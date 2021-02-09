«Мы здание сохраняем»: зачем оштукатурили Лазаревские казармы?

Незнание закона не освобождает от ответственности. После выхода сюжета в эфире нашего телеканала руководство филиала Государственного морского университета имени Адмирала Ф. Ф. Ушакова попыталось объяснить, почему одно из старейших зданий нашего города обезобразили штукатуркой.

ПО ТЕМЕ: Оштукатуривание фасада одного из зданий «Лазаревских казарм» незаконно – Севнаследие

Напомним, 5 февраля Управление охраны объектов культурного наследия Правительства Севастополя выписало предписание о приостановке стартовавшего ремонта флигеля корпуса «Е» Лазаревских казарм. Тогда же руководство учебного заведения стало искать причину претензий.

ВАЛЕРИЙ ЧЕПРАСОВ, заведующий лабораторией Морского тренажёрного центра филиала Государственного морского университета имени Адмирала Ф. Ф. Ушакова в Севастополе: «Был инцидент такой, что из-за отсутствия кладки начала разрушаться арка – несущая часть. Мы были вынуждены сразу же принять решение незамедлительно восстановить эту часть печи, потому что это тоже является частью несущей стены. Если бы мы этого не сделали, скорее всего, рухнула бы вся часть флигельной башни».

В таком полуразрушенном состоянии находится объект культурного наследия регионального значения – одно из зданий бывших Лазаревских казарм. Сейчас он – в ведении севастопольского филиала Государственного морского университета имени адмирала Ф. Ф. Ушакова. Флигель с северной стороны строения не ремонтировался со времён реконструкции 1949 года. В октябре 2020-го техническое обследование здания провела компания «СтройКрымРазвитие», которая не специализируется на объектах культурного наследия. В заключении говорится, что состояние сооружения – «ограниченно-работоспособное».

НИКИТА САФРОНОВ, генеральный директор ООО «СтройКрымРазвитие»: «Процент изношенности здания составляет от 30% до 50% в разных конструкциях. Фундамент – 30%, покрытие кровли – свыше 70%, наверное. Деревянные балки, перекрытия, перегородки – всё это от 30% до 50% в целом по всему зданию».

С 2002 года, когда в здании бывших Лазаревских казарм расположился филиал Новороссийского университета, помещения постепенно ремонтировали. Студенты учатся на первом, втором, цокольном и частично третьем этажах – в обновлённых аудиториях. На фасаде – кондиционеры, окна в основном пластиковые, сохранилось несколько железных рам. Цокольный этаж снаружи облицован современным «короедом». Зданию почти 200 лет. Поэтому не удивительно, что оно нуждается в реставрации.

«Из этих проёмов выпали фрагменты кладки. В этой части второго этажа проёма была часть каменного подоконника внешнего, отлива. И он выпал. И с этих двух проёмов тоже выпали небольшие фрагменты».

Спасать историческое, почти двухвековое здание руководство университета решило с помощью штукатурки. По словам директора учебного заведения, это вынужденная мера. Он уверяет, оштукатурить собирались только флигель, а не весь фасад. Остальную часть здания трогать не планировали.

ЮРИЙ КОРНИЛОВ, директор филиала Государственного морского университета имени Адмирала Ф. Ф. Ушакова в Севастополе: «Я удивляюсь, что общественность города взялась за штукатурку. Мы здание сохраняем. Мы единственные, которые здесь это здание сохранили, навели порядок. Видите, что здесь делается. И если мы немножко затронули часть флигеля, потому что он в разрушенном состоянии был, решили поштукатурить – вынужденная мера».

Однако Севнаследие не выдавало разрешение на сокрытие исторической кладки под слоем штукатурки. Нужно было разрабатывать научно-проектную документацию и нанимать реставраторов. Руководитель филиала утверждает, что не знал о принадлежности к объектам культурного наследия здания бывших Лазаревских казарм – одного из старейших сооружений в Севастополе, возведённого с 1830 по 1840 годы. Адвокат Александр Воробьёв говорит, что за 19 лет никаких претензий и требований от Севнаследия ни в филиал, ни в сам университет не поступало. Впервые директору сообщили о том, что здание относится к объектам культурного наследия, только 5 февраля этого года, когда было опубликовано предписание о приостановке всех видов работ. Поэтому и административное производство в отношении университета должны прекратить, убеждён Александр Воробьёв.

АЛЕКСАНДР ВОРОБЬЁВ, адвокат коллегии адвокатов «Инюрколлегия» (Москва): «Любой объект культурного наследия должен быть персонифицирован. То есть указан адрес здания, номер улицы и так далее. Этого нет. И у них не все объекты, в том числе Лазаревских казарм, входят в объекты культурного наследия. Мы сегодня это спрашивали. Поэтому давайте разберёмся, входит ли этот объект в состав культурного наследия или нет. А потом уже будем делать какие-то другие выводы: кто должен нести ответственность, почему он должен нести ответственность, должен интересоваться историей или не должен».

ЮРИЙ КОРНИЛОВ, директор филиала Государственного морского университета имени Адмирала Ф. Ф. Ушакова в Севастополе: «Наша вина заключается в том, что действительно не проявляли инициативу в этом вопросе. Надо было подъехать, заранее это всё обсудить. Мы не думали, что это связано с предписанием. Когда теперь есть предписание, мы задумались, правы мы или не правы. Мы не ожидали, что так получится. Теперь будем знать и будем работать, как положено».

По законодательству университету положено заказать научно-проектную документацию, которая обойдётся не в один миллион рублей, и дождаться её утверждения методическим советом при Севнаследии. Только после всех согласований можно будет нанимать сертифицированных реставраторов, которые знают, как сохранять историческое наследие.

Маргарита Борисенко, Юрий Реутин, «Севинформбюро»