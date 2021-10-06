Мужчина незаконно провез лекарства из Украины в Крым на 500 тысяч рублей

В Симферополе правоохранители задержали 39-летнего мужчину, который незаконно провез из Украины в Крым лекарства на полмиллиона рублей, передает пресс-служба МВД по республике.

Дорогу от Симферополя к границе с Украиной отремонтируют, но не расширят «В автомобиле мужчины полицейские обнаружили и изъяли 262 упаковки незарегистрированных лекарственных препаратов. Примерная стоимость изъятых лекарств составляет около 500 тысяч рублей», – уточнили в ведомстве.

Согласно данным пресс-службы, сбывать препараты мужчина планировал в Симферополе, в том числе через интернет.