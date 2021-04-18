Мужские кроссовки и спортивная обувь Nike

Как правильно стирать кроссовки?

Новые кроссовки радуют своим привлекательным дизайном и могут прослужить в течение продолжительного времени. Главное — купить качественную обувь nike кроссовки мужские, прекрасным вариантом для вас станет флагманская модель на сайте us-mall.ru.

Со временем на кроссовках скапливается пыль, появляются следы грязи. Их необходимо постирать, тогда вы сможете вернуть первоначальный внешний вид обуви. Но выполнять эту процедуру необходимо с учетом определенных правил, чтобы не навредить кроссовкам.

Некоторые советы

Рекомендуем вам протирать кроссовки после каждой прогулки. Вы сможете удалить скопившуюся пыль на поверхности и следы грязи. Если постоянно выполнять эту процедуру, то вам еще нескоро потребуется проводить стирку.

При серьезных загрязнениях необходимо помыть кроссовки под краном. Запрещено использовать горячую воду, она может привести к повреждению обуви, полимерные материалы крайне чувствительны к нагреву.

Кроссовки необходимо промыть под теплой водой, не допуская ее попадания внутрь обуви. Возьмите тряпку или губку, смочите ее мыльным раствором и тщательно протрите поверхность. За счет этого можно избавиться от большинства загрязнений, устранить небольшие пятна.

Запрещено использовать средства с агрессивными химическими компонентами и эффектом отбеливания. Эти составы разрушают структуру материалов, приводят к вымыванию цветов. После стирки обувь может полностью потерять свой первоначальный внешний вид, а на ней появятся пятна и разводы.

Мыть можно только качественные кроссовки от известных производителей. Эту процедуру не следует проводить для обуви от неизвестных брендов, она может расклеиться.

После стирки кроссовки необходимо подвесить за шнурки и высушить на воздухе. Не рекомендуется использовать для этой цели фен, или ставить обувь под батарею. Излишний нагрев способен повредить материалы, существенно сокращается срок эксплуатации.

Высококачественные кроссовки от известных брендов способны выдержать ручную стирку. Для этого их необходимо замочить на несколько минут в теплой воде с обычным порошком без агрессивных компонентов. Хорошо протрите поверхность при помощи губки или щетки. После стирки кроссовки следует прополоскать в проточной воде.

Чтобы обувь не потеряла форму, внутрь набивают старые газеты. Повесьте ее на веревку, сушка займет около суток. Используя эти простые советы, вы сможете без проблем постирать кроссовки и не навредить им.