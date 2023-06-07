Мясные рулетики: рецепт без духовки. Даже в ресторанах не ела такой вкуснятины

Мясные рулетики стали неотъемлемой частью различных фуршетов и семейных застолий. Их сочетают со всевозможными продуктами, например, с сыром, ветчиной, колбасой.

Такое блюдо часто подается в ресторанах как аперитив к основному блюду. Оно создается максимально бюджетно, при этом имеет высокий спрос у посетителей. Однако, рулетики вполне можно приготовить и в домашних условиях. О том, как можно сделать кабачковые рулетики как в ресторане, мы расскажем.

Ингредиенты для мясных рулетиков:

куриная грудка – 700 г;

грибы – 200 г;

растительное масло – 10 мл;

соль – 5 г;

лимонный сок – 10 мл;

моцарелла – 100 г;

вареные яйца – 2 шт.;

майонез – 30 г;

соль – 5 г;

черный перец – 4 г;

плавленый сыр – 30 г;

яйца – 3 шт.;

мука – 150 г;

растительное масло – 50 мл.

Приготовление мясных рулетиков:

Нарезаем мясо тонкими слайсами и тщательно отбиваем.

В отдельной миске смешиваем плавленый сыр, горчицу и мелко нарезанные вареные яйца. Добавляем в измельченные продукты соль, черный молотый перец, майонез, хорошо перемешиваем.

Обжариваем на разогретой сковороде мелко нарезанные грибы до готовности, солим. После отправляем обжаренные грибы в общую миску к остальным измельченным продуктам, перемешиваем.

Располагаем слайсы мяса на пищевой пленке. Туда накладываем небольшой слой начинки и высыпаем сыр, предварительно нарезав его на крупные кубики. Заворачиваем начинку в мясной рулет. Данные действия повторяем с каждым слайсом.

Если рулет получился достаточно крупным, его можно разрезать пополам. Далее обваливаем каждый рулетик сначала в муке, а потом в яичном желтке и сразу отправляем на разогретую сковородку.

Обжариваем их до готовности — золотистой корочки.

Такие рулетики будут отлично смотреться как в качестве самостоятельного блюда, так и в дополнении с любым гарниром. То же самое касается и соусов – подойдет любой.