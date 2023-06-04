Мясной рулет готовлю только в бумаге. Так весь сок остаётся внутри и духовка не нужна

Впервые о мясных рулетах было известно в Древнем Риме. Это блюдо готовилось из мяса курицы или коровы. Однако, первые мясные рулеты делались без добавления большого количества специй, были весьма однообразными.

Лишь спустя века рецепт рулета из мяса модернизировался. Способствовали обновлению блюда немцы, которые стали экспериментировать с мясом и дополнительными начинками к нему. Сейчас у многих мясной рулет ассоциируется с колбасой. Но, эти блюда совершенно разные.

Мы расскажем о том, как можно сделать вкусный мясной рулет.

Ингредиенты для мясного рулета:

Свинина (фарш) — 700 г;

Репчатый лук — 200 г;

Сырые яйца — шт.;

Вареные яйца — 8 шт.;

Панировочные сухари — 2 ст.л.;

Соль — ½ ч. л.;

Сладкая паприка — ¼ ч.л.;

Карри — ¼ ч.л.;

Сухие травы — ¼ ч.л.;

Сухой чеснок — ¼ ч.л.

Приготовление мясного рулета:

Перемалываем в мясорубке лук, выкладываем в миску с фаршем. В мясную массу разбиваем яйцо, высыпаем панировочные сухари и соль, перемешиваем.

На пергамент, смазанный растительным маслом, высыпаем сладкую паприку, карри, сухие травы и сухой чеснок. Выкладываем на слой из специй мясную массу, равномерно распределяем по пергаменту.

По середине мясного слоя выкладываем отварные яйца, сворачиваем их в мясной рулет при помощи пергамента. Скрепляем края пергамента так, чтобы рулет не расползался.

В сухой сковороде с 4 сторон обжариваем рулет по 15 минут на среднем огне. После приготовления вынимаем рулет из бумаги для запекания.

Получается сочный мясной рулет с яйцом внутри. Это отличное блюдо как на ужин, так и на праздничный стол.