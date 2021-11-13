Мы же сидели дома! Почему всё больше заболевших «короной» в Крыму

Прививочный ажиотаж с огромными очередями, кажется, постепенно сходит. Сейчас количество крымчан, вакцинированных от коронавируса, оценивается почти в 37%. Это всё ещё меньше, чем число взрослых, которые могли бы защитить себя от инфекции.

Нужна справка или защита?

Выходные дни отметились очередями у пунктов вакцинации. В Ялте, например, как сообщила глава администрации города Янина Павленко, они выросли в несколько раз. «По Большой Ялте охватываем от 1,5 до 2,5 тысячи человек в день. Темпы вакцинации нарастили примерно в четыре раза», — отметила она. В Ялте решили рассредоточить и «приблизить» места вакцинации к народу. Теперь, например, «уколоться» можно даже в здании главпочтамта.

Какой вакциной можно делать ревакцинацию, везде ли она есть? Тем временем крымчане по-прежнему обеспокоены организацией вакцинации в поликлиниках. В некоторых так и не разделяются потоки обычных пациентов, больных, которые не рассчитывают дождаться помощи дома — и тех, кто решил сделать прививку. Кроме того, стали поступать жалобы от тех, кто привился первым компонентом Ковивака». Так, в Бахчисарае люди пришли за вторым компонентом, а его… не оказалось.