рецепт

Торт убираем в холодильник на пару часов для пропитки и стабилизации.

Муж просит готовить этот десерт 3 раза в неделю. Мгновенный торт: домашний рецепт

Получается шоколадный воздушный торт из простых продуктов. Рекомендуется десерт убирать в холодильник на ночь, так бисквит лучше пропитается.

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