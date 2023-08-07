Муж просит готовить этот десерт 3 раза в неделю. Мгновенный торт: домашний рецепт

Одним из самых знаменитых тортов во всем мире считается шоколадный. Трудно представить какой-либо кондитерский отдел без данного вида торта.

Основным компонентом десерта является шоколад. Традиционно в торты добавляется именно темный шоколад, с большим содержанием какао. Лишь в XX веке темный шоколад чаще стали заменять на молочный и белый. Эти эксперименты не прошли даром, ибо сейчас мы имеем много рецептов различных шоколадных тортов.

Как приготовить легкий мгновенный торт дома?

Ингредиенты для шоколадного торта:

мука — 80 г;

какао — 30 г;

разрыхлитель — ч. л.;

яйца — 3 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 180 г;

молоко — 50 мл;

растительное масло — 50 мл.

Ингредиенты для глазури:

какао — 30 г;

сахар — 50 г;

молоко — 200 мл;

сливочное масло — 20 г.

Ингредиенты для крема:

сметана — 300 г;

творожный сыр — 100 г;

сахарная пудра — 4 ст. л.;

какао — ст. л.

Пропитка:

молоко — 50 мл.

Приготовление шоколадного торта:

В глубокой таре соединяем муку, какао и разрыхлитель. В отдельную чашу разбиваем яйца, солим и взбиваем до образования белой пышной массы.

Высыпаем в массу постепенно сахарный песок, продолжаем взбивать до растворения песчинок. Выливаем в смесь молоко и растительное масло, не перестаем взбивать миксером.

Делим сыпучую смесь на две части, просеиваем в яичную массу сперва одну часть, затем вторую. Важно, чтобы при замесе теста не образовалось комочков.

Смазываем форму для выпечки сливочным маслом, посыпаем мукой, выливаем бисквитное тесто.

Выравниваем тесто по дну, выпекаем при 170 градусах в духовке 35 минут.

Для приготовления глазури смешиваем какао с сахаром в сотейнике, выливаем в смесь молоко. На среднем огне доводим глазурь до закипания, варим 15 секунд, помешивая.

Снимаем глазурь с огня, выкладываем в горячую массу сливочное масло, венчиком взбиваем до полного растворения.

Для приготовления крема в миске соединяем сметану с творожным сыром и сахарной пудрой. Взбиваем ингредиенты до однородной массы погружным блендером. Просеиваем в творожную массу какао, перемешиваем.

Бисквит протыкаем зубочисткой по всей поверхности, поливаем молоком.

На поверхность бисквита выкладываем крем, распределяем ровным слоем. На крем через сито пропускаем глазурь, также распределяем ровным слоем.

Торт убираем в холодильник на пару часов для пропитки и стабилизации.

Получается шоколадный воздушный торт из простых продуктов. Рекомендуется десерт убирать в холодильник на ночь, так бисквит лучше пропитается.