Мясо по-кремлевски — это оригинальное блюдо, которое тает во рту. Мясо подают с овощами или дополняют гарнирами. Сливочный соус выходит необыкновенно вкусным, и чтобы не оставлять такую вкусноту на тарелке, угощение подают с хлебобулочными изделиями. Сытное блюдо идеально как для праздников, так и скромных семейных посиделок.

Мясо по-кремлевски из говядины со сливочным маслом

Мясо по-кремлевски из говядины со сливочным маслом получается максимально аппетитным. Длительная термическая обработка стоит своего результата. Большое количество лука в сочетании с маслом при долгом томлении, превращается в изумительный соус.

Ингредиенты –+5 порц.

Говядина 2 кг

Лук репчатый 700 гр.

Перец чёрный молотый 10 гр.

Чеснок 6 зуб.

Соль 20 гр.

Сахар-песок 20 гр.

Уксус столовый 9% 30 мл.

Вода 150 мл.

Масло сливочное 180 гр.

Шаги 240 мин.

Мясо по-кремлевски готовится очень просто. Подготавливаем говядину и другие ингредиенты. Счищаем цветной слой с луковиц. Лук нарезаем полукольцами. Слишком тонко резать не нужно. Говядину зачищаем от пленок и нарезаем довольно крупно. В высокую сковороду кладем ряд луковых полуколец. Далее укладываем говядину. Чередуя лук с мясом, заполняем сковородку. Завершающим слоем должно быть мясо. Приправляем солью, перцем и другими пряностями. Кладем сахарный песок и наливаем уксусную кислоту. Режем ломтиками чеснок и укладываем сверху. Нарезаем сливочное масло ломтями и укладываем сверху. Вливаем питьевую воду. Прикрыв крышкой, устанавливаем на среднюю конфорку. При температуре ниже среднего томим 2,5-3 часа. Спустя указанное время мясо станет очень нежным. Подаем блюдо с картофельным пюре. Приятного аппетита!

Мясо по-кремлевски из свинины

Мясо по-кремлевски из свинины потребует длительной готовки. Но именно благодаря этому, мясо выходит необыкновенно нежным. Сливочное масло делает блюдо сочным и придает невероятный аромат. Блюдо подходит как для ежедневного употребления, так и для особенных событий.

Время готовки – 2 ч. 00 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Мякоть свинины – 500 гр.

Лук репчатый – 100 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Чеснок – 2-3 зубчика.

Соль – по вкусу.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Уксус столовый 9% – 1 ст.л.

Вода – 100 мл.

Масло сливочное – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты.

Шаг 2. Зачистив свинину, рубим мясо кусками. Подойдет как полендвица, так и части с жировыми прослойками. При длительной термической обработки даже жесткие части хорошо разварятся.

Шаг 3. Берем посуду с двойным дном и укладываем ряд мяса. Подойдет казан.

Шаг 4. Очистив чеснок и крупную луковицу, а затем промыв компоненты, нарезаем их не слишком тонко. Количество можно увеличить.

Шаг 5. Прикрываем мясные куски луком.

Шаг 6. Нарезав 100 граммов сливочного масла, кладем сверху и наливаем 100 миллилитров воды.

Шаг 7. Установив на плиту и включив нагрев при температуре ниже среднего, ждем закипания и томим 1 час при закрытой крышке. Солим и перчим. Кладем чеснок. Можно использовать сухую специю.

Шаг 8. Вливаем ложку уксуса.

Шаг 9. Чтобы уравновесить вкус, насыпаем сахарный песок. Минимизируя нагрев, продолжаем тушение еще в течение 50 минут. Соус уварится, а мясо станет очень мягким.

Шаг 10. Сервируем мясо по-кремлевски. При желании дополняем гарниром. Подойдут не только все крупы и картофель, но и макароны.

Шаг 11. Блюдо можно подавать и без гарнира по своему усмотрению. Для того, чтобы не оставлять на тарелках соус, подаем хлебобулочные изделия.

Шаг 12. Это очень вкусно! Волокна отделяются друг от друга при легком нажатии. Приятного аппетита!

Мясо по-кремлевски в афганском казане

Мясо по-кремлевски в афганском казане готовится просто и буквально тает во рту. Весь процесс максимально экономит время, благодаря использованию необычного приспособления. Готовка происходит под давлением и поэтому на всю готовку уйдет чуть больше часа. Все зависит от количества говядины.

Время готовки – 1 ч. 40 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Говядина – по усмотрению.

Лук репчатый – 15 шт.

Перец черный молотый – по вкусу.

Чеснок – 6-10 зубчиков.

Соль адыгейская – 1 ст.л.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Уксус столовый 9% – 1 ст.л.

Вода – 500 мл.

Масло сливочное – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Перец жгучий стручковый – 1 шт.

Лавровый лист – по вкусу.

Перец черный горошком – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Берем внушительный кусок говядины и зачищаем от пленок и излишков жира.

Шаг 2. Мясо режем кусками.

Шаг 3. Размер мясной нарезки должен быть довольно крупным.

Шаг 4. Очистив и промыв лук, нарезаем его полукольцами.

Шаг 5. Лука должно быть много.

Шаг 6. Берем афганский казан. На дно насыпаем луковую нарезку.

Шаг 7. Укладываем ряд говядины.

Шаг 8. Снова укладываем лук.

Шаг 9. Затем распределяем оставшееся мясо и лук.

Шаг 10. Приправляем лаврушкой.

Шаг 11. Добавляем горошки перца.

Шаг 12. Кладем сахарный песок и вливаем уксусную кислоту.

Шаг 13. Всыпаем адыгейскую соль.

Шаг 14. Насыпаем молотый перец.

Шаг 15. Берем кусок сливочного масла.

Шаг 16. Режем ломтями и укладываем сверху.

Шаг 17. Очищенный чеснок давим плоской стороной ножа.

Шаг 18. Добавляем стручок жгучего перца.

Шаг 19. Вливаем воду.

Шаг 20. Закрываем афганский казан.

Шаг 21. Разжигаем печь.

Шаг 22. Промытую петрушку измельчаем.

Шаг 23. Таким же образом поступаем с укропом и зеленым луком.

Шаг 24. Устанавливаем казан на печи.

Шаг 25. Готовим 1 час после закипания.

Шаг 26. Спустив пар, открываем крышку.

Шаг 27. Сервируем блюдо и посыпаем рубленой зеленью. Приятного аппетита!

Как приготовить мясо по-кремлевски в мультиварке

Как приготовить мясо по-кремлевски в мультиварке – вопрос, который решается элементарно. Мясо получается нежнейшим и буквально разваливается на волокна. Необыкновенно вкусное угощение выходит сытным и дополнит любой из гарниров. Картофельное пюре с мясом по-кремлевски – идеальный ансамбль.

Время готовки – 2 ч. 00 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Говядина – 1 кг.

Лук репчатый – 2 шт.

Перец черный молотый – по вкусу.

Чеснок – 4-6 зубчиков.

Соль – 1 ч.л.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Уксус 9% – 1 ст.л.

Вода горячая – 100 мл.

Масло сливочное – 150 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты для нежной и сочной говядины по-кремлевски.

Шаг 2. Сполоснув и просушив мясной отрез, режем достаточно крупно. Подойдет любая мясная часть. Если нарезать мелко, блюдо превратиться в тушенку. Наша цель – получить мягкое мясо, которое держит форму.

Шаг 3. Очищенный лук нарезаем привычным способом. Метод нарезки не принципиален. При длительном томлении лук практически растворится и образует аппетитную подливу.

Шаг 4. В емкость мультиварки кладем мясо, засыпаем луком. Сверху кладем нарезанное кубиком сливочное масло, которое придаст сливочный вкус. Вливаем горячую воду. Активируем прибор в режиме “Тушение”, запустив таймер на 1-1,5 часа. Временные затраты зависят от мясной части и ее свежести.

Шаг 5. Через 1,5 часа открываем крышку, солим и перчим. Добавляем уксус, рубленый чеснок или сухую гранулированную специю и сахарный песок для баланса вкуса.

Шаг 6. Перемешав, запускаем тот же режим еще на час. Если прибор не поддерживает режим “Тушение”, используем режим “Выпечка”.

Шаг 7. Как только прозвучит сигнал, открываем крышку. Если говядина при легком нажатии станет разваливаться на волокна, значит, можно завершать процесс. Если же мясо еще жестковато, нужно увеличить время готовки еще на полчаса.

Шаг 8. Подаем мясо с отварным картофелем или пюре и украшаем по своему вкусу. Приятного аппетита!

Мясо по-кремлевски с картошкой

Мясо по-кремлевски с картошкой обладает невероятно нежной текстурой. Изумительный вкус блюда получается благодаря сливочному маслу и чесноку. Длительная термическая обработка не доставит неудобств. Не нужно постоянно следить за процессом. Дополнить сытное блюдо можно легким салатом или любимой консервацией.

Время готовки – 3 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Говядина – 500 гр.

Картофель – 700 гр.

Перец черный молотый – ⅕ ч.л.

Чеснок – 2 головки.

Соль – ½ ч.л.

Петрушка – по вкусу.

Масло сливочное – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты.

Шаг 2. Очищаем чеснок. Говядину зачищаем от пленок и крупно рубим.

Шаг 3. Промываем картошку и счищаем кожицу экономкой. Режем корнеплоды таким же размером, как и мясо.

Шаг 4. Берем кастрюлю с толстым дном. Режем сливочное масло кубиком и распределяем по дну.

Шаг 5. Посолив и поперчив мясо, раскладываем его по маслу.

Шаг 6. Присыпаем чесноком мясо. Чем больше чеснока, тем вкуснее результат. При желании добавляем лук.

Шаг 7. Распределяем картошку и посыпаем солью.

Шаг 8. Поместив посуду на плиту, включаем газ.

Шаг 9. Доведя до кипения, минимизируем пламя. Прикрываем кастрюлю и томим 2,5-3 часа.

Шаг 10. Сервируем сытное блюдо. Украшаем зеленью. В данном случае петрушкой. По своему усмотрению заменяем укропом или зеленым луком.

Шаг 11. Мясо будет разваливаться на волокна, а картошка сохранит целостность. Приятного аппетита!

Сочное мясо по-кремлевски в духовке

Сочное мясо по-кремлевски в духовке исполняется максимально просто и из доступных составляющих. Пока мясо готовится, можно заняться гарниром. К мясу подойдут как овощи, так и крупы. Идеально подойдут макаронные изделия. Нежное мясо – это отличный способ вкусно покушать.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Мякоть свинины – 250 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Перец черный молотый – по вкусу.

Шалфей – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Лавровый лист – 2 шт.

Масло сливочное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мясо промываем и обсушиваем. Порезав, приправляем специями. Свинину или другое мясо берем с прослойками. Так получится сочнее и нежнее. Нарезка должна быть достаточно крупной.

Шаг 2. Освободив луковицу от верхнего слоя, рубим крупными полукольцами.

Шаг 3. В огнеупорную форму забрасываем лаврушку и сушеный шалфей по усмотрению. Шалфей можно не класть вообще или заменить другими пряностями. Подойдут прованские травы. Со специями важно не переборщить, чтобы не забить вкус мяса.

Шаг 4. Насыпаем немного лука и присаливаем.

Шаг 5. Выкладываем мясные куски.

Шаг 6. Распределяем остальной лук. Посыпаем солью и перцем. Распределяем сливочное масло. Оно придаст яркий аромат и сливочное послевкусие.

Шаг 7. Прикрываем или запечатываем фольгой.

Шаг 8. Готовим 40 минут при 180°С. Подаем мясо прямо в горшочке с хлебобулочными изделиями, чтобы не осталось ни капли аппетитной подливки. Приятного аппетита!