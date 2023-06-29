Мясо больше не жарю. Для вкусного ужина использую новый трюк с овощечисткой

Запеканка является одним из самых простых видов блюд в мире. Дело в том, что для приготовления запеченных овощей с мясом и иными продуктами не нужно прикладывать много усилий. Также не понадобятся кулинарные навыки и знания для готовки запеканки.

Вероятно, по этой причине, блюдо быстро распространилось по территории всей Европы. В прошлом домохозяйки готовили запеканки из продуктов, оставленных на столе после ужина. То есть, запеканка считалась ужином.

Приготовим современную запеканку из простых компонентов.

Ингредиенты для картофельной запеканки с мясом:

Куриное филе — 300 г;

Картофель — 400 г;

Вода — 600 мл;

Соль — 1/2 ч.л.;

Черный перец — 1/3 ч.л.;

Яйца — 1 шт.;

Мука — 1,5 ст.л.;

Сыр — 100 г.

Приготовление картофельной запеканки с мясом:

Картофель очищаем от кожуры, прокалываем основание вилкой.

Овощерезкой нарезаем картофель на небольшие слайсы.

Промываем картофельные слайсы в воде, тщательно отжимаем от лишней жидкости. К картошке высыпаем соль, черный перец, разбиваем яйцо.

Высыпаем к картофельным слайсам муку, перемешиваем компоненты.

Нарезаем куриное филе на мелкие кусочки, отбиваем ножом.

Смешиваем мясо с картофельной массой.

Нарезаем тонкими полосками сыр. В сковороду выкладываем ½ часть картофельно-мясной массы, создаем ровный слой.

На слой картофельной массы кладем сырные полоски, покрываем остатками картофеля и мяса. Накрываем запеканку крышкой, обжариваем на среднем огне 20 минут с одной стороны.

Далее переворачиваем запеканку на вторую сторону, обжариваем без крышки 5-7 минут.

Получается небольшая, но сытная запеканка из простых продуктов. Это блюдо довольно самодостаточное, его можно употреблять без дополнительных яств.