Мясные рулетики: рецепт без духовки. Даже в ресторанах не ела такой вкуснятины

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Мясные рулетики стали неотъемлемой частью различных фуршетов и семейных застолий. Их сочетают со всевозможными продуктами, например, с сыром, ветчиной, колбасой.

Такое блюдо часто подается в ресторанах как аперитив к основному блюду. Оно создается максимально бюджетно, при этом имеет высокий спрос у посетителей. Однако, рулетики вполне можно приготовить и в домашних условиях. О том, как можно сделать кабачковые рулетики как в ресторане, мы расскажем.

Ингредиенты для мясных рулетиков:

  • куриная грудка – 700 г;
  • грибы – 200 г;
  • растительное масло – 10 мл;
  • соль – 5 г;
  • лимонный сок – 10 мл;
  • моцарелла – 100 г;
  • вареные яйца – 2 шт.;
  • майонез – 30 г;
  • соль – 5 г;
  • черный перец – 4 г;
  • плавленый сыр – 30 г;
  • яйца – 3 шт.;
  • мука – 150 г;
  • растительное масло – 50 мл.

Приготовление мясных рулетиков:

Нарезаем мясо тонкими слайсами и тщательно отбиваем.

Мясные рулетики: рецепт без духовки. Даже в ресторанах не ела такой вкуснятины

В отдельной миске смешиваем плавленый сыр, горчицу и мелко нарезанные вареные яйца. Добавляем в измельченные продукты соль, черный молотый перец, майонез, хорошо перемешиваем.

Мясные рулетики: рецепт без духовки. Даже в ресторанах не ела такой вкуснятины

Обжариваем на разогретой сковороде мелко нарезанные грибы до готовности, солим. После отправляем обжаренные грибы в общую миску к остальным измельченным продуктам, перемешиваем.

Мясные рулетики: рецепт без духовки. Даже в ресторанах не ела такой вкуснятины

Располагаем слайсы мяса на пищевой пленке. Туда накладываем небольшой слой начинки и высыпаем сыр, предварительно нарезав его на крупные кубики. Заворачиваем начинку в мясной рулет. Данные действия повторяем с каждым слайсом.

Мясные рулетики: рецепт без духовки. Даже в ресторанах не ела такой вкуснятины

Если рулет получился достаточно крупным, его можно разрезать пополам. Далее обваливаем каждый рулетик сначала в муке, а потом в яичном желтке и сразу отправляем на разогретую сковородку.

Мясные рулетики: рецепт без духовки. Даже в ресторанах не ела такой вкуснятины

Обжариваем их до готовности — золотистой корочки.

Мясные рулетики: рецепт без духовки. Даже в ресторанах не ела такой вкуснятины

Мясные рулетики: рецепт без духовки. Даже в ресторанах не ела такой вкуснятины

Такие рулетики будут отлично смотреться как в качестве самостоятельного блюда, так и в дополнении с любым гарниром. То же самое касается и соусов – подойдет любой.

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