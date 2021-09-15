Мужчина «проехал» на крыше поезда, который следовал по Крымскому мосту

Инициирована проверка из-за видео на YouTube, на котором житель Благовещенска «едет» на крыше поезда, который следует по Крымскому мосту, передает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Водителю грузовика выписали штраф за повреждение путепровода на «Тавриде» «По результатам проверки исполнения требований законодательства о транспортной безопасности при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее мужчину удалось идентифицировать, но к тому моменту он уже покинул территорию полуострова. Открыто административное производство. Максимальное наказание за такие действия – штраф 100 рублей.