Мы теряем… себя. Эксперт об искушениях и противоречивой молодежи

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 43. АиФ-Крым №43 27/10/2021

Чтобы родить человека, женщине нужно девять месяцев. И целая жизнь, состоящая из любви и заботы. Чтобы вырастить человека до того момента, когда он начнёт работать, государство выкладывает за цепочку «садик-школа-вуз» примерно четыре миллиона рублей. Потом немалые затраты идут на то, чтобы предоставить своему гражданину медобслуживание, комфортную среду вокруг, поддержать льготами и пособиями тех, кто в этом нуждается.

А теперь другие цифры. Пока вы будете читать эту статью, где-то в России умрут несколько человек. По два в минуту, по 114 за час. Представьте, что всего за день опустеет немалое по крымским масштабам село с населением больше 2,7 тысяч человек. Это статистика жертв «вредных привычек»: пристрастия к наркотикам, алкоголю, табаку. Не только погибших непосредственно от «передоза» или суррогата, но и от последствий злоупотребления.

О том, где должна проходить граница терпимости к алкоголю и наркотикам, о пути вниз и шансах вернуться оттуда, «АиФ-Крым» поговорили с руководителем фонда «За трезвый Крым» Юрием Платицыным.