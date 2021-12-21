Мужчина попал в ДТП в Симферопольском районе и впал в кому

В Крыму мужчину, который впал в кому после ДТП, доставили в медицинское учреждение, передает Крыминформ со ссылкой на руководителя Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергея Олефиренко.

Эксперт КФУ назвал самые распространённые травмы в гололёд «Село Перевальное. (Пострадавший) мужчина 24 года. Открытая черепно-мозговая травма, кома. Он доставлен в Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6», – рассказал Олефиренко.

Он также отметил, что в регионе увеличилось число вызовов для оказания помощи гражданам, которые попали в аварии из-за непогоды, в том числе из-за гололеда на дорогах.