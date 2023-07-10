Мясо по-французски в духовке — это простое и невероятно вкусное блюдо, знакомое каждому с детства. Это кусочки свинины с картофелем или другими овощами под «шапкой» из жирного майонеза и тянущегося сыра. Такое блюдо многие готовят исключительно к праздничному столу или для семейного воскресного обеда или ужина, что и вовсе не удивительно, ведь кушанье получается настолько вкусным, что мгновенно разлетается с тарелок!

Мясо по-французски из свинины с сыром и помидорами

Приготовить очень популярное и невероятно вкусное горячее блюдо из сочных кусочков свинины, с добавлением сочных томатов, пикантного сыра и слегка жгучего репчатого лука. Такое кушанье идеально подходит для полноценного обеда или ужина.

Ингредиенты –+2 порц.

Свинина 300 гр.

Картофель 4 шт.

Лук репчатый 2 шт.

Помидор 2 шт.

Сыр 100 гр.

Сметана 3 ст.л.

Горчица 1 ст.л.

Лимон ½ шт.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Шаги 60 мин.

Мясо по-французски в духовке готовится очень просто. Вначале маринуем свинину. Мясо нарезаем кусочками, посыпаем солью и черным перцем, сбрызгиваем лимонным соком. Перемешиваем и оставляем на 15 минут для пропитки. Репчатый лук очищаем и режем толстыми колечками, выкладываем на дно формы для запекания в один слой. В отдельной пиале соединяем компоненты для соуса: сметану и горчицу, подсаливаем – размешиваем. Полученной заправкой промазываем луковые кольца. На овощную «подушку» раскладываем маринованное мясо. Снова смазываем соусом. Очищенную картошку нарезаем тонкими пластинками, выкладываем на свинину и солим. Не забываем про слой из горчичной заправки. Далее идут ломтики спелых томатов + соус. Завершаем «композицию» твердым сыром, измельченным на терке. Запекаем на протяжении 35-40 минут при температуре 180 градусов. Мясо по-французски подаем к столу с различными свежими овощами. Приятного аппетита!

Мясо по-французски в духовке с грибами

Когда не знаете, что приготовить на ужин для всей семьи, а чего-то вкусненького уж очень хочется – запекаем свиную корейку в сочетании с зеленью, плавленым сырком, чесноком и ароматными грибами.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Корейка свиная – 500 гр.

Сыр твердый – 150 гр.

Сырок плавленый – 1 шт.

Грибы – 200 гр.

Зелень – 10 гр.

Чеснок – 3 зуб.

Масло подсолнечное – 2 ст.л.

Сметана – 1 ст.л.

Лук репчатый – 1 шт.

Соль – 5 щепоток.

Перец черный молотый – 3 щепотки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свинину нарезаем поперек волокон порционными кусками, посыпаем солью и перцем, отбиваем тупой стороной молоточка, сбрызгиваем маслом и хорошенько перемешиваем.

Шаг 2. Подготовим овощи: чеснок пропускаем через пресс, половинку репчатого лука режем полукольцами, свежую зелень мелко шинкуем.

Шаг 3. 150 грамм сыра твердых сортов измельчаем при помощи терки.

Шаг 4. Оставшуюся часть луковицу режем маленькими кусочками.

Шаг 5. В сковородке разогреваем масло и пассеруем лук до полупрозрачности, затем добавляем отваренные грибы (в случае, если вы используете лесные грибочки) или просто нарезанные шампиньоны или вешенки.

Шаг 6. Приправляем содержимое жаропрочной посуды специями по своему вкусу и готовим до легкой румяности.

Шаг 7. В глубокой пиале смешиваем чесночное пюре, плавленый сырок, горсть натертого сыра, черный перец и зелень – тщательно перемешиваем до состояния однородной консистенции.

Шаг 8. Соединяем обжаренные грибы с луком, с сырно-чесночной массой.

Шаг 9. Хорошенько размешиваем компоненты.

Шаг 10. Форму для запекания либо противень промазываем маслом и в один слой выкладываем полукольца репчатого лука.

Шаг 11. Поверх распределяем отбивные.

Шаг 12. Присыпаем мелко нашинкованной зеленью.

Шаг 13. Затем равномерно распределяем начинку из грибов и сыра.

Шаг 14. Завершающим слоем выкладываем натертый сыр.

Шаг 15. Отправляем посуду в заранее разогретую духовку до 200-220 градусов, сразу же снижаем температуру до 190 и готовим мясо по-французски на протяжении 25-35 минут.

Шаг 16. Сочное и невероятно ароматное кушанье раскладываем по тарелкам и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Сочное мясо по-французски с картошкой в духовке

Картофель – настолько универсальный продукт, что из него готовят великое множество блюд, а испортить такой гарнир практически невозможно, однако, для того, чтобы получить самую вкусную картошечку в вашей жизни, ее необходимо запекать со свининой под шапочкой из майонеза и сыра.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Шея свиная – 800 гр.

Картошка – 1,5 кг.

Лук – 3-4 шт.

Майонез – 250 гр.

Сыр твердый – 200 гр.

Масло подсолнечное – 2 ст.л.

Травы итальянские – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытую и обсушенную свинину нарезаем порционными кусками вдоль волокон.

Шаг 2. С двух сторон посыпаем кусочки солью, перцем и ароматными травами.

Шаг 3. Несколько луковиц очищаем от шелухи и режем полукольцами средней толщины, так же посыпаем приправами и перемешиваем.

Шаг 4. Очищенные клубни картофеля нарезаем тонкими слайсами, приправляем и добавляем немного подсолнечного масла – размешиваем.

Шаг 5. Широкий противень устилаем листом пергаментной бумаги и выкладываем кружки из картошки.

Шаг 6. Наверх овощного слоя кладем мясо. Начинаем разогревать духовой шкаф до отметки в 180 градусов.

Шаг 7. Далее выкладываем луковые полукольца.

Шаг 8. Поливаем блюдо тонкой струей майонеза и отправляем в духовку на 60 минут.

Шаг 9. За несколько минут до готовности, посыпаем свинину большим количеством натертого сыра.

Шаг 10. Ароматное мясо с гарниром полностью готово к подаче.

Шаг 11. Приятного аппетита!

Говядина по-французски в духовке

Знаете ли вы, что приготовить сочное и нежное мясо по-французски возможно не только из куска жирной свинины, но и из постной говядины? Готовое блюдо получается не менее вкусным, однако, менее калорийным.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Говядина – 1 кг.

Сыр – 250 гр.

Майонез – 300 гр.

Картошка – 1 кг.

Лук репчатый – 2 шт.

Смесь перцев – по вкусу.

Сало соленое – по вкусу.

Тимьян сушеный – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мясо тщательно промываем под струей воды и выкладываем на бумажные полотенца, сложенные в несколько слоев для того, чтобы они впитали излишки влаги.

Шаг 2. Разрезаем говядину поперек волокон порционными кусками.

Шаг 3. Посыпаем мясо солью, перцем и травами – отбиваем с обеих сторон кухонным молоточком.

Шаг 4. Картофель очищаем от кожицы, лук «освобождаем» от шелухи и нарезаем кольцами, сало режем мелкими кусочками.

Шаг 5. Приступаем к сборке: на дно формы выкладываем сало, затем мясо и лук – посыпаем специями и солью.

Шаг 6. Поверх выкладываем картошку, натертую на крупной терке.

Шаг 7. Аналогичным способом измельчаем сыр.

Шаг 8. Поливаем картошку майонезом и отправляем посуду с мясом и овощами в духовой шкаф на 60 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 9. По истечении времени, осторожно вынимаем форму, присыпаем блюдо сыром и запекаем еще 10-15 минут.

Шаг 10. Готовую говядину с гарниром подаем к столу в горячем виде.

Шаг 11. А сочетается такое кушанье со всевозможными салатами и соленьями. Приятного аппетита!

Мясо по-французски из куриного филе

Даже при соблюдении правильного питания или отказе от красного мяса, можно и нужно иногда радовать себя чем-то очень вкусным, например, запеченным куриным филе с добавлением репчатого лука, двух видов сыров и чеснока. А для еще более низкой калорийности, майонез можно с легкостью заменить сметаной или натуральным йогуртом без добавок.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Филе куриное – 800 гр.

Майонез, сметана – 2 ст.л.

Лук репчатый – 1 шт.

Масло растительное – 2 ст.л.

Чеснок – 3 зуб.

Сыр твердый – 250 гр.

Сырок плавленый – 2 шт.

Соль – 2 щепотки.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем мясо: курицу тщательно промываем и обсушиваем, зачищаем от вкраплений жира и белых пленок, нарезаем, как для котлет по-киевски: малое филе отворачиваем в сторону и делаем надрез возле большого филе, но не до конца.

Шаг 2. Далее надрезаем мясо вдоль малого филе и разворачиваем.

Шаг 3. Таким образом, мы получаем большой тонкий пласт мяса.

Шаг 4. Накрываем курицу пищевой пленкой и легкими движениями рук, слегка отбиваем тупой стороной кухонного молоточка без зубчиков.

Шаг 5. Переворачиваем и повторяем манипуляцию со второй стороны.

Шаг 6. Заправляем филе растительным маслом, солью и черным молотым перцем по своему вкусу – перемешиваем.

Шаг 7. В отдельной пиале соединяем плавленые сырки с мелко порубленным или пропущенным через пресс чесноком, солью, перцем и майонезом.

Шаг 8. Тщательно перетираем ингредиенты до гладкой однородной консистенции.

Шаг 9. Тонким слоем промазываем противень маслом и выкладываем репчатый лук, нарезанный полукольцами или кольцами.

Шаг 10. Поверх раскладываем куриные отбивные, немного внахлест друг на друга, не оставляя пустых мест.

Шаг 11. Далее распределяем чесночно-сырную массу, но не очень толсто, примерно 1-3 миллиметра.

Шаг 12. Сверху присыпаем блюдо сыром, натертым на крупной терке.

Шаг 13. Выпекаем в духовом шкафу на протяжении 35-55 минут при температуре 180-190 градусов (время может варьироваться от мощности вашей духовки и толщины филе).

Шаг 14. Подаем к столу с любыми овощами и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Сочная свинина по-французски в духовке с ананасами

Менее чем за полтора часа можно с легкостью приготовить невероятно ароматное блюдо с кисло-сладким вкусом и сливочным «оттенком», которое наверняка покорит всех, кто попробует хотя бы кусочек. А секрет этого блюда заключается в оригинальном сочетании ингредиентов: свинины и сладких ананасов.

Время готовки – 1 ч. 15 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2-3.

Ингредиенты:

Свинина – 350 гр.

Ананасы консервированные – 150 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Сыр – 100 гр.

Соль – по вкусу

Майонез – по вкусу.

Приправы – по вкусу.

Масло подсолнечное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытую и обсушенную вырезку режем небольшими порционными кусочками.

Шаг 2. Отбиваем пластины при помощи кухонного молоточка с обеих сторон.

Шаг 3. Посыпаем мясо любимыми специями и солью, старательно втираем руками и оставляем для пропитки при комнатной температуре примерно на полчаса.

Шаг 4. Не теряя времени, очищаем и нарезаем репчатый лук тонкими полукольцами.

Шаг 5. Пассеруем лук на небольшом количестве растительного масла до прозрачности.

Шаг 6. Форму для запекания или противень застилаем пергаментом и выкладываем мясо, сверху распределяем обжаренный лук.

Шаг 7. Поверх хаотично, укладываем кусочки сладкого ананаса и посыпаем натертым на крупной терке сыром.

Шаг 8. Делаем майонезную сеточку и выпекаем при температуре 180 градусов не менее 40 минут. По истечении времени, перекладываем ароматные свиные ломтики в порционные тарелки и приступаем к дегустации. Приятного аппетита!

Очень вкусная индейка по-французски в духовке

Когда нет идей для позднего ужина – готовим мясо по-французски из нежного и нежирного мяса индейки, под ароматной «шапочкой» из чеснока и сыра. Также, вместе с птицей, одновременно запекается и картофельный гарнир, что значительно упрощает жизнь хозяйки.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Индейка – 1 кг.

Картофель – 2-3 шт.

Лук – 1-2 шт.

Томаты – 2-3 шт.

Сметана – 1-2 ст.л.

Майонез – 100 мл.

Сырок плавленый – 3-4 шт.

Сыр «моцарелла» — 100 гр.

Чеснок – 2-3 зуб.

Масло растительное – 2-3 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Кумин – по вкусу.

Карри – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Птицу разрезаем на порционные «стейки», слегка отбиваем молоточком с двух сторон, стараясь не повредить целостность волокон.

Шаг 2. В глубокой пиале готовим заправку для мяса: соединяем чеснок, приправы, майонез и соль – хорошенько перемешиваем.

Шаг 3. Щедро смазываем индейку маринадом и убираем на 30 минут в сторону, для пропитки.

Шаг 4. Репчатый лук нарезаем полукольцами и пассеруем на растительном масле до полупрозрачности, после добавляем в ту же сковороду плавленые сырки и сметану, подсаливаем и перемешиваем.

Шаг 5. Противень устилаем фольгой или пергаментом, промазываем тонким слоем масла и выкладываем кружки нарезанной картошки.

Шаг 6. Поверх картофельных долек распределяем лук, томленный в сливочном «соусе» из сырков и сметаны.

Шаг 7. Затем кладем пропитанные специями отбивные.

Шаг 8. На индюшку кладем кольца помидоров и посыпаем специями.

Шаг 9. Присыпаем кушанье натертым сыром и выпекаем при температуре 220 градусов на протяжении 40 минут. Приятного аппетита!

Мясо по-французски из фарша

Даже не имея под рукой куска красного мяса или птицы, можно запросто приготовить сочное и ароматное «мясо по-французски», заменив главный компонент фаршем. Вкусовые характеристики блюда от этого совершенно не испортятся и невероятно вкусный ужин или обед вам обеспечен!

Время готовки – 1 ч. 15 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Фарш мясной – 500 гр.

Картошка – 700 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Сметана (нежирная) – 200 мл.

Сыр твердый – 200 гр.

Горчица – 1 ч.л.

Масло сливочное – 30 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем все продукты, перечисленные в списке: очищаем картошку и репчатый лук.

Шаг 2. Картофель очищаем от кожуры, промываем водой и нарезаем тонкими кружками, для более быстрой готовки.

Шаг 3. Луковицы нарезаем полукольцами средней толщины.

Шаг 4. Твердый сыр измельчаем при помощи крупной терки. Параллельно подсаливаем сметану, добавляем горчицу, черный молотый перец и перемешиваем.

Шаг 5. Форму для запекания с высокими бортиками промазываем сливочным маслом.

Шаг 6. Выкладываем фарш ровным слоем, а сверху распределяем луковые полукольца – смазываем слой заправкой из сметаны с солью, горчицей и перцем.

Шаг 7. Следующий слой формируем из картофельных слайсов, снова добавляем соус. Отправляем в духовку на 40 минут при температуре 200 градусов.

Шаг 8. По истечении времени, щедро посыпаем мясо по-французски натертым сыром и выпекаем еще в течение 10-15 минут.

Шаг 9. Ароматное кушанье готово. Приятного аппетита!

Мясо по-французски без майонеза в духовке

Готовим всеми любимое блюдо, под красивым названием «мясо по-французски» без лишних калорий! А самый простой способ сделать кушанье наименее жирным – это исключить из списка ингредиентов майонез. Ту же самую сочность свинине с картофелем придаст спелый помидор и натертый сыр.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Свиная шея – 700 гр.

Картофель – 5 шт.

Лук репчатый (крупный) – 1 шт.

Помидоры – 2 шт.

Сыр – 100 гр.

Сметана/йогурт натуральный – 200 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Соус «Бешамель»:

Молоко – 500 мл.

Масло сливочное – 100 гр.

Орех мускатный – по вкусу.

Мука – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Готовку начинаем с классического соуса «Бешамель», которым в дальнейшем будем заливать все компоненты: в сотейнике либо сковороде с толстым дном, растапливаем сто граммов сливочного масла.

Шаг 2. После, подсыпаем муку и интенсивно перемешиваем до однородности.

Шаг 3. Даем составляющим бешамеля немного поджариться.

Шаг 4. В это время при помощи мелкой терки, измельчаем мускатный орех.

Шаг 5. Пересыпаем в посуду с основой специи и соль, вливаем молоко.

Шаг 6. Снова тщательно вымешиваем, доводим до загустения и снимаем с огня – заливка готова.

Шаг 7. Займемся остальные составляющими блюда: промытое и обсушенное мясо нарезаем порционными кусочками небольшого размера, отбиваем при помощи кухонного молоточка с обеих сторон.

Шаг 8. Очищенный картофель режем кольцами либо полукольцами.

Шаг 9. Луковицу измельчаем аналогично картошке.

Шаг 10. Дно формы для запекания смазываем частью сметаны или натуральным йогуртом без добавок, выкладываем картофельные ломтики.

Шаг 11. Сверху кладем отбивные и присыпаем их луком – заливаем заправкой и посыпаем солью и черным молотым перцем по своему вкусу.

Шаг 12. Повторяем овощные слои во второй раз, т.е.: картошка, лук, соус и тонкие кружки томатов. Также не забываем приправить солью и перцем.

Шаг 13. Посыпаем кушанье сыром, натертым на терке, и отправляем жаропрочную посуду в духовой шкаф на 60-80 минут при температурной отметке в 180 градусов.

Шаг 14. К столу подаем сразу же, как только достанем форму их печки. Приятного аппетита!

Мясо по-французски, запеченное в фольге

Любые продукты, будь то мясо или овощи, запеченные в фольге, получаются невероятно вкусными и аппетитными, благодаря тому, что весь сок остается в них, а не выходит наружу вместе с паром. И мясо по-французски не является исключением!

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Мякоть свиная – 300 гр.

Лук – 1 шт.

Томаты – 1 шт.

Картошка – 1 шт.

Сыр – 80 гр.

Майонез – 1 ст.л.

Масло подсолнечное – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Форму для запекания устилаем фольгой, сложенной в два слоя и промазываем маслом. Свинину разрезаем на «стейки», отбиваем и кладем в жаропрочную посуду.

Шаг 2. Поливаем отбивную майонезом и посыпаем солью и черным молотым перцем.

Шаг 3. Сверху выкладываем тонкие полукольца репчатого лука и мелконашинкованную зелень.

Шаг 4. Поверх луковых перьев кладем тонкие ломтики картошки.

Шаг 5. Теперь идет очередь слайсов из томата. Закрываем мясо «с начинкой» фольгой и помещаем в духовой шкаф при температуре 180 градусов на полчаса.

Шаг 6. За несколько минут до готовности раскрываем фольгу, присыпаем кушанье натёртым сыром. Приятного аппетита!