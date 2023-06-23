Мясо с баклажанами по-грузински. Ароматная вкуснятина

О баклажанах весь мир узнал благодаря Индии и странам Ближней Азии. Дело в том, что в этих странах произрастал древний предок этого овоща. Позднее люди вывели съедобный сорт баклажана, актуальный до сих пор.

Для Центральной Европы баклажан является не особо популярным овощем. Его употребляют редко в сравнении с картофелем или томатами.

Однако, не стоит пренебрегать блюдами из баклажанов. Данный овощ отлично сочетается с мясными изделиями. Совместимость этого дуэта продуктов доказала грузинская кухня.

Расскажем, как сделать мясо с баклажанами по-грузински дома.

Ингредиенты для мяса с баклажанами по-грузински:

Мясо — 800 г;

Баклажаны — 800 г;

Лук репчатый — 200 г;

Морковь — 200 г;

Сладкий красный перец — 200 г;

Помидоры — 800 г;

Кинза — 80 г;

Чеснок — 20 г;

Томатная паста — 2 ст.л.;

Аджика — 1 ст.л.;

Хмели сунели — 2 ч.л.

Приготовление мяса с баклажанами по-грузински:

Нарезаем баклажан сперва на три пластины поперек, а затем каждую поперек наискосок. В глубокой миске требуется соединить баклажаны с солью, тщательно вручную перемешать.

Нарезаем также на небольшие стейки свинину, а стейки наискосок. В сковороде разогреваем растительное масло, обжариваем до румяной корочки мясо.

Пока мясо жарится, нарезаем четверть кольцами репчатый лук, а морковь шинкуем аналогично баклажанам. Очищенный болгарский перец режем на небольшие брусочки.

В помидорах делаем надрез накрест, заливаем их кипятком. Обжаренное мясо перекладываем в отдельную тару.

В сковороде, где ранее жарилось мясо, выкладываем баклажаны. Заранее отжимаем баклажаны от лишней влаги, слегка обжариваем.

Баклажановые кусочки отправляем в тару к мясу. В сковороде на обновленном масле обжариваем лук, морковь и болгарский перец под крышкой. С помидор снимаем кожуру, вырезаем плодоножки, руками разминаем до состояния рваных томатов.

Мелко шинкуем кинзу, отправляем ее в сковороду к размягченным овощам. Добавляем в овощную массу рваные томаты, аджику, томатную пасту, пропущенный через пресс чеснок и хмели сунели, перемешиваем.

Тушим на медленном огне без крышки овощную массу около 5 минут, а затем перекладываем в миску к баклажанам и мясу. Выкладываем рагу в форму для запекания, накрываем крышкой и отправляем в духовку на полчаса при температуре 180 градусов.

Можно тушить рагу с баклажанами на плите, для этого накрываем блюдо крышкой и готовим на огне ниже среднего 30 минут.

Украсить рагу рекомендуем кинзой или петрушкой.