Мясо больше не жарю. Для вкусного ужина использую новый трюк с овощечисткой

Запеканка является одним из самых простых видов блюд в мире. Дело в том, что для приготовления запеченных овощей с мясом и иными продуктами не нужно прикладывать много усилий. Также не понадобятся кулинарные навыки и знания для готовки запеканки.
Вероятно, по этой причине, блюдо быстро распространилось по территории всей Европы. В прошлом домохозяйки готовили запеканки из продуктов, оставленных на столе после ужина. То есть, запеканка считалась ужином.
Приготовим современную запеканку из простых компонентов.
Ингредиенты для картофельной запеканки с мясом:
- Куриное филе — 300 г;
- Картофель — 400 г;
- Вода — 600 мл;
- Соль — 1/2 ч.л.;
- Черный перец — 1/3 ч.л.;
- Яйца — 1 шт.;
- Мука — 1,5 ст.л.;
- Сыр — 100 г.
Приготовление картофельной запеканки с мясом:
Картофель очищаем от кожуры, прокалываем основание вилкой.
Овощерезкой нарезаем картофель на небольшие слайсы.
Промываем картофельные слайсы в воде, тщательно отжимаем от лишней жидкости. К картошке высыпаем соль, черный перец, разбиваем яйцо.
Высыпаем к картофельным слайсам муку, перемешиваем компоненты.
Нарезаем куриное филе на мелкие кусочки, отбиваем ножом.
Смешиваем мясо с картофельной массой.
Нарезаем тонкими полосками сыр. В сковороду выкладываем ½ часть картофельно-мясной массы, создаем ровный слой.
На слой картофельной массы кладем сырные полоски, покрываем остатками картофеля и мяса. Накрываем запеканку крышкой, обжариваем на среднем огне 20 минут с одной стороны.
Далее переворачиваем запеканку на вторую сторону, обжариваем без крышки 5-7 минут.
Получается небольшая, но сытная запеканка из простых продуктов. Это блюдо довольно самодостаточное, его можно употреблять без дополнительных яств.